Dorian Popa a aflat unde va începe munca în folosul comunității după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare: „Mă duc să îmi fac orele”

Dorian Popa a aflat, în luna februarie, că a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. Recent, acesta s-a prezentat la probațiune pentru a primi detalii legate de executarea pedepsei, inclusiv locul unde va efectua munca în folosul comunității. Influencerul a recunoscut recent că a greșit și că își asumă consecințele faptelor sale.

Unde face Dorian Popa muncă în folosul comunității

Artistul a aflat concret unde va desfășura cele 60 de zile de muncă impuse de instanță. Înainte de întâlnirea cu reprezentanții serviciului de probațiune, el a vorbit deschis despre situație pe rețelele sociale.

„Bă, când ești prost, ești prost și trebuie să îți asumi că ești prost și să nu te ferești. Astăzi, țineți minte de așa nu, este prima zi, mergem la probațiune. În sfârșit s-a decis comisarul de probațiune. Voi afla unde trebuie să fac și munca în folosul comunității. Sunt la Romană, la (n.r. numele unui restaurant fast-food), așa mi s-a dat locația și aștept să văd despre ce este vorba (…) Asta este. Dacă în viață am făcut prostii, trebuie să ne spălăm pe cap cu ele”, a spus Dorian Popa, pe Instagram.

Anterior, acesta a povestit că și-a pregătit deja echipamentul pentru perioada în care va presta muncă în folosul comunității, alegând să personalizeze tricouri tematice.

„Mi-am făcut unul cu pubela și unul cu mătura și fărașul. Le voi purta și voi arăta ce înseamnă să plătești pentru greșelile pe care le-ai făcut. Aș putea, ca un șmecher, să mă duc să îmi fac orele de muncă în folosul comunității și să nu știe nimeni. Pot să merg pe burtă, că e apa mică, nu? Dar n-am să fac asta”, declara el, în podcastul lui Gojira.

Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare

Dorian Popa a fost găsit vinovat de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise, după ce, în 2023, a fost oprit de polițiști și testat pozitiv cu aparatul drug-test. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, Dorian Popa va fi supus unei perioade de supraveghere de 2 ani, în care va trebui să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Judecătorii de la Curtea de Apel București au indicat două locații posibile pentru această activitate: Primăria Domnești sau școala gimnazială din aceeași localitate.

„În baza art. 336 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal şi cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Popa Dorian-Laurenţiu la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani”, potrivit deciziei.

Dorian Popa, primele declarații despre condamnare

Dorian Popa a primit, inițial, o pedeapsă de opt luni de închisoare cu amânare, decizie pe care a luat-o instanța și în faza de rejudecare a dosarului. Parchetul a cerut însă o pedeapsă mai dură.

„Am greșit. Plătesc. Este normal tot ceea ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu, comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim trebuie să plătim. Mulțumesc Lui că am șansă la îndreptare. Toți cei ce aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea”, a spus Dorian Popa pentru Spynews.ro.

