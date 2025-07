Motivul pentru care Ramona Bădescu a părăsit România acum 35 de ani pentru o carieră în Italia: „Mi-am asumat riscuri mari”

Ramona Bădescu s-a născut la Craiova în 1968. A lucrat ca model, cântăreață, actriță și a încercat să între în viața politică din Italia. A fost consilieră pentru integrarea comunității de români în Roma.

Ramona Bădescu, despre experiențele trăite în Italia

În cadrul unui interviu oferit recent, Ramona Bădescu a vorbit cu multă deschidere despre experiențele din Italia, dar mai ales despre cum a reușit să ajungă acolo. Prin prima unui contract, artista a reușit să își consolideze o carieră în Italia.

„Am avut un contract prin ARIA (Agenția Română de Impresariat Artistic). (…) Tata chiar a venit la București să verifice acel contract. La un moment dat, având puțină frică de tata, am zis: „Lasă, ce să mă mai duc eu acolo?! Stau aici. Și aici stau bine. Câștigasem „Steaua fără nume”, mai făceam turnee cu Tavi Ursulescu, Horia Moculescu îmi scrisese o melodie, Jolt Kerestely îmi scrisese melodia „Când ai 20 de ani. Eram integrată în viața muzicală și artistică din România. Am rupt contractul. Apoi, am sunat-o pe Rora, Aurora Andronache, de la TVR, și i-am spus: „Rora, am rupt contractul, nu mai plec.” Și ea mi-a spus: „Nu ești normală la cap! Du-te! E pentru o lună de zile. Ce ai de pierdut? Vezi Italia și te întorci.” Și am dat telefon imediat. Am reușit să recuperez acel contract și am plecat”, a spus Ramona Bădescu pentru VIVA!

Deși inițial era vorba să stea o lună, Ramona Bădescu a petrecut 35 de ani în Italia, o perioadă care a transformat-o complet și a învățat-o o mulțime de lecții.

„Luna aceea din contract s-a transformat în 35 de ani. Am plecat pe 29 martie 1990. (…) Poate, cine știe?, și în România reușeam să fac multe lucruri, dar nu câte am făcut în Italia, unde am reușit să cunosc niște persoane, am ajuns să lucrez în Televiziunea Italiană, să joc în „Caracatița”, dar și în străinătate, peste Ocean, în Los Angeles. Acolo am cunoscut-o pe soția lui Lee Strasberg, am stat o lună la ea și am concretizat cursul Strasberg, important pentru meseria mea de actriță. Multe lucruri pe care, într-un minut, nu le poți menționa.”

Ramona Bădescu a mai vorbit și despre cum a fost rolul de consilieră a primarului Romei.

„Și să nu uităm perioada în care am fost consiliera primarului Romei, cinci ani de zile. O misiune deosebită, în care m-am dedicat comunității de români și mi-am asumat riscuri mari. Am primit și multe amenințări cu moartea în acea perioadă. Eu nu am uitat niciodată de unde am plecat. Nu am uitat niciodată că m-am născut în România și am fost adoptată de Roma.”

Ramona Bădescu, detalii neștiute despre începutul carierei în Italia

Recent, Ramona Bădescu și-a adus aminte de începutul carierei sale și de cum a fost să înceapă o nouă viață în Italia. Vedeta a dezvăluit că datorită unui spectacol a reușit să ajungă să își consolideze o carieră artistică în străinătate.

„De 34 de ani sunt în Roma. Am avut ocazia, cu Agenția Română de Impresariat Artistic s-a creat un spectacol pentru a merge în străinătate și a prezenta tradițiile și valorile din România. Am rămas acolo, nu știam pe nimeni. Mi-am construit viața pas după pas, pe baza învățăturii tatălui meu, să spun „Da” a treia oară. Acest spectacol a fost primul meu job, cântam, prezentam. Nu știam limba, dar am învățat-o repede, într-o lună. Prima dată în televiziunea din Italia am intrat la Sulmona, o televiziune foarte mică, într-un oraș foarte mic, unde prezentam știrile, un spectacol, făceam totul. Eram vedeta televiziunii.

Am luat un agent important la Roma care m-a dus la o emisiune foarte văzută, în fiecare seară. Acolo am debutat și el m-a considerat foarte frumoasă româncă și am continuat să apar de multe ori, în fiecare seară. Erau mulți artiști pe care îi punea împreună. Mi-a plăcut foarte mult de Sophia Loren, de Claudia Cardinale. Pentru mine, ele au reprezentat modelul meu în viață, de actorie, de a mă comporta”, a declarat Ramona Bădescu în emisiunea „Super Neatza cu Răzvan și Dani.”

