Sore a împlinit 35 de ani. Artista a avut o zi de naștere fabuloasă alături de mai multe vedete: „Le mulțumesc și le prețuiesc”

Pe 3 noiembrie, Sore a împlinit 35 de ani. Cu ocazia asta, artista a decis să își serbeze ziua de naștere într-un mod diferit. Cântăreața a organizat o cină privată, la un restaurant din București, în cadrul căreia a invitat mai multe femei pe care le admiră și care au inspirat-o la un moment dat, într-un anumit punct al vieții.

Pe Instagram, Sore a oferit mai multe detalii despre cina privată organizată cu prilejul zilei sale de naștere. Printre vedetele care au fost prezente s-au numărat Andreea Esca, fiica ei, Alexia Eram, Alina Eremia, Alexia Țalavutis și Emma Ștefan. De asemenea, Sore și-a impresionat invitatele cu mai multe surprize pregătite pentru aniversarea ei.

„Într-o zi de miercuri, 6 noiembrie, am adunat 20 de femei care mi-au lăsat o amprentă în viață și pe suflet, care m-au inspirat profesional sau personal și cărora am vrut să le mulțumesc pentru că și datorită lor, sunt astăzi omul din prezent. Fetele au fost preluate de acasă de către o mașină Mercedes Benz, care le-a adus ca pe niște prințese, prin traficul de ora 19:00 al Bucureștiului, unde au fost întâmpinate de talentații Mihai Octavianos și Bogdan Cernat, cu o ședință foto. Au intrat la Maison Des Arts, restaurantul momentului, unde au descoperit o superbă masă lungă, organizată până la cel mai mic detaliu de How Eventful iar pe scaunul fiecăreia aștepta, cuminte, un trandafir.