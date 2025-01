Andreea Marin și fiica ei, Violeta, schimb amuzant de replici în direct la TV: „Mama se îmbracă mai bine decât mine”

Andreea Marin și fiica ei, Violeta, au fost invitate recent în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV. Cele două au discutat, printre altele, despre planurile lor de viitor.

În cadrul emisiunii de la PRO TV, Andreea Marin și fiica ei au avut un schimb amuzant de replici. Vedeta TV și Violeta se înțeleg foarte bine, iar relația lor se bazează pe o comunicare deschisă și onestă.

Ulterior, a venit și răspunsul Andreei Marin.

De asemenea, în aceeași emisiune, Violeta, fiica Andreei Marin, a negat speculațiile conform cărora ar avea intervenții estetice.

„Cred că de la 13 ani mi se spune că am acid în buze. Și mi se pare foarte amuzant acest comentariu. Mă bucur că am o calitate pentru care alții trebuie să plătească. Nu am nimic în buze, nu am intervenții la față. Pentru familia mea e un subiect tabu să adaugi sau să scoți ceva care nu e necesar.”