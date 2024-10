Ramona Bădescu, detalii neștiute despre începutul carierei în Italia: „Am rămas acolo, nu știam pe nimeni”

Ramona Bădescu s-a născut la Craiova în 1968. A lucrat ca model, cântăreață, actriță și a încercat să între în viața politică din Italia. A fost consilieră pentru integrarea comunității de români în Roma.

Recent, Ramona Bădescu și-a adus aminte de începutul carierei sale și de cum a fost să înceapă o nouă viață în Italia. Vedeta a dezvăluit că datorită unui spectacol a reușit să ajungă să își consolideze o carieră artistică în străinătate.

„De 34 de ani sunt în Roma. Am avut ocazia, cu Agenția Română de Impresariat Artistic s-a creat un spectacol pentru a merge în străinătate și a prezenta tradițiile și valorile din România. Am rămas acolo, nu știam pe nimeni. Mi-am construit viața pas după pas, pe baza învățăturii tatălui meu, să spun „Da” a treia oară. Acest spectacol a fost primul meu job, cântam, prezentam. Nu știam limba, dar am învățat-o repede, într-o lună. Prima dată în televiziunea din Italia am intrat la Sulmona, o televiziune foarte mică, într-un oraș foarte mic, unde prezentam știrile, un spectacol, făceam totul. Eram vedeta televiziunii.