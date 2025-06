Sore, imagini rare cu iubitul ei. Cum au fost surprinși cei doi

Sore și fostul ei partener, Mircea Julean, s-au despărțit în vara lui 2022 după o relație care a durat opt ani și au împreună o fiică, pe nume Erin. La începutul anului 2017, artista a fost cerută în căsătorie și a răspuns afirmativ, însă cei doi nu au ajuns să facă acest pas. De ceva timp, Sore trăiește o nouă poveste de dragoste. Până acum, artista nu i-a dezvăluit identitatea, dar a menționat totuși că acesta nu face parte din lumea mondenă a Bucureștiului. Cei doi s-au afișat împreună de câteva ori pe rețelele de socializare.

Recent, Sore a împărtășit pe Instagram o serie de imagini în care e alături de iubitul ei. În imagini, nu se vede și chipul bărbatului, semn că artista dorește în continuare să îi protejeze intimitatea.

Sore a vorbit despre relația cu partenerul ei actual și a dat mai multe detalii despre viața ei și despre cum s-a construit relația.

Din declarațiile vedetei la podcast a reieșit și ce relație are partenerul lui Sore cu Erin, fiica ei în vârstă de 9 ani, și de ce acest detaliu este esențial pentru relația adulților.

„Este un lucru pe care aș vrea să îl facă și el și îl face. Este prietenul ei. Pentru mine este foarte important, în situația noastră el nu are de ce să se simtă presat în a fi tată, pentru că fata are tată. El este prietenul ei, ăsta este rolul lui și mă bucur să văd că se bucură și el de rolul ăsta.”

Astfel, Sore a declarat că se află într-o relație care a schimbat-o în bine.

„Mi se pare că m-a schimbat. Suntem într-o relație de un an, ne cunoaștem de un an jumătate. Am devenit o femeie mai sigură, mai încrezătoare datorită lui. Și mai sensibilă, nu în sensul negativ, ci în sensul că el a preluat multe lucruri din jurul meu care pe mine mă făceau să îmi scot mușchii și să le rezolv. Acum sunt în zona mea de femeie pentru că el este bărbat și mă ajută să nu mai am tensiunea asta. (…) Acum mă gândesc și din perspectiva celuilalt.”