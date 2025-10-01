Sore, confesiuni despre relația din prezent cu Mircea Julean, fostul ei partener și tatăl fetiței ei: „Indiferent de orgolii sau de neînțelegeri…”

Sore preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața ei personală și a vorbit rar atât despre relația pe care a avut-o cu Mircea Julean, cât și despre despărțirea lor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Sore și fiica ei (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 18

Sore este recunoscută drept una dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe din țara noastră. Cu o carieră muzicală de succes, ea poate fi considerată o femeie împlinită din perspectivă profesională, dar și personală. Vedeta are o fiică ce îi seamănă perfect, iar cele două au o relație foarte bună, fiind foarte apropiate.

Sore, confesiuni despre relația din prezent cu fostul ei partener

Sore a vorbit recent despre fostul ei partener de viață, Mircea Julean. Cei doi s-au separat în vara lui 2022, după o relație care a durat opt ani și au împreună o fiică, pe nume Erin. La începutul anului 2017, artista a fost cerută în căsătorie și a răspuns afirmativ, însă cei doi nu au ajuns să facă acest pas. De mai bine de doi ani artista are o nouă relație, dar nu a dezvăluit până acum identitatea noului partener.

Sore preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața ei personală și a vorbit rar atât despre relația pe care a avut-o cu Mircea Julean, cât și despre despărțirea lor. Recent, vedeta a povestit cum se înțelege acum cu tatăl fiicei sale. Artista și Mircea Julean se ocupă împreună de creșterea și educația fiicei lor, Erin, care petrece timp cu amândoi.

„Indiferent de orgolii sau de neînțelegeri — dacă nu îmi convine mie ce spune el sau lui nu îi convine ce zic eu, până la urmă deciziile finale sunt întotdeauna în favoarea fetiței noastre. Nu a fost ușor, nu e ca și cum ne-am despărțit și a doua zi eram echilibrați”, a spus Sore cu sinceritate.

Artista a mărturisit că a fost nevoie de o perioadă mai lungă până a ajuns la o relație bună cu fostul partener, o relație care să fie spre binele fetiței lor.

„A fost o perioadă, nici nu mai știu cât de lungă, mai dubioasă, dar apoi lucrurile s-au așezat. Nu pot să zic că suntem prieteni, dar suntem doi oameni care cred că se respectă și punem copilul pe primul loc.”, a mai spus Sore.

Cum se înțelege fiica lui Sore cu actualul partener al artistei

Artista vorbește cu emoție despre fiica sa, pe care o descrie ca fiind un copil luminos, empatic și lipsit de răutăți. Artista și tatăl fetiței ei și-au propus încă de la început să o crească într-un mediu sănătos, unde bunătatea și valorile autentice să primeze. Rezultatele nu au întârziat să apară, iar micuța lor evoluează exact așa cum și-au dorit părinții.

„Este în primul rând un copil fericit, și un copil bun! Nu are răutăți, cum, mă rog, se întâmplă de la vârstele mici, răutăți gratuite, mici invidii, chiar e un copil, așa a venit ea pe pământ, și așa am reușit și noi să o ținem, părinții ei, un copil senin, solar. Amândoi ne-am dorit să creștem un copil bun, să ajungă să fie un adult bun, să aibă valori. Am încercat să îi insuflăm, încă de mică, să aibă principii/valori, de viață, de conduită socială, personală, și să nu îi fie niciodată teamă să își exprime părerile, iar până acum ne-a ieșit”, a mărturisit Sore într-un interviu pentru Spynews.

Pe lângă rolul de mamă, cântăreața a subliniat și importanța relației dintre părinți, chiar și atunci când drumurile lor se despart. Ea este convinsă că echilibrul emoțional al copilului depinde de modul în care adulții aleg să păstreze respectul reciproc.

„Le-aș dori tuturor celor care nu reușesc să își păstreze o familie tradițională, din diferite motive, să încerce să păstreze o relație bună între părinți, pentru că de acest lucru are copilul nevoie cel mai mult. Contează foarte mult și ce valori au cei doi oameni care se despart, dacă sunt oameni mișto, oameni buni și cu valori puternice, atunci nu au de ce să nu găsească o cale comună de a se înțelege bine.”, a mai declarat artista.

Discretă atunci când vine vorba de viața personală, Sore recunoaște însă că trăiește de doi ani o poveste de dragoste stabilă și împlinită. Ea consideră că atât norocul, cât și deciziile asumate au cântărit mult în echilibrul relației.

„Sunt într-o relație fericită, de doi ani de zile și îmi este foarte bine așa. Am avut și noroc, și poate am știut și cum să aleg. Tind să cred că într-o situație de genul, și norocul, dar și alegerile conștiente sunt importante. Da, este foarte important ca fiica mea să fie ok cu relația pe care o am. Iubitul meu a trecut testul, cu ghilimelele de rigoare.”, a mai adăugat cântăreața.

Citește și:
Cu ce se ocupă soțul Laurei Cosoi. În ce afaceri este implicat Cosmin Curticăpean: „Asta îți dă libertatea de gândire'

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Actrița a renunțat la nuanța iconică de blond
People
Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Actrița a renunțat la nuanța iconică de blond
Eric Dane transmite un mesaj puternic în timp ce este văzut într-un scaun cu rotile pe fondul luptei sale cu ALS
People
Eric Dane transmite un mesaj puternic în timp ce este văzut într-un scaun cu rotile pe fondul luptei sale cu ALS
Roxana Nemeș, noi dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni: "Mi-era frică de orice"
People
Roxana Nemeș, noi dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni: "Mi-era frică de orice"
Noi imagini de la nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Artista a purtat trei rochii de mireasă
People
Noi imagini de la nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Artista a purtat trei rochii de mireasă
Maia Morgenstern a dezvăluit o imagine adorabilă alături de nepotul ei. Cum l-a surprins actrița
People
Maia Morgenstern a dezvăluit o imagine adorabilă alături de nepotul ei. Cum l-a surprins actrița
Theo Zeciu și Cesima revin la Power Couple România! Ce rol vor avea în noul sezon al emisiunii: "Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că..."
People
Theo Zeciu și Cesima revin la Power Couple România! Ce rol vor avea în noul sezon al emisiunii: "Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că..."
Libertatea
Ce spune Andra Măruță despre relația fiului ei, David, cu fiica lui Nicolai Tand: „Ce facem cu copiii ăștia?”. S-au despărțit
Ce spune Andra Măruță despre relația fiului ei, David, cu fiica lui Nicolai Tand: „Ce facem cu copiii ăștia?”. S-au despărțit
Scandal între Anda Adam și Mara Bănică, după încheierea filmărilor de la Asia Express. Cântăreața a jignit-o pe jurnalistă: „Ești cel mai varză om”
Scandal între Anda Adam și Mara Bănică, după încheierea filmărilor de la Asia Express. Cântăreața a jignit-o pe jurnalistă: „Ești cel mai varză om”
Pensia pe care o primește Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, de la statul român: „Pot să arăt fluturașul”
Pensia pe care o primește Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, de la statul român: „Pot să arăt fluturașul”
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Cine a venit să o conducă pe ultimul drum, după ce familia a refuzat să se ocupe de funeralii
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Cine a venit să o conducă pe ultimul drum, după ce familia a refuzat să se ocupe de funeralii
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub! Actorul și-a refăcut viața amoroasă alături de o moldoveancă superbă, care „nu e străină de lumea showbizului”. Despre cine e vorba
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
catine.ro
Pamela Anderson și-a schimbat pentru prima dată culoarea părului de la Baywatch. Cum a pozat actrița la 58 de ani
Pamela Anderson și-a schimbat pentru prima dată culoarea părului de la Baywatch. Cum a pozat actrița la 58 de ani
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025. Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce aură emoțională emani, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce aură emoțională emani, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Cum să îți menții greutatea în sezonul rece. Sfaturi utile și ușor de pus în practică
Cum să îți menții greutatea în sezonul rece. Sfaturi utile și ușor de pus în practică
Mai multe din people
Care ar fi, de fapt, motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban?
Care ar fi, de fapt, motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban?
People

Motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban ar fi relația dintre acesta din urmă și o altă femeie, au declarat pentru presa americană mai multe surse apropiate cuplului.

+ Mai multe
Gina Chirilă ar avea un nou iubit. Cine ar fi partenerul vedetei
Gina Chirilă ar avea un nou iubit. Cine ar fi partenerul vedetei
People

Gina Chirilă și-ar fi refăcut viața amoroasă. Cine ar fi presupusul ei partener?

+ Mai multe
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener și divorțul de Victor Ponta: "Nu am motiv să țin ceva secret, dar..."
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei partener și divorțul de Victor Ponta: "Nu am motiv să țin ceva secret, dar..."
People

Daciana Sârbu a mărturisit că toate schimbările prin care a trecut în viața personală sunt un câștig.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC