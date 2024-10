Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit religios. Ce vedete le-au fost alături în ziua nunții

Pe 5 octombrie, Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântu Gheorghe Nou din București, iar ulterior artista și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Lora a atras toate privirile în ziua în care s-a căsătorit religios cu Ionuț Ghenu. La slujba din biserică, artista a optat pentru o rochie cu bretele subțiri, corset înflorat și crăpătură adâncă pe picior, în timp ce la petrecere s-a schimbat într-o rochie scurtă, care i-a permis să danseze. La eveniment au participat mai multe nume cunoscute din showbiz-ul românesc, printre care Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, Andreea Bălan și partenerul ei, Victor Cornea, Jorge și soția lui, Ramona Prodea, Adda, Amna, Cosmin Seleși, Pepe și soția lui, precum și jurnalista Sonia Simionov, buna prietenă a artistei. Atmosfera a fost întreținută de Connect-R, Viorica de la Clejani, ansamblul lui Nicolae Botgros și formația Zdob și Zdub.

De asemenea, în ziua nunții, Lora a făcut câteva declarații emoționante despre acest eveniment important din viața ei.

„Cred că este cea mai frumoasă zi din viaţa mea. Este superb totul, este superbă sala, oamenii, să vezi că mai intră cineva pe care tu-l iubeşti şi care a făcut poate eforturi să fie aici, pentru că noi nu ne-am organizat de la începutul anului cum se face. Noi am organizat într-un timp foarte scurt, am avut cred că trei luni la dispoziţie şi să vedem frumuseţea asta de loc, cu oamenii frumoşi care se uită toţi zâmbind şi cu iubire în priviri. Nu ştiu… e foarte frumos! Şi să-l văd pe bărbatul ăsta minunat, să mă uit la el, noi tot puştani nebuni suntem!”, a declarat Lora pentru cancan.ro .

Și Ionuț Ghenu a recunoscut că a fost copleșit de intensitatea emoțiilor.

„Da! Cele mai mari emoţii pe care le-am putut eu simţi vreodată în viaţa mea, emoţii frumoase, emoţii unice, le doresc tuturor să simtă măcar jumătate din cât am simţit eu astăzi pentru că eu am avut o doză mai mare…”, a mai spus artista.

De asemenea, Lora a vorbit și despre relația pe care o are cu socrii ei.

„Da, sunt părinţii noştri. Îmi place să spun că am un frate, încă două surori, mamă, tată, oameni care pur şi simplu… Să ştii că părinţii nu se opresc niciodată din a face educaţie şi de a îndruma corect un copil, asta simt”, a adăugat Lora pentru sursa menționată.

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați.

Lora și Ionuț Ghenu au fost inițial prieteni apropiați, iar ulterior relația lor de prietenie s-a transformat într-una amoroasă. Într-un interviu pentru revista VIVA!, artista a vorbit cu emoție despre partenerul ei, precum și despre momentele dificile prin care au trecut, în special când au început să formeze un cuplu.

„Ionuț nu este doar iubitul meu, îmi este prieten. (…) A fost o relație atât de încercată și atât de greșit interpretată, am fost acuzați că suntem împreună când eram mai mult colegi, nici măcar prieteni, dar era un membru prea important în echipă ca să pot renunța la el. Când nu am mai avut influențe din exterior și am fost persoane libere, totul s-a schimbat: a venit natural să ne împrietenim, apoi a urmat un scandal mediatic provocat, iar în urma acelui scandal ne-am apropiat foarte mult.”