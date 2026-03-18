Gina Pistol, despre casa pe care o construiește la munte cu Smiley. Câte camere va avea locuința lor: „Pare desprinsă dintr-o poveste”

Gina Pistol și Smiley își vor vedea în curând visul devenit realitate. Prezentatoarea TV și artistul au cumpărat un teren la munte, acolo își construiesc o casă aproape de natură.

Gina Pistol, despre casa pe care o va avea la munte cu Smiley

Gina Pistol și Smiley au căutat multă vreme o zonă care să fie pe placul lor și să le satisfacă nevoile. Au găsit-o aproape de Brașov și abia așteaptă să își vadă casa terminată. Pentru moment, locuința lor se află în stadiul de construcție.

„De mică am visat să am o casă la munte, deși eu am crescut la câmpie. Am nostalgiile vacanțelor lungi și liniștite la țară, cu verișorii alături zburdând cât e ziua de lungă pe afară. Toți trei iubim natura și muntele, ne plac plimbările prin pădure și activitățățile în aer curat. Am căutat destul de mult timp loc potrivit și l-am găsit. Suntem într-o zonă liniștită, dar aproape de oraș, de restaurante, spital și magazine, la 30 de minute de Brașov. Abia am început construcția casei, suntem în prima etapă a șantierului, facem acum primii pași și este o mare bucurie pentru noi”, a spus Gina Pistol pentru Click!

Câte camere va avea casa lor

Gina Pistol a precizat că nu este vorba despre o casă foarte mare. Locuința lor va dispune de trei dormitoare, un living și încă o zonă dedicată servirii mesei. Prezentatoarea își dorește ca amenajarea locuinței să fie finalizată până în decembrie, când își sărbătorește ziua de naștere.

„Nu este o casă mare, este o casă de familie, simplă, fără etaj, care se încadrează perfect în peisaj și care pare desprinsă dintr-o poveste frumoasă. Are 3 dormitoare, un living spațios, o zonă de dinning și multă natură în jurul ei. Va fi pentru familie și prieteni, nu va avea un scop turistic, ci unul de suflet, de bine, de momente calde și tihnite împreună cu cei dragi. Sper ca anul acesta, de ziua mea, să pot sta cu o cană de vin fiert în mână, alături de ai mei, lângă sobă. Da, pentru că vom avea și sobă, tot parte din visul meu de mic copil”, a adăugat Gina Pistol pentru sursa citată.

De asemenea, nu este pentru prima dată când Gina Pistol vorbește despre casa pe care ea și Smiley și-o construiesc la munte. În trecut, prezentatoarea TV a dezvăluit că fiica lor, Josephine, este deja la curent cu această dorință a lor și e foarte fericită, mai ales că iubește natura.

„Ne-am cumpărat teren într-o zonă superbă și acum va trebui să ne apucăm de casă, dar nu reușim, să vedem când, nu știm când. Să nu deranjeze vizual atunci când treci prin zona aia. De bun simț așa. Josephine știe de planul nostru și este foarte încântată. A fost și a văzut și ea terenul și îi place, cât înțelege ea acum ca și copil. Dar mă bucur foarte mult că îi place natura. Și sper să iubească natura în continuare. Adică aș vrea să fie genul de om care să se reîncarce și să se regăsească în mijlocul naturii. Eu așa am fost crescută și atunci când mă simt așa, fără energie, o pajiște sau pădure sau un munte, îmi încarcă bateriile”, a spus Gina Pistol pentru cancan.ro.

Citește și:

Cabral Ibacka, declarații surprinzătoare despre Andreea Esca. Detaliul făcut public despre prezentatoarea TV: „Nu știe să muncească puțin'

Foto: Arhiva ELLE

