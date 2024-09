Andreea Marin a avut parte de o experiență inedită. Ce a dezvăluit vedeta despre ceea ce a trăit: „A fost superb”

Andreea Marin va împlini 50 de ani pe data de 22 decembrie. Vedeta consideră că nu mai are nimic de demonstrat la această vârstă, având o carieră împresionantă și pe care a consolidat-o cu multă muncă.

Până să împlinească 50 de ani, Andreea Marin și-a propus să bifeze diverse experiențe inedite. Recent, a acceptat să facă un lucru pe care până în prezent nu îl mai încercase. Mai exact, vedeta a fost într-o escapadă alături de prietenele ei cele mai bune în Grecia și s-a simțit excelent în compania lor.

„Deja am făcut ceva ce nu am mai făcut. Am plecat, am părăsit cu totul munca, țara și am plecat doar cu prietenele mele bune. Am plecat împreună. Minunat a fost. Am fost în Grecia, doar fete și asta nu am făcut niciodată. Foarte frumos a fost. Concert, plimbări, credință, schimb de cuvinte pe liniște pentru că mereu suntem grăbite, fiecare are viața ei. Nu ai timp destul să stai la taclale, cum se spune. Prietene vechi. O șuetă de suflet, să mărturisești lucruri pe care poate nu le-ai spus, să îți așezi din nou la locul lor anumite repere. A fost superb și mă întreb de ce nu am făcut eu acest lucru până la 50 de ani. Ei bine, nu mă mai las.”

În ceea ce privește reacția partenerul ei, Adrian Brâncoveanu, față de experiența ei, Andreea Marin a răspuns:

„Mi-a spus că foarte bine fac. Chiar m-a încurajat și mi-a plăcut asta din partea lui. Nu știu dacă aș fi fost la fel de darnică.”

În ultima perioadă, Andreea Marin a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă. Vedeta este adepta sportului și, pe lângă mișcare, înainte de a face orice fel de schimbare în planul ei alimentar, vedeta se consultă cu specialiștii din domeniu și urmează întocmai ceea ce i se recomandă, pentru a nu se confrunta mai târziu cu probleme care să îi afecteze sănătatea.

În cadrul podcastului gazduit de Mihai Morar, Andreea Marin a povestit despre parcursul ei în lupta cu kilogramele în plus. Vedeta a dezvăluit că problemele de sănătate, inclusiv dificultăți de respirație, au fost factorul decisiv care a determinat-o să ia măsuri. Un cardiolog i-a explicat că aceste simptome erau legate direct de excesul de greutate.

„S-a întâmplat ceva cu mine, într-adevăr. Acum un an. În timpul muncii, am căzut pe stradă. Pur și simplu, în timpul filmărilor. A venit salvarea rapid, colegul cu care filmam s-a alertat, am fost dusă rapid la spital, iar acolo medicii m-au pus pe picioare. Astfel de episoade, cu perfuzii, am avut din plin în anii în care, de exemplu, făceam televiziune și în care munceam de luni până duminică, zile și nopți. Era o presiune a directului, nu exista să nu-ți iasă ceva, nu puteai să repari. Era în direct, se vedea. Nu exista să schimbi ceva, să repari săptămâna viitoare. Nu, totul trebuia să fie perfect. Medicii m-au pus pe picioare în momentul acela, după care m-am întors pentru că am observat că nu respir bine”, a dezvăluit Andreea Marin.

Andreea Marin a detaliat simptomele cu care se confrunta, menționând dificultățile de respirație severe și problemele de sănătate asociate.

„Nu în timpul zilei când sunt în vervă, când sunt agitată, ci seara la sfârșitul zilei. Seara, când voiam mă puneam să adorm. Era o senzație foarte neplăcută, care mă dusese la anxietate, la atacuri de panică. Ca să vă închipuiți, vă spun că era o senzație ca aceea de înec, ca atunci când nu mai ai aer fiind sub apă. M-am gândit la probleme de inimă, pentru că în familie am un astfel de istoric, tata a murit de atac de cord. (…) Și am ajuns la un cardiolog foarte bun care mi-a spus: „Știți, noi ne-am întâlnit acum 20 de ani.” Și, acum 20 de ani, zice el, în timp ce mă duce pe un hol și mă suie pe un cântar din ăla cu greutăți, ca pe timpuri, îmi spune: „Acum 20 de ani aveați 20 de kilograme în minus.” M-am urcat pe cântar, am făcut un calcul. În 20 de ani luasem 19 kilograme. Fiind înaltă, nu-ți dai seama, nu ți se pare o dramă. Crede-mă că mi-a căzut fața, nu mi-am dat seama că poate fi o diferență atât de mare. Medicul mi-a spus: sport, dietă și sex. (…) Mi-a spus că nu am nimic la inimă, am făcut niște teste și m-a făcut să înțeleg că corpul meu are o toleranță. M-am apucat de dietă, am slăbit cinci kilograme în prima lună, iar apoi, într-un an, am dat jos alte 15 kilograme. Am greutatea din liceu”, a mai spus vedeta.

