Andreea Marin, imagini inedite din locuința sa. Cum și-a amenajat vedeta casa

Andreea Marin trăiește într-o locuință spațioasă și foarte luminoasă situată în partea de nord a Bucureștiului. Cunoscuta prezentatoare TV, în vârstă de 49 de ani, a achiziționat această vilă după ce a divorțat de Ștefan Bănică, cu care are o fiică, Ana Violeta Bănică. În prezent, Andreea își împarte casa cu fiica ei, Violeta, și partenerul său de viață, Adrian Brâncoveanu.

În weekendul trecut, Andreea a împărtășit cu urmăritorii ei de pe Instagram imagini din livingul casei, unde locuiesc și animalele ei de companie. Fosta prezentaroare TV are doi câini, trei pisici și câteva zebre australiene, care stau într-o colivie impunătoare. De asemenea, o piesă de mobilier inedită din casă este o lampă de dimensiuni naturale în formă de cal.

Videoclipul a arătat și colțul unde se află pianul alb Yamaha, la care cântă Violeta. Pe acesta, se găsea una dintre pisici, alături de o fotografie cu Violeta din copilărie, o jucărie în formă de cal și o vază cu flori albe și mov. Andreea a continuat să prezinte zona de living, unde se află o masă de dining, o pisică întinsă lângă fereastră, un șezlong ocupat de o altă pisică, un tablou cu o balerină și colivia spectaculoasă cu zebrele australiene.

Lângă masa de dining, se află un șemineu, deasupra căruia este pus un televizor cu ecran plat. Din living, se poate ieși în curtea generoasă, unde Andreea Marin a amenajat un loc confortabil pentru mese în aer liber. Curtea sa verde este decorată cu flori, pomi fructiferi, viță de vie și diverse plante aromatice.

Cu ceva timp în urmă, Andreea Marin a dezvăluit pentru Unica.ro că acest spațiu este locul unde își găsește liniștea și echilibrul.

Andreea Marin va împlini 50 de ani pe data de 22 decembrie. Vedeta consideră că nu mai are nimic de demonstrat la această vârstă, având o carieră împresionantă și pe care a consolidat-o cu multă muncă.

Până să împlinească 50 de ani, Andreea Marin și-a propus să bifeze diverse experiențe inedite. Recent, a acceptat să facă un lucru pe care până în prezent nu îl mai încercase. Mai exact, vedeta a fost într-o escapadă alături de prietenele ei cele mai bune în Grecia și s-a simțit excelent în compania lor.

„Deja am făcut ceva ce nu am mai făcut. Am plecat, am părăsit cu totul munca, țara și am plecat doar cu prietenele mele bune. Am plecat împreună. Minunat a fost. Am fost în Grecia, doar fete și asta nu am făcut niciodată. Foarte frumos a fost. Concert, plimbări, credință, schimb de cuvinte pe liniște pentru că mereu suntem grăbite, fiecare are viața ei. Nu ai timp destul să stai la taclale, cum se spune. Prietene vechi. O șuetă de suflet, să mărturisești lucruri pe care poate nu le-ai spus, să îți așezi din nou la locul lor anumite repere. A fost superb și mă întreb de ce nu am făcut eu acest lucru până la 50 de ani. Ei bine, nu mă mai las.”