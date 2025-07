Sore, pas important în viața ei personală. Ce decizie a luat artista: „Sunt recunoscătoare”

Sore le-a dezvăluit fanilor ei faptul că se ocupă în prezent de un proiect care are o valoare sentimentală pentru ea. Concret, artista a ales în urmă cu câteva luni să cumpere apartamentul în care a crescut, iar acum este în etapa în care îl renovează complet.

Sore a împărtășit pe Instagram câteva cadre cu felul în care arăta apartamentul înainte de renovări și cum este în stadiul actual. Artista este entuziasmată de tot procesul de a da o nouă viață locuinței în care a crescut. Ea a menționat faptul că încă nu știe dacă să vândă apartamentul sau să îl dea în chirie.

„Jurnal de șantier. Îmi place foarte tare tot procesul de remodelare, dacă mă urmăriți de ceva timp știți asta despre mine și constat că deși unele preferințe îmi rămân constante (cum ar fi să jonglez cu tapetul, cu nuanțele calde etc) mă bucură foarte tare noutatea. Acest proiect a fost mai amănunțit decât cele de până acum, întrucât am luat un apartament vechi (cel în care am făcut primii pași, chiar) și pe care îl aducem în prezent. S-au schimbat toate cele: electrică, țevile, parchetul, gresia, faianță, caloriferele și am ajuns în prezent când începem să îl „îmbrăcăm” într-un cămin. Sunt recunoscătoare că am în jurul meu oameni talentați care sar în ajutor mereu și îmi susțin proiectele și cu siguranță nu ar fi mers totul la fel de bine. Până e gata, vă mai țin la curent și trebuie doar să mă decid dacă îl dau spre chirie sau la vânzare. Voi ce spuneți?”, a scris Sore pe Instagram.