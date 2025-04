Tom Cruise, moment de reculegere pentru prietenul său, Val Kilmer: „Iubea filmele și ne-a oferit atât de mult”

Tom Cruise, în vârstă de 62 de ani, a apărut joi, 3 aprilie 2025, la CinemaCon din Las Vegas pentru a prezenta noi materiale din Mission: Impossible — The Final Reckoning.

Înainte de a-și începe prezentarea, Tom Cruise a invitat publicul să țină un moment de reculegere în memoria lui Val Kilmer, colegul său din Top Gun, care s-a stins din viață la 65 de ani, marți, 1 aprilie.

După momentul de reculegere, Cruise a adăugat: „Mulțumim, Val. Îți doresc un drum lin mai departe. Vă mulțumesc tuturor că ați făcut asta. Știu că ar fi apreciat.”

BREAKING: Tom Cruise at #CinemaCon Sharing a Moment of Silence for Val Kilmer pic.twitter.com/23j1X13tCN