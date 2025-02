Andreea Marin, mărturisiri sincere despre grijile pentru fiica sa, Violeta, și sănătatea ei: „Am fost nevoită să o domolesc împotriva voinței ei”

Andreea Marin a trecut prin emoții puternice legate de sănătatea fiicei sale, Violeta, din cauza efortului intens depus pentru studii și activitățile extracurriculare. Vedeta a vorbit pentru VIVA! despre cât de mândră este de reușitele fiicei sale, care a fost acceptată la o prestigioasă universitate din SUA și are un CV impresionant.

Tot acest succes a necesitat, însă, multe sacrificii, iar la un moment dat, vedeta și-a exprimat îngrijorarea pentru echilibrul și starea de bine a Violetei.

„M-am temut pentru sănătatea ei, pentru că o vedeam epuizată, nedormită, și totuși nu accepta să slăbească ritmul. Eu sunt însă matură și am fost nevoită să o domolesc împotriva voinței ei, am fost mereu aproape de sfatul medicilor, sănătatea e mai importantă decât orice”, a declarat Andreea Marin despre fiica ei, Violeta, într-un interviu acordat pentru VIVA!

Andreea Marin este cât se poate de mândră de Violeta, care urmează să studieze în SUA la una dintre facultățile de top.

„Pentru o mamă, a-și vedea copilul într-un moment de împlinire și… mai înalt ca ea e cea mai frumoasă realizare. Suntem după un an în care amândouă am făcut sacrificii și am muncit tare mult, dar sunt fericită mai ales să văd că a meritat pentru ea, este prioritatea mea: Violeta a fost admisă la una dintre primele 8 universități din Ivy League, la Cornell University, în SUA. Am citit de trei ori mesajul sosit într-o noapte ca să cred, deși știu cât de mult a muncit și câte nopți nedormite sunt în urmă, câte competiții cu rezultate extraordinare în țară, în Europa și Statele Unite a depășit, și totuși am avut emoții cât pentru o viață. Sunt fericită, recunosc. Și tare mândră și încrezătoare în ea”, a dezvăluit vedeta pentru aceeași sursă citată.