Gina Pistol, despre casa pe care o construiește la munte cu Smiley. Câte camere va avea locuința lor: „Pare desprinsă dintr-o poveste”

Gina Pistol și soțul ei, Smiley, abia așteaptă ca locuința lor de la munte să fie finalizată.

Gina Pistol și Smiley își vor vedea în curând visul devenit realitate. Prezentatoarea TV și artistul au cumpărat un teren la munte, acolo își construiesc o casă aproape de natură.

Gina Pistol, despre casa pe care o va avea la munte cu Smiley

Gina Pistol și Smiley au căutat multă vreme o zonă care să fie pe placul lor și să le satisfacă nevoile. Au găsit-o aproape de Brașov și abia așteaptă să își vadă casa terminată. Pentru moment, locuința lor se află în stadiul de construcție. 

„De mică am visat să am o casă la munte, deși eu am crescut la câmpie. Am nostalgiile vacanțelor lungi și liniștite la țară, cu verișorii alături zburdând cât e ziua de lungă pe afară. Toți trei iubim natura și muntele, ne plac plimbările prin pădure și activitățățile în aer curat. Am căutat destul de mult timp loc potrivit și l-am găsit. Suntem într-o zonă liniștită, dar aproape de oraș, de restaurante, spital și magazine, la 30 de minute de Brașov. Abia am început construcția casei, suntem în prima etapă a șantierului, facem acum primii pași și este o mare bucurie pentru noi”, a spus Gina Pistol pentru Click!

Câte camere va avea casa lor

Gina Pistol a precizat că nu este vorba despre o casă foarte mare. Locuința lor va dispune de trei dormitoare, un living și încă o zonă dedicată servirii mesei. Prezentatoarea își dorește ca amenajarea locuinței să fie finalizată până în decembrie, când își sărbătorește ziua de naștere. 

„Nu este o casă mare, este o casă de familie, simplă, fără etaj, care se încadrează perfect în peisaj și care pare desprinsă dintr-o poveste frumoasă. Are 3 dormitoare, un living spațios, o zonă de dinning și multă natură în jurul ei. Va fi pentru familie și prieteni, nu va avea un scop turistic, ci unul de suflet, de bine, de momente calde și tihnite împreună cu cei dragi. Sper ca anul acesta, de ziua mea, să pot sta cu o cană de vin fiert în mână, alături de ai mei, lângă sobă. Da, pentru că vom avea și sobă, tot parte din visul meu de mic copil”, a adăugat Gina Pistol pentru sursa citată. 

De asemenea, nu este pentru prima dată când Gina Pistol vorbește despre casa pe care ea și Smiley și-o construiesc la munte. În trecut, prezentatoarea TV a dezvăluit că fiica lor, Josephine, este deja la curent cu această dorință a lor și e foarte fericită, mai ales că iubește natura.

„Ne-am cumpărat teren într-o zonă superbă și acum va trebui să ne apucăm de casă, dar nu reușim, să vedem când, nu știm când. Să nu deranjeze vizual atunci când treci prin zona aia. De bun simț așa. Josephine știe de planul nostru și este foarte încântată. A fost și a văzut și ea terenul și îi place, cât înțelege ea acum ca și copil. Dar mă bucur foarte mult că îi place natura. Și sper să iubească natura în continuare. Adică aș vrea să fie genul de om care să se reîncarce și să se regăsească în mijlocul naturii. Eu așa am fost crescută și atunci când mă simt așa, fără energie, o pajiște sau pădure sau un munte, îmi încarcă bateriile”, a spus Gina Pistol pentru cancan.ro.

Modul copilăresc în care Meghan Markle se comporta în timpul întâlnirilor, pe care le considera "jignitoare", cu reprezentanții Netflix
Andra, anunț profesional neașteptat după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiunea de la PRO TV: "O amintire frumoasă a..."
Andreea Popescu, primele declarații după ce s-a zis că motivul divorțului său de Rareș Cojoc îl reprezintă relația ei cu Dan Alexa: "Vreau să..."
Noi detalii inedite despre Insula Iubirii 2026. Ce s-a întâmplat după numai câteva zile de filmare
Elton John, portret de familie emoționant cu soțul lui, David Furnish, și cei doi copii. Cât de mult au crescut Zachary și Elijah
Raluca Moianu, noi dezvăluiri despre rolul de bunică: "A trecut timpul foarte repede"
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță „lapoviță și ninsoare” în următoarele zile. Cât durează episodul de vreme rece din România
Cum l-ar fi înșelat Andreea Popescu pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa. Dansatorul a aflat de infidelitatea soției
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Imaginile îngrijorătoare cu Elena Cârstea în scaun cu rotile. Artista a revenit în țară după 10 ani. Ce i s-a întâmplat
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Ilan Laufer și gemenii lui de 5 ani, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în București. „O clipă de șoc”. Primele informații despre accident
„Nu sunt alcoolic” Lucian Viziru spune lucrurilor pe nume! A transmis un mesaj public, pentru ca toată lumea să știe de la el
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Alina Pușcaș, procedură estetică ce implică 40 de ace în picior: "Mi-e un pic groază"
Adela Popescu i-a trimis o imagine emoționantă lui Radu Vâlcan în timp ce se află în Thailanda: "Trăim vremuri în care totul e mai agitat"
Ce părere a avut Lewis Hamilton de rochia purtată de Kim Kardashian la petrecerea Vanity Fair după Premiile Oscar 2026
