Alex Militaru, imagini alături de noua lui iubită. Ce a dezvăluit fostul soț al lui Carmen Grebenișan: „Dragostea învinge întotdeauna”

După divorțul de Carmen Grebenișan, Alex Militaru și-a refăcut viața amoroasă. După ce a fost discret o perioadă, acesta a început să se afișeze tot mai des în compania noii lui partenere, Malvina. 

Alex Militaru și noua lui iubită, Malvina, au ales să sărbătorească Paștele departe de casă, și anume în Barcelona. Cei doi au trăit clipe minunate împreună, iar fostul soț al lui Carmen Grebenișan a ținut să transmită un mesaj despre schimbările din viața lui personală și despre cât de fericit se simte în această perioadă.  

„Anul ăsta a fost diferit de Paște, am fost departe de părinți, dar am fost bucuros să simt ce înseamnă să te simți bine cu familia ta și atât. E o nebunie cum uneori unele lucruri se pot schimba într-un timp relativ atât de scurt. Procesul este lung, dar dragostea învinge întotdeauna! Love yaaaa!”, a fost mesajul transmis de Alex Militaru pe contul lui Instagram. 

În luna martie a anului 2024, Carmen Grebenișan a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că s-a despărțit de soțul ei, Alex Militaru. La vremea respectivă, creatoarea de conținut menționa faptul că decizia a fost luată de comun acord și că vor încerca să mențină pe mai departe o relație de prietenie.

După divorț, Carmen Grebenișan și-a refăcut viața sentimentală. Ea formează un cuplu alături de Cristian, iar în luna octombrie a anului 2025 au devenit părinții unui băiețel adorabul, pe nume Kadri.

Într-un interviu acordat recent, Carmen Grebenișan a făcut dezvăluiri despre separarea de Alex Militaru.

„Eu am divorțat după ce mi-am revenit din supărare. Eu m-am supărat înainte să divorțez și am fost foarte supărată în timp ce încă eram în relație. În momentul în care am divorțat pentru mine a fost un act atât de normal, era ceva natural, trebuia să se întâmple asta pentru că deja s-a cam epuizat orice formă de idee de cuplu între mine și fostul partener. Pentru mine a fost ceva, nu am simțit nimic în momentul în care am luat decizia asta, doar mi s-a luat o piatră de pe inimă. Am simțit că nu are rost să mai trag de o relație în care nu am fost respectată”, a declarat Carmen Grebenișan, citată de Spynews.

Creatoarea de conținut a mărturisit că s-a simțit eliberată după ce a divorțat de Alex Militaru.

„În momentul ăla m-am simțit foarte stăpână pe situație, mi se pare că am luat cea mai bună decizie. (…) A fost o decizie potrivită, nu regret. Fiecare a fost pe drumul lui. Nu am ținut ranchiună. Mi-am găsit repede un partener. (…) Nu a fost divorț dureros. (…) A fost mai greu pe parcursul relației, nu la final”, a mai spus Carmen Grebenișan.

