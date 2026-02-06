Pieter Mulier este noul director de creație al Casei Versace

După un mandat apreciat la Alaïa, Pieter Mulier este numit chief creative officer al Versace, urmând să preia oficial conducerea creativă a Casei italiene de la 1 iulie 2026.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Pieter Mulier este noul director de creație al Casei Versace

Casa Versace a anunțat oficial numirea lui Pieter Mulier în funcția de chief creative officer, confirmând unul dintre cele mai discutate zvonuri ale industriei din ultimele luni. Mulier va prelua rolul de la 1 iulie 2026 și va raporta direct lui Lorenzo Bertelli, președintele Versace și reprezentant al Prada Group.

Numirea vine la scurt timp după plecarea designer-ului de la Alaïa, unde, timp de cinci ani, a reușit să relanseze un brand cu o identitate extrem de precisă, respectând moștenirea fondatorului și aducând-o într-un registru contemporan, dorit și relevant. Rezultatul: colecții apreciate de critici, accesorii devenite rapid piese cult și o expansiune solidă la nivel global.

„Când am analizat achiziția Versace, l-am identificat pe Pieter Mulier drept persoana potrivită pentru acest brand”, a declarat Lorenzo Bertelli. „Credem că poate valorifica pe deplin potențialul Casei și că va construi un dialog autentic cu moștenirea sa puternică.”

Numirea vine într-un moment de tranziție pentru Versace, după plecarea lui Dario Vitale și integrarea brand-ului în portofoliul Prada Group. În contextul unei scăderi a vânzărilor și al unei direcții creative mai puțin coerente în ultimii ani, experiența lui Pieter Mulier devine esențială pentru clarificarea și relansarea identității Casei.

Format inițial ca arhitect la Institut Saint-Luc din Bruxelles, Pieter Mulier este cunoscut pentru parcursul său profesional alături de Raf Simons, alături de care a lucrat aproape două decenii la Raf Simons, Jil Sander, Dior și Calvin Klein. Această experiență se reflectă într-o estetică riguroasă, axată pe construcție, siluetă și relația dintre corp și haină, o direcție care contrastează cu ADN-ul Versace, dar care ar putea aduce un nou echilibru unui brand definit istoric de glamour, senzualitate și exces controlat.

La Alaïa, Pieter Mulier a vorbit adesea despre „frumusețea modernă” ca despre ceva aflat în mișcare, legat de viața reală a femeilor. Tocmai această capacitate de a transforma o viziune conceptuală într-un produs dorit și purtabil este una dintre mizele majore ale noului său rol. Sub conducerea Prada Group, Versace are acum infrastructura și stabilitatea necesare pentru o reconstrucție atentă, nu una grăbită.

Deși nu a fost anunțată încă data exactă a debutului său pe podium pentru Versace, este de așteptat ca prima colecție să fie prezentată în cadrul Milan Fashion Week din septembrie. Până atunci, industria urmărește cu atenție una dintre cele mai interesante tranziții creative ale momentului – întâlnirea dintre rigoarea lui Pieter Mulier și ADN-ul exuberant al Casei Versace.

Un lucru este cert: numirea sa marchează începutul unui nou capitol pentru Versace, unul construit pe dialog între moștenire și prezent, disciplină și dorință, structură și seducție.

Citește și:

Chappell Roan sau anatomia unui scandal

Foto: Prada Group

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Medalii pentru stil: cele mai spectaculoase ținute ale echipelor prezente la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026
Fashion
Medalii pentru stil: cele mai spectaculoase ținute ale echipelor prezente la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026
Chappell Roan sau anatomia unui scandal
Fashion
Chappell Roan sau anatomia unui scandal
Operațiunea Dulapul cu Nicole Cherry
Fashion
Operațiunea Dulapul cu Nicole Cherry
Pieter Mulier părăsește Alaïa după cinci ani la conducerea creativă
Fashion
Pieter Mulier părăsește Alaïa după cinci ani la conducerea creativă
Tendințe modă: Ținute office, de purtat întreaga zi
Fashion
Tendințe modă: Ținute office, de purtat întreaga zi
Mouna Ayoub, regina couture, a vândut la licitație o parte din arhiva personală Dior
Fashion
Mouna Ayoub, regina couture, a vândut la licitație o parte din arhiva personală Dior
Libertatea
Ce va face Cătălin Măruță la ora 15.00, începând de luni, după ce rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Își dorește tare”
Ce va face Cătălin Măruță la ora 15.00, începând de luni, după ce rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Își dorește tare”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 7 – 13 februarie 2026. Mercur și Venus vor intra în zodia Peștilor
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 7 – 13 februarie 2026. Mercur și Venus vor intra în zodia Peștilor
Cum arată Lidia Buble nemachiată. Artista a apărut cu fața inflamată și le-a transmis fanilor un mesaj. „Zici că mă transform într-o reptilă”
Cum arată Lidia Buble nemachiată. Artista a apărut cu fața inflamată și le-a transmis fanilor un mesaj. „Zici că mă transform într-o reptilă”
Imagini cu pensiunea din Brașov a lui Marian Godină. Cât costă două nopți de cazare, perioada minimă obligatorie a unui sejur
Imagini cu pensiunea din Brașov a lui Marian Godină. Cât costă două nopți de cazare, perioada minimă obligatorie a unui sejur
Ego.ro
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Perversu' de pe Târgu Ocna vrea să participe la Survivor. Cum arată acum, cum se antrenează și cu ce se ocupă Sorin Ion
Perversu' de pe Târgu Ocna vrea să participe la Survivor. Cum arată acum, cum se antrenează și cu ce se ocupă Sorin Ion
Cum arată Vlăduța Lupău în costum de baie după două nașteri. Ipostazele în care s-a fotografiat pe plaja din Maldive
Cum arată Vlăduța Lupău în costum de baie după două nașteri. Ipostazele în care s-a fotografiat pe plaja din Maldive
Karina Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor
Karina Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Lidia Buble, imagini îngrijorătoare. Cântăreața a apărut cu pielea umflată și roșie: „Am fața amorțită”. Ce a pățit
Lidia Buble, imagini îngrijorătoare. Cântăreața a apărut cu pielea umflată și roșie: „Am fața amorțită”. Ce a pățit
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00”. Ce a urmat e revoltător
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00”. Ce a urmat e revoltător
catine.ro
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film. Ținuta de epocă a atras toate privirile
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film. Ținuta de epocă a atras toate privirile
Horoscopul zilei de 7 februarie 2026. Capricornii știu cum să gestioneze eșecul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 februarie 2026. Capricornii știu cum să gestioneze eșecul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce contează sănătatea emoțională. Cum să ne raportăm la evenimentele de zi cu zi, potrivit specialiștilor
De ce contează sănătatea emoțională. Cum să ne raportăm la evenimentele de zi cu zi, potrivit specialiștilor
Kim Kardashian a făcut declarații despre relația cu Kanye West. Are un nou iubit, dar încă e legată de fostul soț
Kim Kardashian a făcut declarații despre relația cu Kanye West. Are un nou iubit, dar încă e legată de fostul soț
Mai multe din fashion
Valentino Haute Couture SS 2026: privirea, ritualul și moștenirea
Valentino Haute Couture SS 2026: privirea, ritualul și moștenirea
Fashion

Pentru colecția Valentino Haute Couture SS26, Alessandro Michele propune un exercițiu radical despre mod, timp și felul în care privim moda, într-un show care transformă couture-ul într-o experiență intens controlată a atenției.

+ Mai multe
Primul capitol Couture al lui Matthieu Blazy la Chanel
Primul capitol Couture al lui Matthieu Blazy la Chanel
Fashion

Colecția Chanel Haute Couture primăvară–vară 2026 a fost prezentată la Paris.

+ Mai multe
Dior Haute Couture SS 2026: debutul lui Jonathan Anderson
Dior Haute Couture SS 2026: debutul lui Jonathan Anderson
Fashion

Pentru prima sa colecție Haute Couture la Dior, Jonathan Anderson propune o abordare conceptuală și profund documentată, în care natura, arta și istoria casei se întâlnesc într-un exercițiu de formă, meșteșug și reflecție asupra sensului couture-ului astăzi.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC