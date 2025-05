Ramona Bădescu, mărturisiri sincere despre rolul de mamă. Ce își dorește artista pentru viitorul fiului ei: „Să-l îndrum spre multe lucruri”

Ramona Bădescu formează din 2017 un cuplu alături de Fabio Cali, un om de afaceri de origine italiană. Cei doi sunt logodiți și au împreună și un băiat, pe nume Ignazio, care a venit pe lume în luna septembrie a anului 2019.

Ramona Bădescu a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 51 de ani, iar această veste a luat prin surprindere pe toată lumea, deși în trecut și-a făcut publică dorința de a avea un copil alături de partenerul ei. Vedeta locuiește de mai bine de 30 de ani în Italia, însă obișnuiește să vină des în România, mai ales că de câteva luni a pus bazele unei afaceri în București, care are legătură cu un produs tradițional italian popular, fiind vorba mai exact despre o pinserie. Despre acest business, Ramona Bădescu a spus că este un cadou pentru băiețelul ei, de care speră să se bucure atunci când va ajunge mai mare.

Recent, Ramona Bădescu a făcut mărturisiri despre cum este viața ei, de când a devenit mamă.

„Mi-am dorit o familie de mică, dar mi-am dorit și afirmarea mea în meserie. Ceea ce m-a făcut să îmi dedic toată viața mea in primul rând meseriei și realizării mele ca artist. Între timp doream și familia. Mi-a făcut cadou la 50 de ani un copil minunat, un bulgăre de lumină, de dragoste. Sunt mămoasă și îi spun mereu „Ti amo” (nr. te iubesc). Niciodată nu am avut o comunicare cu părinții mei. Cel puțin o dată trebuie să știi, dar nu de nuielușă, ci de o privire, o mustrare. Dedicăm mai mult timp copiilor noștri, copilului meu să nu ajungem să ne pară rău că nu i-am dat o educație. Timpul pe care noi îl dăm pentru alergarea pentru meserie… din acest fapt zic că la 50 de ani să faci un copil, cu toate că vârsta biologică este mai scurtă, este mai intensă pentru că am situația materială care îmi permite să nu mă mai duc să alerg pentru un spectacol, îmi dedic timpul meu lui Ignazio, relației mele cu Fabio și meseriei mele și nu pot să fiu decât o mamă și soție, vreau să fiu și artistă”, a spus Ramona Bădescu la Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.