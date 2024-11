Cum se înțelege partenerul lui Sore cu fiica acesteia? Ce a declarat vedeta: „Pentru mine este foarte important”

Partenerul lui Sore de la momentul actual pare să rămână un mister după aproximativ un an de relație. Vedeta, care are o fetiță de 8 ani din fosta sa relație cu Mircea Julean anunța oficial, în 2022, separarea de acesta, și chiar în această primăvară vorbea despre un nou iubit. Anunțul venea după luni de speculații în presă privind o eventuală relație a artistei, iar Sore a ales să răspundă celor interesați de viața ei sentimentală prin intermediul unei fotografii de cuplu postată pe conturile sale de pe rețelele sociale. Fotografia respectivă, provenind din vacanță noului cuplu în Italia, i-a pus pe jar pe fanii lui Sore, mai ales pentru că aceasta a decis să nu ofere nici un fel de detalii despre noul bărbat din viața ei. Ea nu i-a dezvăluit identitatea, dar a menționat totuși că acesta nu face parte din lumea mondenă a Bucureștiului.

Recent, însă, lumea a avut ocazia să afle mai multe lucruri despre partenerul lui Sore, aceasta făcând câteva dezvăluiri despre mersul relației sale.

Declarațiile despre partenerul lui Sore au venit în contextul prezenței acesteia în cadrul podcastului DilEMMA, unde aceasta a dat mai multe detalii despre viața ei și despre cum s-a construit relația.

Din declarațiile vedetei la podcast a reieșit și ce relație are partenerul lui Sore cu Erin, fiica ei în vârstă de 8 ani, și de ce acest detaliu este esențial pentru relația adulților.

„Este un lucru pe care aș vrea să îl facă și el și îl face. Este prietenul ei. Pentru mine este foarte important, în situația noastră el nu are de ce să se simtă presat în a fi tată, pentru că fata are tată. El este prietenul ei, ăsta este rolul lui și mă bucur să văd că se bucură și el de rolul ăsta.”

Astfel, Sore a declarat că se află într-o relație care a schimbat-o în bine.

„Mi se pare că m-a schimbat. Suntem într-o relație de un an, ne cunoaștem de un an jumătate. Am devenit o femeie mai sigură, mai încrezătoare datorită lui. Și mai sensibilă, nu în sensul negativ, ci în sensul că el a preluat multe lucruri din jurul meu care pe mine mă făceau să îmi scot mușchii și să le rezolv. Acum sunt în zona mea de femeie pentru că el este bărbat și mă ajută să nu mai am tensiunea asta. (…) Acum mă gândesc și din perspectiva celuilalt.”