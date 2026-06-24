Cum se înțeleg Gina Chirilă și Bogdan Vlădău după divorț și cum își cresc fiica: „Nu vedem întotdeauna lucrurile la fel”

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În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia. Modelul și fostul ei partener de viață au decis să rămână totuși în relații bune pentru a-i asigura copilului o educație bună.

Cum se înțeleg Gina Chirilă și Bogdan Vlădău

Recent, Bogdan Vlădău a oferit un interviu în care a vorbit despre relația din prezent pe care o are cu fosta lui soție, Gina Chirilă. Fostul model a recunoscut că au întâmpinat dificultăți după separare, însă mereu au știut cum să le gestioneze pentru a-i oferi fiicei lor, Katia, un mediu armonios în care să se dezvolte.

„Nu cred că există o formulă perfectă și nici nu vreau să pozez în omul care le știe pe toate. Au existat și momente dificile, ca în orice familie care trece printr-o separare. Dar atunci când ne uităm la Katia, amândoi știm că ea este mai importantă decât orice conflict sau diferență dintre noi. Cred că dragostea pentru copil trebuie să fie mai mare decât orgoliul dintre doi adulți”, a spus Bogdan Vlădău pentru cancan.ro.

Bogdan Vlădău a mai mărturisit că el și Gina Chirilă au opinii diferite despre creșterea fiicei lor.

„Nu vedem întotdeauna lucrurile la fel și este normal. Important este că amândoi ne dorim același lucru: ca ea să fie bine, să fie iubită și să aibă cele mai bune șanse pentru a se dezvolta frumos.”

Bogdan Vlădău a vorbit cu emoție despre fiica lui, Katia, și despre ce a moștenit de la el, dar și de la Gina Chirilă.

„Cred că de la mine a moștenit curiozitatea și energia, iar de la Gina sensibilitatea, frumusețea și atenția la detalii. Din fericire, are multe calități frumoase de la amândoi.”

Bogdan Vlădău, declarație rară despre fosta lui soție, Gina Chirilă

Invitat în cadrul unui podcast, Bogdan Vlădău a vorbit despre Gina Chirilă. El și fosta lui soție au ales să meargă pe drumuri separate după ce au fost 11 ani împreună și mențin o relație apropiată de dragul fiicei lor, Katia, pentru ca aceasta să nu simtă absența niciunui părinte în viața ei.

„Până acum, pentru mine, cel mai aproape de perfecțiune a fost fosta mea soție. Și poate pentru faptul că am crescut împreună, am avut niște valori comune, am cunoscut-o când avea 18 ani, acum are 31, am stat 11 ani unul lângă altul și s-a luat unul de la altul și părțile bune, și părțile rele (…) Cu siguranță există iubire de ambele părți în continuare și ne-am dorit ca fetița noastră să aibă parte de pace, de armonie emoțională”, a povestit Bogdan Vlădău în podcast-ul găzduit de Silviu Rotaru.

Bogdan Vlădău nu a dezvăluit motivele care au dus la despărțirea lui de Gina Chirilă, însă el susține că în cazul unei relații, ambii parteneri au partea lor de vină.

„E atât de simplu să arunci pisica moartă în curtea celuilalt și, din nefericire, toți facem asta, la un moment dat. E mult mai la îndemână decât să te uiți cu adevărat la tine, să recunoști că puteai să faci mai bine, că ai greșit (…) Oricum, într-o relație greșesc un pic amândoi sau ar fi putut face lucrurile mai bine ambii parteneri.”

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Foto: Arhiva ELLE

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