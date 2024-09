Lora și Ionuț Ghenu, noi imagini de la cununia civilă. Mesajul special transmis de artistă: „E tot ce contează”

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați. În trecut, Lora a mai fost căsătorită timp de doi ani cu Dan Badea. Cântăreața și comediantul au divorțat în 2014.

Pentru cununia civilă, Lora a ales să poarte o rochie scurtă într-o nuanță de roz pal și cu bretele subțiri, pe care a accesorizat-o cu o pereche de sandale și o geantă într-o formă de inimă. În ceea ce privește coafura și machiajul, artista a preferat să aibă un look natural. Ionuț Ghenu a fost îmbrăcat într-un costum gri și o cămașă albă.

Lora a împărtășit cu fanii ei noi imagini de la cununia civilă. Artista este extrem de fericită că a putut face acest pas cu partenerul ei, Ionuț Ghenu, după ce au amânat de mai multe ori planurile de nuntă din cauza pandemiei.

De asemenea, artista a transmis și un mesaj special la câteva zile de la cununia civilă.

Pe 5 octombrie, Lora și Ionuț Ghenu se vor căsători religios. Artista a oferit recent câteva detalii despre eveniment, dezvăluind faptul că vor fi prezenți 360 de invitați.

Lora a mărturisit că își dorește ceva special pentru ziua nunții, motiv pentru care a planificat să poarte trei rochii diferite. Totuși, cea de-a treia rochie nu este încă finalizată. Artista a adăugat că nu va fi o problemă dacă va ajunge să poarte doar două ținute, deoarece, în cele din urmă, ceea ce contează cel mai mult este ca invitații să se bucure de eveniment.

„E posibil să fie două sau trei, dacă ajunge a treia rochia, o să fie trei. Dacă nu, e ok, sunt ok cu două. Nu mai vreau nimic, mi-am dat comandă de pantofi, tot în România, la un brand din București. Eu vreau să fiu invitată la nunta mea, să mă simt bine, să dansez, să beau ceva bun, să petrec cu cei mai dragi oameni (…) Am depășit maximul pe care știam noi că îl are locația cu vreo 60 de persoane. Deocamdată sunt 360 confirmați, dar trebuie să găsim soluții, sunt foarte stresată”, a declarat Lora, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.