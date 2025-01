Ramona Bădescu, declarații speciale despre fiul ei. Cum s-a schimbat viața vedetei de când a apărut Ignazio: „E un miracol”

Ramona Bădescu formează din 2017 un cuplu alături de Fabio Cali, un om de afaceri de origine italiană. Cei doi sunt logodiți și au împreună și un băiat, pe nume Ignazio, care a venit pe lume în luna septembrie a anului 2019.

Ramona Bădescu a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 51 de ani, iar această veste a luat prin surprindere pe toată lumea, deși în trecut și-a făcut publică dorința de a avea un copil alături de partenerul ei. Vedeta locuiește de mai bine de 30 de ani în Italia, însă obișnuiește să vină des în România, mai ales că de câteva luni a pus bazele unei afaceri în București, care are legătură cu un produs tradițional italian popular, fiind vorba mai exact despre o pinserie. Despre acest business, Ramona Bădescu a spus că este un cadou pentru băiețelul ei, de care speră să se bucure atunci când va ajunge mai mare.

De fiecare dată când are ocazia, Ramona Bădescu vorbește cu multă emoție despre fiul ei. Actrița a ales ca o perioadă, cel puțin, să se retragă din activitatea artistică pentru a se dedica complet creșterii băiețelului ei, Ignazio. Vedeta și-a dorit foarte mult să devină mamă și a decis să fie alături de fiul ei în toate etapele celui mic.

„E un miracol al vieții mele. Nu credeam că o să apară. Dumnezeu mi l-a dat nu pe ultima sută de metri, pe ultimul centimetru și datorită acestui fapt trei ani și jumătate din viața mea i-am dat exclusivitatea. Nu am făcut absolut nimic, nu m-am dedicat proiectelor mele. E adevărat că mi-a fost greu să mă retrag din viața pe care o iubesc atât de mult, viața mea artistică, italienii se întrebau ce fac, unde sunt, dar am considerat că am așteptat atât de mult ca el să apară încât am considerat că a trebuit să îi dedic lui tot timpul meu, să îl alăptez, să îl țin în brațe, să-i cânt, să-l legăn, povești… (…) A fost rolul cu cele mai mari provocări, pentru că nu era rol, era realitatea”, a spus Ramona Bădescu la Viața fără filtru, conform spynews.ro.