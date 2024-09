Andreea Marin, emoții mari pentru fiica ei. Violeta va pleca la studii în America: „O susțin cu tot sufletul”

Andreea Marin și Ștefan Bănică au început să formeze un cuplu în 2005. S-au căsătorit în 2007, iar în anul 2013 au divorțat. Cei doi au împreună o fiică, pe Violeta.

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică este elevă în clasa a XII-a la un liceu privat din București. Violeta deja știe care este drumul pe care vrea să îl urmeze mai departe, dorindu-și să studieze dreptul în America. Andreea Marin a vorbit recent despre această decizie a fiicei sale, recunoscând faptul că nu îi e ușor să se împace cu gândul că Violeta va fi atât de departe de ea.

Nu mi-a plăcut America. Nu pot să spun că îmi place mai mult decât Europa, din punct de vedere cultural, al atracțiilor turistice și așa mai departe, însă sistemul de învățământ excepțional, cel puțin acolo unde am ajuns eu într-o Univeristate și e clar că sistemul e altul” , a povestit Andreea Marin în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

„Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei este spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu-mi e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce apoi în România să lucreze. Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici. Vom vedea unde o duc pașii, dar deocamdată sistemul acela o atrage. Trebuie să recunosc că am învățat acolo și știu ce înseamnă această diferență față de Europa. Îmi făcea plăcere să merg la școală și cu asta am spus tot.

Recent, Andreea Marin a dezvăluit că Violeta urmează și cursurile unei școli cu un „model educațional inedit”, care îi va oferi un avantaj pentru admiterea la universități din străinătate și pentru viitorul ei. În plus, tânăra urmează această școală paralel cu liceul, unde prezența nu este obligatorie.

„Ce diferență între parcursul nostru la școală odinioară, când noi, părinții de azi, eram la vârsta copiilor noștri! Ceea ce pot face tinerii de azi, dacă hotărăsc să își îmbrățișeze potențialul, îmi arată că, deși suntem mamă și fiică, suntem din generații atât de diferite și chiar dacă noi semănăm în multe privințe, văd astăzi o evoluție în procesul de învățare și formare pentru viitor de neînchipuit pentru mine, când eram la vârsta Violetei . Este în ultimul an de liceu, cel mai greu, s-a hotărât să dea admitere la drept în America (are motive bune pentru acest pas, nu e o alegere întâmplătoare) și emoțiile mele sunt mai mari ca niciodată. Mai ales pentru că, pe lângă efortul de învățare aproape fără oprire și voluntariatul care o pasionează și la care nu renunță (doar somnul, și acela impus, poate fi numit răgaz), a hotărât să urmeze în paralel cu liceul ei și un al doilea sistem de învățământ, unic în România, AmSchool, acreditat internațional”, a povestit Andreea Marin.

La început, Andreea Marin a fost reticentă față de acest nou model de educație, temându-se că fiica ei va fi supusă unui efort prea mare. Cu toate acestea, vedeta a fost impresionată de ceea ce îi oferă fiicei sale din punct de vedere educațional.

„Am vizitat școala și am descoperit un model educațional inedit, de care am auzit inițial de la absolvenți ce sunt acum studenți români la universități de top din România, SUA, Canada, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Noua Zeelandă sau țări din Asia. Ei nu învață în clase ca în sistemul clasic, cu profesori pe materii cum am fost noi învățați, ci au antrenori care îi ajută unde nu se descurcă singuri cu studiul, elevii învață în echipe restrânse pe proiecte diverse, nu au teme pentru acasă, nici bacalaureat, însă au acces 24/7 la platforma online de cursuri atrăgătoare cu subiecte fără granițe, au flexibilitatea programului și își dau examenele de evaluare când se simt pregătiți pe parcursul anului pentru a-și obține creditele necesare absolvirii, iar diploma e recunoscută internațional', a mai scris vedeta.

„Spun sincer că inițial am spus NU ferm, de teama că va fi prea mult efortul adăugat astfel și din lipsă de cunoaștere, recunosc, am crescut în altă generație, cu perspective restrânse față de cele de azi. M-a intrigat, însă, hotărârea sa și am învățat o lecție: să le ascultăm vocea adolescenților noștri!”, a încheiat Andreea Marin.