Cabral Ibacka, declarații surprinzătoare despre Andreea Esca. Detaliul făcut public despre prezentatoarea TV: „Nu știe să muncească puțin”

Cabral Ibacka a făcut declarații neașteptate despre Andreea Esca, este cel mai cunoscut nume din televiziunea din România.

Cabral Ibacka, declarații despre Andreea Esca

Cabral Ibacka a făcut o postare pe rețelele de socializare, în care a dorit să ofere o perspectivă despre culisele televiziunii și mirajul celebrității.

„Am învățat ceva despre televiziune în toți anii ăștia: e nedreaptă cu oamenii.

Îți arată niște minute din viața lor

și te face să crezi că asta e tot.

Niște minute pe ecran.

O lumină bună.

O propoziție spusă clar.

Nimeni nu vede serile târzii.

Nimeni nu vede presiunea.

Nimeni nu vede munca aia care te stoarce până aproape de capăt.”

Cabral Ibacka și-a continuat postarea vorbind despre Andreea Esca și despre cum o consideră o profesionistă în domeniul ei.

„Andreea e genul de om care nu știe să muncească puțin.

Nu știe să spună „merge și așa”.

Nu știe să plece liniștită dacă lucrurile nu sunt exact cum trebuie.

Perfecționistă.

Meticuloasă.

Încăpățânată în sensul bun.

Genul de om care mai verifică o dată.

Și încă o dată.

Și încă o dată.

Ea face știri.

Eu fac divertisment.

Eu mai pot să râd pe ecran.

Ea trebuie să fie exactă.

Eu dărâm platoul. Ea trebuie să fie precisă.

Eu fac haos și râs. Ea adaugă tușe sigure realității.

Sigur, Andreea a avut un noroc rar: s-a îndrăgostit de meseria ei.

Atât de tare încât munca nu o obosește.

O liniștește.

Nu o consumă.

O împlinește.

Suntem colegi de… nici nu mai știu câți ani.

Destui cât să învățăm să ne respectăm munca unul altuia.

Și, uneori… destui cât să ne lăudăm.

Astăzi e rândul meu, Ioana.”

Andreea Esca, dezvăluiri inedite despre cariera de trei decenii la PRO TV

Debutul Andreei Esca în televiziune a avut loc când aceasta avea 19 ani și a prezentat tot un jurnal de știri. La vremea respectivă s-a angajat la Soti TV, primul post de televiziune independendent din România. Ea prezenta atunci un buletin de ştiri alături de Răzvan Dumitrescu, Adrian Munteanu şi Laura Spiru.

Înainte de a deveni imaginea postului PRO TV, Andreea Esca a avut ocazia să vadă și cum se lucrează în redacția popularului post de televiziune CNN, chiar în Statele Unite, alături de studenți din întreaga lume.

Privind în urmă la momentul istoric din 1 decembrie 1995, când a rostit celebrul „Bună seara, România, bună seara, București!”, Andreea Esca își amintește perfect atmosfera încărcată din redacție și responsabilitatea imensă care apăsase atunci pe umerii ei.

„Aveam emoții foarte mari pentru că se lucrase mult timp la reportajele pentru acea zi de 1 decembrie. Colegii mei, care până și în noaptea precedentă lansării nu dormiseră, îmi predaseră subiecte extrem de bune și mi se părea că, din acel moment, succesul sau insuccesul nostru depindea doar de mine. Simțeam toată greutatea lumii pe umerii mei. Și tensiunea creștea pe măsură ce se apropia ora de emisie, căci vedeam deja imagini de la lansarea oficială de la Palatul Parlamentului, unde erau președintele țării, premierul, miniștri, diplomați, cei mai importanți oameni ai momentului, plus invitați din străinătate. Cred însă că, atunci când am auzit în cască numărătoarea inversă, am intrat atât de profund în ce aveam de făcut, că mi-au trecut și emoții, și tot. Și nu m-am mai oprit. Până azi. (zâmbește) La sfârșitul jurnalului, a venit o avalanșă de felicitări și, cumva, am simțit că reușiserăm ceva care va marca timpul. Și așa a fost. PRO TV avea să devină un „game changer” în televiziune. Iar eu sunt fericită că am făcut parte din acea echipă care a revoluționat media în România”, a spus Andreea Esca într-un interviu pentru revista VIVA!

Citește și:

Cele mai spectaculoase & sexy ținute de la afterparty-urile de la Premiile Oscar 2026

