Ultimul mesaj transmis public de Val Kilmer, actorul din Batman care a decedat la vârsta de 65 de ani: "Atunci când focul de tabără se stinge..."

Actorul Val Kilmer, cunoscut pentru rolurile sale emblematice în Top Gun (1986) și Batman Forever (1995), a încetat din viață la vârsta de 65 de ani, după ani de luptă cu cancerul la gât și alte probleme de sănătate. Familia sa a confirmat decesul marți seară pentru The New York Times.

Ultima postare publică a lui Val Kilmer

Kilmer a fost diagnosticat cu cancer la gât în 2014 și a trecut printr-un tratament agresiv, incluzând chimioterapie, radioterapie și o intervenție chirurgicală, înainte de a fi declarat vindecat în 2021. Cu toate acestea, boala i-a afectat definitiv vocea și l-a determinat să se retragă treptat din lumina reflectoarelor de la Hollywood. Ultima sa apariție la un eveniment pe covorul roșu a fost în 2019.

În ciuda stării sale de sănătate, Kilmer a rămas activ pe rețelele sociale, împărtășind lucrările sale artistice și ocazional fotografii cu fanii. Ultima sa postare pe Instagram, din 22 martie 2025, a prezentat o pictură originală, despre care a scris:

„Are acea strălucire de noapte târzie. Tonuri reci cu o ardere joasă, ca atunci când focul de tabără se stinge, dar tu încă ești treaz.” View this post on Instagram A post shared by Val Kilmer (@valkilmerofficial)

Fiica sa, Mercedes Kilmer, a anunțat că actorul a murit marți în Los Angeles, din cauza unei pneumonii. Kilmer lasă în urmă doi copii, Mercedes (33 de ani) și Jack (29 de ani), pe care i-a avut cu fosta sa soție, actrița Joanne Whalley, cu care a fost căsătorit între 1988 și 1996.

Cariera și moștenirea lui Val Kilmer

Val Kilmer și-a început cariera cu filme precum Top Secret! (1984) și Real Genius (1985), dar a devenit faimos în 1986, când l-a interpretat pe Tom „Iceman” Kazansky în Top Gun. Mai târziu, a jucat rolul principal în The Doors (1991), unde l-a portretizat pe Jim Morrison, reușind să imite vocea legendarului solist.

În 1995, a intrat în pielea lui Bruce Wayne/Batman în Batman Forever, însă a renunțat la continuarea seriei. De-a lungul carierei, a fost recunoscut atât pentru talentul său, cât și pentru perfecționismul său exigent, care i-a adus reputația de a fi dificil pe platourile de filmare.

În ultimii ani, Val Kilmer s-a luptat nu doar cu problemele de sănătate, ci și cu provocările legate de vorbire. În documentarul său Val, de pe Amazon Prime, actorul a vorbit deschis despre consecințele cancerului la gât și despre utilizarea unui dispozitiv electronic pentru a putea comunica.

Fanii și colegii săi de breaslă sunt șocați de vestea morții sale, iar moștenirea sa în cinematografie rămâne de neuitat.

„Am considerat întotdeauna femeile infinit mai interesante decât bărbații. Poate de aceea ne-am înțeles mereu bine. Noi suntem elefanți mari și greoi… iar ele sunt fluturi.”

Val Kilmer a fost surprins sărutând-o pe Winona Ryder în 2005 și a susținut că a avut o relație cu Angelina Jolie în 2004, în timpul filmărilor pentru Alexander, însă aceste legături nu au fost relații asumate oficial.

Actorul a fost implicat în relații cu unele dintre cele mai frumoase femei din lume, inclusiv Daryl Hannah și Cindy Crawford.

Un loc special în inima lui Kilmer l-a ocupat fosta sa iubită, Cher. După ce a fost diagnosticat cu cancer la gât în 2015, aceasta i-a oferit un loc în casa sa de oaspeți din Malibu pentru a se recupera.

„Odată ce Cher își face loc în mintea și inima ta, nu mai pleacă niciodată. Pentru prietenii ei adevărați, dragostea și loialitatea ei sunt veșnice”, a scris Kilmer.

Deși a avut o carieră de succes și a fost apreciat pentru talentul său, Kilmer nu a fost niciodată nominalizat la Oscar sau Emmy. Cea mai apropiată recunoaștere a venit în 2012, când a primit o nominalizare la premiile Grammy pentru cel mai bun album vorbit (Best Spoken Word Album) pentru The Mask of Zorro.

