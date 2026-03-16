Cosmin Seleși a fost externat din spital. Ce a mărturisit actorul despre starea lui de sănătate: "Ultimele 10 zile nu au fost deloc ușoare..."

Cosmin Seleși a trecut recent prin momente dificile după ce a fost transportat de urgență la spital din cauza unor probleme de sănătate apărute brusc. Situația i-a îngrijorat pe fanii săi, iar filmările pentru emisiunea Batem palma, difuzată de Pro TV, au fost suspendate temporar.

Cosmin Seleși a fost externat din spital

Actorul și prezentatorul TV a ajuns la spital după ce a resimțit dureri puternice și a decis să ceară imediat ajutor medical pentru a evita eventuale complicații. Ulterior, el a explicat pentru jurnaliștii Pro TV că problema de sănătate a apărut pe neașteptate, iar intervenția rapidă a medicilor a fost esențială pentru ca situația să fie ținută sub control.

Cosmin Seleși a fost externat din spital și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Vă mulțumesc tuturor din tot sufletul pentru susținere, pentru avalanșa de mesaje și pentru toate telefoanele primite! Mi-au dat o putere incredibilă în aceste zile.

​Iată-mă, în sfârșit, mă întorc acasă! Deși ultimele 10 zile nu au fost deloc ușoare, sunt bine, mi-am revenit și abia aștept să mă întorc la filmări. Începem treaba foarte curând și, cu Dumnezeu înainte, totul o să fie de-a dreptul fantastic! Back in business!

​Toată recunoștința mea merge și către echipa medicală. Vă mulțumesc pentru profesionalismul și grija deosebită pe care mi-ați purtat-o în toată această perioadă”, a scris actorul.

De ce a ajuns Cosmin Seleși la spital

Într-un interviu acordat jurnaliștilor PRO TV, Cosmin Seleși a explicat situația și a oferit detalii despre cum se simte și despre ce urmează pentru el. De asemenea, a anunțat că filmările pentru Batem palma sunt momentan suspendate.

„Am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere. Uneori, viața îți mai dă câte o palmă și te aduce cu picioarele pe pământ. Din fericire, am ajuns la medic relativ repede, iar acest lucru a contat foarte mult. Am avut câteva dureri care m-au îngrijorat și am decis să merg la spital fără să mai aștept, iar acum mă felicit pentru această decizie. În prezent mă simt bine. Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament și sperăm să rezolvăm problema fără să fie nevoie de o intervenție chirurgicală. Am mare încredere în echipa medicală care mă îngrijește, iar medicii noștri sunt extraordinari și știu exact ce au de făcut. Va urma, cel mai probabil, și o perioadă de recuperare, în funcție de cum evoluează lucrurile în perioada următoare. Filmările sunt în pauză pentru moment, însă vreau să le transmit telespectatorilor să stea liniștiți: nu scapă de mine așa ușor. Le mulțumesc din suflet că ne urmăresc zi de zi și că sunt alături de această emisiune! Faptul că show-ul se bucură de audiențe atât de mari ne motivează și mai mult. Mulțumesc și echipei extraordinare alături de care lucrez! Fără toți acești oameni, nimic din toate acestea nu ar fi posibil”, a declarat Cosmin Seleși pentru PRO TV.

Citește și:

Relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis devine tot mai serioasă. Cum au fost surprinși cei doi în New York

