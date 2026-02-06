Pieter Mulier este noul director de creație al Casei Versace

Casa Versace a anunțat oficial numirea lui Pieter Mulier în funcția de chief creative officer, confirmând unul dintre cele mai discutate zvonuri ale industriei din ultimele luni. Mulier va prelua rolul de la 1 iulie 2026 și va raporta direct lui Lorenzo Bertelli, președintele Versace și reprezentant al Prada Group.

Numirea vine la scurt timp după plecarea designer-ului de la Alaïa, unde, timp de cinci ani, a reușit să relanseze un brand cu o identitate extrem de precisă, respectând moștenirea fondatorului și aducând-o într-un registru contemporan, dorit și relevant. Rezultatul: colecții apreciate de critici, accesorii devenite rapid piese cult și o expansiune solidă la nivel global.

„Când am analizat achiziția Versace, l-am identificat pe Pieter Mulier drept persoana potrivită pentru acest brand”, a declarat Lorenzo Bertelli. „Credem că poate valorifica pe deplin potențialul Casei și că va construi un dialog autentic cu moștenirea sa puternică.”

Numirea vine într-un moment de tranziție pentru Versace, după plecarea lui Dario Vitale și integrarea brand-ului în portofoliul Prada Group. În contextul unei scăderi a vânzărilor și al unei direcții creative mai puțin coerente în ultimii ani, experiența lui Pieter Mulier devine esențială pentru clarificarea și relansarea identității Casei.

Format inițial ca arhitect la Institut Saint-Luc din Bruxelles, Pieter Mulier este cunoscut pentru parcursul său profesional alături de Raf Simons, alături de care a lucrat aproape două decenii la Raf Simons, Jil Sander, Dior și Calvin Klein. Această experiență se reflectă într-o estetică riguroasă, axată pe construcție, siluetă și relația dintre corp și haină, o direcție care contrastează cu ADN-ul Versace, dar care ar putea aduce un nou echilibru unui brand definit istoric de glamour, senzualitate și exces controlat.

La Alaïa, Pieter Mulier a vorbit adesea despre „frumusețea modernă” ca despre ceva aflat în mișcare, legat de viața reală a femeilor. Tocmai această capacitate de a transforma o viziune conceptuală într-un produs dorit și purtabil este una dintre mizele majore ale noului său rol. Sub conducerea Prada Group, Versace are acum infrastructura și stabilitatea necesare pentru o reconstrucție atentă, nu una grăbită.

Deși nu a fost anunțată încă data exactă a debutului său pe podium pentru Versace, este de așteptat ca prima colecție să fie prezentată în cadrul Milan Fashion Week din septembrie. Până atunci, industria urmărește cu atenție una dintre cele mai interesante tranziții creative ale momentului – întâlnirea dintre rigoarea lui Pieter Mulier și ADN-ul exuberant al Casei Versace.

Un lucru este cert: numirea sa marchează începutul unui nou capitol pentru Versace, unul construit pe dialog între moștenire și prezent, disciplină și dorință, structură și seducție.

Citește și:

Foto: Prada Group

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro