Andreea Marin, imagini spectaculoase din vacanța în Bali. Ce experiență inedită a încercat vedeta: „Aveam nevoie să mă regăsesc”

La începutul anului 2025, Andreea Marin a decis să plece într-o vacanță, acolo unde are parte de experiențe inedite, pe care le-a împărtășit și fanilor de pe rețelele de socializare. Vedeta este în Bali și a publicat deja o serie de imagini din această călătorie.

Nu este pentru prima dată când Andreea Marin alege Bali drept destinație de vacanță. Pentru că a fost impresionată, vedeta a revenit în acest loc, pe care îl consideră un colț de rai.

„Am început anul cu ceea ce îmi lipsea: somnul, liniștea, natura, o carte care să mă învețe lucruri noi despre sănătate și echilibru, hrană sănătoasă, mișcare, respirație fără stres într-un colț de rai unde am revenit după câțiva ani și de unde știam că mă voi întoarce un alt om. Îmi era dor de mine astfel, aveam nevoie să mă regăsesc, să uit de griji și responsabilități, de ceas și de telefon. Să încep un an nou cu o energie bună și o minte limpede. Duminică frumoasă tuturor!”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

De asemenea, Andreea Marin a acceptat să încerce o experiență inedită, fiind vorba despre aerial yoga. Vedeta are un stil de viață sănătos și își continuă activitățile sportivă inclusiv în vacanță.

„Aerial yoga. Pentru minte, trup și suflet. Recomand!”, a mai mărturisit Andreea Marin.

Ce principii aplică Andreea Marin în stilul ei de viață

Andreea Marin a făcut câteva schimbări în stilul ei de viață. Vedeta acordă o foarte mare atenție atât alimentației, cât și activității fizice. În acest sens, Andreea Marin a apelat la specialiști, care i-au făcut recomandări bazate pe nevoile corpului ei.

„Secretul este să fii mereu ambițios și să te ții de ceea ce ai învățat bun! În ultimii aproape 2 ani eu am învățat să las deoparte obiceiurile greșite. Munceam foarte mult și nu aveam o disciplină a lucrului, nu puteam să am mesele așa cum trebuie. Nu reușeam să țin ritmul și să gătesc sănătos. Când am revenit la calea cea bună am încercat să fac sport, să merg la diverse proceduri însă am înțeles că, de fapt, totul pornește de la o dietă corectă. Medicul nutriționist m-a convins că dacă nu ai o dietă corectă, faci sport degeaba. Dieta dă startul și determină, de fapt, calitatea vieții tale. Mi-am făcut analizele, am avut grijă să urmez această dietă potrivită mie, personalizată. Trebuie să îți faci analizele și în funcție de starea ta de sănătate și plăcerile tale, nutriționistul știe să îți facă o dietă potrivită pentru tine”, a spus Andreea Marin pentru Click!

În ceea ce privește sportul, Andreea Marin are o disciplină și obișnuiește să facă des exerciții fizice.

„Fac sport de două ori pe săptămână, am și acasă bandă și mici greutăți, și saună o dată sau de două ori pe săptămână, avem aici în Creative Hub Voice&Visibility. Nu mai fac nimic altceva, niciun tratament corporal. Am făcut asta o bună perioadă de timp după ce am slăbit, dar fiind pe o perioadă lungă de timp acest proces de slăbire, într-un an și jumătate, lucrul ăsta m-a ajutat.

La început am mers la medic, mi-am făcut analizele, am văzut care sunt problemele, am tras o concluzie împreună, în funcție de acest lucru s-a creat o dietă care a fost în trepte. La început o dietă de deblocare, în care am slăbit mai mult, apoi, pe parcurs, am tot eliminat obiceiurile greșite, combinațiile, mâncatul la orelele nepotrivite și așa mai departe… Nu vorbim doar de siluetă, ci de sănătate și de modul de a înainta în vârstă frumos și demn”, a completat vedeta.

