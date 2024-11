Ramona Bădescu, dezvăluiri despre viața amoroasă. Cum îl surprinde actrița pe logodnicul ei: „Ador să iubesc”

Ramona Bădescu s-a născut la Craiova în 1968. A lucrat ca model, cântăreață, actriță și a încercat să între în viața politică din Italia. A fost consilieră pentru integrarea comunității de români în Roma.

Ramona Bădescu, detalii despre ziua ei de naștere

Recent, ea a fost prezentă în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, unde a vorbit deschis despre cum plănuiește să își sărbătorească ziua de naștere. Actrița a dezvăluit că perioada aceasta este una agitată, fiind prinsă între călătorii. Cu toate acestea, se bucură de ziua ei de naștere atât cu familia din România, cât și cu cea din Italia.

Mai mult, Ramona Bădescu a declarat că cel mai frumos și special cadou din viața ei este fiul său, Ignazio.

„Sunt pe drumuri. Efectiv. Acum aici, mâine plec. Întreținere plătesc și aici, și în Italia. Că am două apartamente. Sărbătoresc din seara asta, de la miezul nopții. Am o cină. După care, mâine continuă totul în familie. Cu mama, cu familia mea. Asta până pe la ora 15.00-15.30, după care plec la aeroport și petrec cu familia din Italia”, a declarat vedeta. „Ignazio e cadoul cel mai mare pe care Dumnezeu mi l-a dat. Nu vreau altceva, vreau sănătate pentru el, pentru toți. L-am născut la 50 de ani. Îmi doream foarte mult un copil. Pentru un copil faci orice. Eu în sarcină am pus pe mine 9 kilograme. Dar din spital am ieșit mai slabă decât eram înainte. Am fost atentă la ce mâncam. A fost un miracol. Eu am tot spus: când e să fie… Nu contează la ce vârstă deveniți mame. La 20 de ani, la 50 de ani… Le sfătuiesc pe femeile din zilele noastre… Au devenit prea preocupate de carieră. Să-și congeleze ovulele. Eu am făcut acest lucru. Aveam ovulele congelate în Italia de la 30 de ani”, a afirmat Ramona Bădescu.

Cum își surprinde actrița partenerul

Ramona Bădescu a mai povestit și cum a avut loc prima întâlnire cu partenerul său, omul de afaceri Fabio Cali, și a împărtășit câteva detalii despre micile surprize cu care îl răsfață în serile petrecute împreună. Actrița este o fire romantică și a împărtășit și cum îi place să își surprindă partenerul.

„L-am cunoscut la Roma, nu ne-am plăcut la început. Ne-am salutat, am făcut cunoștință. Nimic! După două zile ne-am întâlnit întâmplător pe stradă. Eram în mașină, plângeam, pentru că aveam un eveniment trist. M-a luat: ‘Ce faci aici?’. I-am zis că nu e momentul, dar el a zis că știa ce am. Și de atunci nu ne-am mai despărțit. Am povestit vreo trei ore pe stradă. A fost acea iubire matură. Încă nu ne-am căsătorit. Suntem logodiți, mi-a cerut mâna. Mi-a plăcut la el că știe să domine. Îmi plac bărbații dârzi, care nu își arată sentimentele pentru mine. Îmi plac bărbații care mă cuceresc încet și eu îi cuceresc. Ador să iubesc, nu-mi place să fiu iubită. Îmi place să fiu și iubită, dar în primul rând trebuie să iubesc. Îmi place să gătesc, să fac surprize. Să aprind lumânări prin casă seara”, a spus Ramona Bădescu.

Recent, Ramona Bădescu și-a adus aminte de începutul carierei sale și de cum a fost să înceapă o nouă viață în Italia. Vedeta a dezvăluit că datorită unui spectacol a reușit să ajungă să își consolideze o carieră artistică în străinătate.

„De 34 de ani sunt în Roma. Am avut ocazia, cu Agenția Română de Impresariat Artistic s-a creat un spectacol pentru a merge în străinătate și a prezenta tradițiile și valorile din România. Am rămas acolo, nu știam pe nimeni. Mi-am construit viața pas după pas, pe baza învățăturii tatălui meu, să spun ‘Da’ a treia oară. Acest spectacol a fost primul meu job, cântam, prezentam. Nu știam limba, dar am învățat-o repede, într-o lună. Prima dată în televiziunea din Italia am intrat la Sulmona, o televiziune foarte mică, într-un oraș foarte mic, unde prezentam știrile, un spectacol, făceam totul. Eram vedeta televiziunii. Am luat un agent important la Roma care m-a dus la o emisiune foarte văzută, în fiecare seară. Acolo am debutat și el m-a considerat foarte frumoasă româncă și am continuat să apar de multe ori, în fiecare seară. Erau mulți artiști pe care îi punea împreună. Mi-a plăcut foarte mult de Sophia Loren, de Claudia Cardinale. Pentru mine, ele au reprezentat modelul meu în viață, de actorie, de a mă comporta”, a declarat Ramona Bădescu în emisiunea „Super Neatza cu Răzvan și Dani.”

Foto: Instagram

