Tom Cruise surprinde cu o transformare radicală în „Digger”, noul film regizat de Alejandro Iñárritu

Tom Cruise va juca într-un nou film regizat de Alejandro Iñárritu, intitulat „Digger”, o producție care urmărește povestea unui magnat al petrolului a cărui companie provoacă un dezastru de proporții. Filmul are lansarea programată în cinematografe pe 2 octombrie și a fost prezentat pentru prima dată la CinemaCon, unde actorul și regizorul au oferit publicului un prim teaser.

Actorul în vârstă de 63 de ani a surprins fanii cu transformarea sa radicală pentru acest rol. În imaginile prezentate, el îl interpretează pe Digger Rockwell, un baron petrolier complet schimbat fizic, cu păr încărunțit, burtă proeminentă și accent sudist puternic. Povestea îl urmărește pe personajul său în încercarea de a opri o catastrofă ecologică provocată chiar de propria companie, folosind doar o lopată.

„Mi-au trebuit 40 de ani ca să pot intra în pielea lui Digger Rockwell și să redau complexitatea personajului,” a declarat Tom publicului prezent la CinemaCon.

El a mai adăugat că filmul reprezintă exact tipul de proiect pentru care și-a dorit să facă cinema, descriindu-l drept „e nebunesc, e amuzant și abia aștept să-l vedeți cu toții”.

Regizorul Alejandro Iñárritu a vorbit la rândul său despre transformarea actorului, spunând că a fost impresionat de implicarea totală a acestuia în rol. „Văzându-l pe Tom Cruise transformându-se în Digger Rockwell, nu eram pregătit pentru asta”, a spus cineastul. El a subliniat că, deși îl știe pe Cruise pentru cascadorii și curajul său, acest rol reprezintă un alt tip de curaj artistic, pe care îl consideră cel mai solicitant de până acum.

Într-o prezentare ulterioară la Cannes 2025, Iñárritu a descris filmul ca pe o comedie întunecată de proporții catastrofale, spunând că este „nebunie curată. E înfricoșător, amuzant și frumos.” Regizorul a recunoscut că a fost o provocare pentru el să realizeze o comedie, gen diferit de stilul său obișnuit, dar că experiența a fost una intensă și creativă.

Din distribuția filmului mai fac parte John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde și Emma D’Arcy.

Ulterior, Tom Cruise a postat pe Instagram mesaje de mulțumire după prezentarea teaserului, spunând că s-a bucurat de experiența de la CinemaCon și că așteaptă cu nerăbdare reacțiile publicului. Actorul a subliniat și entuziasmul său pentru anul cinematografic care urmează, considerând că va fi unul important pentru industrie.

El a mai precizat că atât el, cât și regizorul Alejandro Iñárritu, au fost încântați să prezinte o avanpremieră a filmului „DIGGER” și că abia așteaptă lansarea din luna octombrie.

Tom Cruise a obținut un titlu Guinness World Records pentru cele mai multe sărituri cu parașuta în flăcări realizate de o persoană, a anunțat organizația joi, 5 iunie. Actorul în vârstă de 62 de ani a repetat cascadoria de 16 ori în timpul filmărilor pentru Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Potrivit publicației PEOPLE, în cel de-al optulea film din franciza Mission: Impossible, Ethan Hunt se confruntă cu adversarul său, Gabriel (interpretat de Esai Morales), într-o scenă tensionată desfășurată la mare altitudine. Cei doi se duelează la manșa unor biplane din anii 40, survolând peisajele spectaculoase ale munților Drakensberg din Africa de Sud, în încercarea de a pune mâna pe o inteligență artificială periculoasă.

La un moment dat, Ethan Hunt este aruncat dintr-un avion cuprins de flăcări, care se dezintegrează în aer. Deschide o parașută, dar aceasta ia foc și se face bucăți, forțându-l să își declanșeze parașuta de rezervă în ultima clipă, în timp ce cade în gol.

Tom Cruise, care este parașutist licențiat, „a sărit de 16 ori dintr-un elicopter, purtând o parașută îmbibată în combustibil și aprinsă, înainte de a tăia resturile carbonizate ale primei parașute și a deschide în siguranță parașuta de rezervă”, potrivit site-ului Guinness World Records. „Niciun alt actor sau cascador nu s-a apropiat vreodată de un număr atât de mare de salturi aproape sinucigașe.”

