Jonathan Bailey a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” în 2025. Cum a reacționat actorul

Jonathan Bailey a fost desemnat primul bărbat gay care primește titlul de „Cel mai sexy bărbat în viață” al revistei People, succedându-l pe controversatul laureat John Krasinski.

Jonathan Bailey, desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” în 2025

Actorul britanic, în vârstă de 37 de ani, are un an extraordinar, după ce a jucat recent alături de Scarlett Johansson în Jurassic World Rebirth, iar în curând va putea fi văzut în mult așteptata continuare Wicked: For Good.

Vestea a fost anunțată luni seară în emisiunea The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, când au fost dezvăluite și cele două coperte ale noului număr al revistei.

În cadrul interviului, Bailey a numit distincția „onoarea unei vieți” și a mărturisit că „încă chicotește” la gândul că apare pe copertă.

El a vorbit și despre faptul că este primul bărbat deschis gay care primește această distincție.

„În 2025, sunt pur și simplu încântat că revista People a ales să ofere această onoare cuiva care poate într-adevăr să prețuiască valoarea unui bărbat sexy”, a declarat el.

În paginile articolului de copertă, Bailey și-a împărtășit reacția când a aflat că va primi titlul de People’s Sexiest Man Alive.

„Este o mare onoare. Evident, sunt extrem de flatat. Și este complet absurd. [Râde] A fost un secret până acum, așa că sunt destul de entuziasmat ca unii prieteni și membri ai familiei să afle.”

Jonathan Bailey, o carieră de succes

Bailey este cunoscut pentru rolul său ca Prințul Fiyero din Wicked, unde îl interpretează pe interesul amoros al personajului Glinda, jucat de Ariana Grande, și are o dinamică interesantă, posibil romantică, cu Elphaba, interpretată de Cynthia Erivo.

El este cunoscut și pentru rolul lui Anthony, Lord Bridgerton, din popularul serial romantic Bridgerton de pe Netflix.

Cariera lui Jonathan în televiziune și film a început cu mult înainte de succesul de pe platforma de streaming.

A apărut pentru prima dată pe ecran în 1997, în serialul britanic Bramwell, când avea doar nouă ani. A continuat apoi cu roluri mici în diverse seriale polițiste, precum The Bill și Lewis.

Jonathan a jucat alături de David Tennant și Olivia Colman în drama criminalistică britanică Broadchurch, difuzată pe ITV timp de trei sezoane, între 2013 și 2017.

De asemenea, a avut un rol important în sitcomul de tip mockumentary W1A (2014–2017), precum și în comedia Crashing, creată de Phoebe Waller-Bridge.

Pe marele ecran, Jonathan a apărut în comedia din 2007 St Trinian’s. Tot în acel an, a făcut parte din distribuția filmelor Permanent Vacation și Elizabeth: The Golden Age.

A obținut premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar într-un musical la gala Laurence Olivier Awards din 2019, pentru interpretarea sa din musicalul Company.

În 2024, a câștigat Critics’ Choice Television Award pentru Cel mai bun actor în rol secundar într-un film/mini-serie pentru rolul său din Fellow Travellers.

Ce actori au mai fost desemnați Cel mai sexy bărbat în viață

Anul trecut, John Krasinski a fost desemnat Cel mai sexy bărbat în viață al revistei People pentru anul 2024, în cadrul emisiunii The Late Show with Stephen Colbert, decizie care a stârnit ceva controverse.

De-a lungul timpului, Brad Pitt, George Clooney și Richard Gere au fost fiecare încoronați de două ori cu titlul de Sexiest Man Alive.

Alți câștigători din trecut includ: Michael B. Jordan (2020), John Legend (2019), Idris Elba (2018), Blake Shelton (2017), Dwayne „The Rock” Johnson (2016), David Beckham (2015), Chris Hemsworth (2014), Adam Levine (2013), Channing Tatum (2012), Bradley Cooper (2011) și Ryan Reynolds (2010).

În deceniul anterior, al anilor 2000, titlul a fost acordat lui Johnny Depp (2009), Hugh Jackman (2008), Matt Damon (2007), George Clooney (2006), Matthew McConaughey (2005), Jude Law (2004), Johnny Depp (2003), Ben Affleck (2002), Pierce Brosnan (2001) și Brad Pitt (2000).

Anii 1990 au adus pe copertă nume precum Richard Gere (1999), Harrison Ford (1998), George Clooney (1997), Denzel Washington (1996), Brad Pitt (1995), Nick Nolte (1992), regretatul Patrick Swayze (1991) și Tom Cruise (1990). Nu a existat un câștigător în 1994, iar în 1993 cuplul format din Richard Gere și Cindy Crawford a fost numit „Cel mai sexy cuplu în viață”.

În primul deceniu al acestei tradiții, anii 1980, titlul de Sexiest Man Alive a fost acordat regretatului Sean Connery (1989), regretatului John F. Kennedy Jr. (1988), lui Harry Hamlin (1987) și Mark Harmon (1986).

Revista People a desemnat pentru prima dată „Cel mai sexy bărbat în viață” în februarie 1985, când l-a ales pe Mel Gibson, pe atunci în vârstă de 29 de ani.

Citește și:

Shakira, imagine rară alături de băieții ei în Bogota. Artista, greu de nerecunoscut în costumul de Halloween

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro