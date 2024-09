Cadoul surprinzător pregătit de Ramona Bădescu pentru fiul ei, Ignazio, care a împlinit 5 ani: „El este iubirea vieții mele”

Ramona Bădescu formează din 2017 un cuplu alături de Fabio Cali, un om de afaceri de origine italiană. Cei doi sunt logodiți și au împreună și un băiat, pe nume Ignazio, care a venit pe lume în luna septembrie a anului 2019.

Ramona Bădescu a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 51 de ani, iar această veste a luat prin surprindere pe toată lumea, deși în trecut și-a făcut publică dorința de a avea un copil alături de partenerul ei. Vedeta locuiește de mai bine de 30 de ani în Italia, însă obișnuiește să vină des în România. De acum înainte, însă, Ramona Bădescu va mai avea un motiv pentru care să se întoarcă în țară, pentru că a pus bazele unei afaceri în București, fiind vorba despre o pinserie. Actrița a făcut o serie de declarații despre lansarea acestei afaceri.

„După 34 de ani de trăit în Italia, unde am încercat de fiecare dată să vorbesc despre bucătăria românească, acum îmi doresc să introduc și în România nu doar un produs în sine, ci un concept adevărat italienesc numit pinsa. Pinsa are 2000 de ani vechime ca produs, căci romanii puneau acest aluat în cuptoarele lor pentru a vedea gradul de încălzire al acestora și pentru a face pâine. În zilele noastre, pinsa s-a reîntors în Italia în mare forță, datorită calității ei nutriționale, dar și a compoziției speciale a aluatului. Eu am un slogan: pinsa nu e pizza, iar pizza nu e pinsa!”, a declarat Ramona Bădescu pentru Click!