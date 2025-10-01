Sore, confesiuni despre relația din prezent cu Mircea Julean, fostul ei partener și tatăl fetiței ei: „Indiferent de orgolii sau de neînțelegeri…”

Sore este recunoscută drept una dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe din țara noastră. Cu o carieră muzicală de succes, ea poate fi considerată o femeie împlinită din perspectivă profesională, dar și personală. Vedeta are o fiică ce îi seamănă perfect, iar cele două au o relație foarte bună, fiind foarte apropiate.

Sore, confesiuni despre relația din prezent cu fostul ei partener

Sore a vorbit recent despre fostul ei partener de viață, Mircea Julean. Cei doi s-au separat în vara lui 2022, după o relație care a durat opt ani și au împreună o fiică, pe nume Erin. La începutul anului 2017, artista a fost cerută în căsătorie și a răspuns afirmativ, însă cei doi nu au ajuns să facă acest pas. De mai bine de doi ani artista are o nouă relație, dar nu a dezvăluit până acum identitatea noului partener.

Sore preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața ei personală și a vorbit rar atât despre relația pe care a avut-o cu Mircea Julean, cât și despre despărțirea lor. Recent, vedeta a povestit cum se înțelege acum cu tatăl fiicei sale. Artista și Mircea Julean se ocupă împreună de creșterea și educația fiicei lor, Erin, care petrece timp cu amândoi.

„Indiferent de orgolii sau de neînțelegeri — dacă nu îmi convine mie ce spune el sau lui nu îi convine ce zic eu, până la urmă deciziile finale sunt întotdeauna în favoarea fetiței noastre. Nu a fost ușor, nu e ca și cum ne-am despărțit și a doua zi eram echilibrați”, a spus Sore cu sinceritate.

Artista a mărturisit că a fost nevoie de o perioadă mai lungă până a ajuns la o relație bună cu fostul partener, o relație care să fie spre binele fetiței lor.

„A fost o perioadă, nici nu mai știu cât de lungă, mai dubioasă, dar apoi lucrurile s-au așezat. Nu pot să zic că suntem prieteni, dar suntem doi oameni care cred că se respectă și punem copilul pe primul loc.”, a mai spus Sore.

Cum se înțelege fiica lui Sore cu actualul partener al artistei

Artista vorbește cu emoție despre fiica sa, pe care o descrie ca fiind un copil luminos, empatic și lipsit de răutăți. Artista și tatăl fetiței ei și-au propus încă de la început să o crească într-un mediu sănătos, unde bunătatea și valorile autentice să primeze. Rezultatele nu au întârziat să apară, iar micuța lor evoluează exact așa cum și-au dorit părinții.

„Este în primul rând un copil fericit, și un copil bun! Nu are răutăți, cum, mă rog, se întâmplă de la vârstele mici, răutăți gratuite, mici invidii, chiar e un copil, așa a venit ea pe pământ, și așa am reușit și noi să o ținem, părinții ei, un copil senin, solar. Amândoi ne-am dorit să creștem un copil bun, să ajungă să fie un adult bun, să aibă valori. Am încercat să îi insuflăm, încă de mică, să aibă principii/valori, de viață, de conduită socială, personală, și să nu îi fie niciodată teamă să își exprime părerile, iar până acum ne-a ieșit”, a mărturisit Sore într-un interviu pentru Spynews.

Pe lângă rolul de mamă, cântăreața a subliniat și importanța relației dintre părinți, chiar și atunci când drumurile lor se despart. Ea este convinsă că echilibrul emoțional al copilului depinde de modul în care adulții aleg să păstreze respectul reciproc.

„Le-aș dori tuturor celor care nu reușesc să își păstreze o familie tradițională, din diferite motive, să încerce să păstreze o relație bună între părinți, pentru că de acest lucru are copilul nevoie cel mai mult. Contează foarte mult și ce valori au cei doi oameni care se despart, dacă sunt oameni mișto, oameni buni și cu valori puternice, atunci nu au de ce să nu găsească o cale comună de a se înțelege bine.”, a mai declarat artista.

Discretă atunci când vine vorba de viața personală, Sore recunoaște însă că trăiește de doi ani o poveste de dragoste stabilă și împlinită. Ea consideră că atât norocul, cât și deciziile asumate au cântărit mult în echilibrul relației.

„Sunt într-o relație fericită, de doi ani de zile și îmi este foarte bine așa. Am avut și noroc, și poate am știut și cum să aleg. Tind să cred că într-o situație de genul, și norocul, dar și alegerile conștiente sunt importante. Da, este foarte important ca fiica mea să fie ok cu relația pe care o am. Iubitul meu a trecut testul, cu ghilimelele de rigoare.”, a mai adăugat cântăreața.

