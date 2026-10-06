Nicolas Cage, schimbare radicală de look. Cum a apărut actorul pe covorul roșu alături de soția sa

Nicolas Cage a revenit pe covorul roșu alături de soția sa, Riko Shibata, iar noul look al actorului nu a trecut neobservat.

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  . Actualizat 06.10.2026, 10:21,  de  ELLE
Nicolas Cage, schimbare radicală de look. Cum a apărut actorul pe covorul roșu alături de soția sa

Nicolas Cage a avut o apariție rară pe covorul roșu alături de soția sa, Riko Shibata. Cei doi au participat la evenimentul de deschidere al Muzeul de Artă Narativă Lucas din Los Angeles, unde actorul a surprins cu un look diferit de cel cu care și-a obișnuit publicul.

Nicolas Cage a apărut cu părul și barba complet cărunte, o schimbare evidentă față de aparițiile sale din ultimii ani, când avea părul într-o nuanță mult mai închisă.

Actorul din „Face/Off” a purtat un sacou albastru, pantaloni negri și o cămașă albă, completându-și ținuta cu o pereche de ochelari de soare.

Alături de el s-a aflat Riko Shibata, în vârstă de 31 de ani, care a ales o ținută monocromă, formată din pantaloni albi, un top în aceeași nuanță și un palton alb cu mâneci transparente.

Nicolas Cage și Riko Shibata formează un cuplu de mai mulți ani. Potrivit Page Six, cei doi s-au cunoscut în 2019, prin intermediul unor prieteni comuni, în Shiga, Japonia. La momentul respectiv, actorul se afla în țară pentru filmările producției „Prisoners of the Ghostland”.

Relația lor a început în anul următor, însă pandemia de COVID-19 i-a obligat să petreacă șase luni la distanță. În august 2020, Nicolas Cage a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni radio, că el și Riko Shibata se logodiseră. Actorul a cerut-o în căsătorie prin FaceTime, în perioada în care cei doi se aflau în țări diferite.

„Ea a plecat din New York și s-a întors la Kyoto, Japonia, iar eu m-am întors în Nevada și nu am mai văzut-o de șase luni. Suntem foarte fericiți și suntem foarte încântați să petrecem timpul împreună, iar într-un final i-am spus că vreau să mă căsătoresc cu ea și ne-am logodit pe FaceTime”, a povestit actorul în emisiunea radio a fratelui său, Marc Coppola.

Nicolas Cage a oferit atunci și detalii despre inelul de logodnă pe care l-a ales pentru Riko și pe care i l-a trimis prin curier.

„I-am luat un inel de logodnă cu diamant negru. Îi place foarte mult negrul, așa că și-a dorit aur negru și diamant negru. L-am personalizat și comandat și i l-am trimis prin FedEx”, a spus actorul.

Pe 16 februarie 2021, Nicolas Cage și Riko Shibata s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse, organizate la Wynn Hotel din Las Vegas. Pentru ceremonie, Shibata a purtat un kimono realizat manual la Kyoto, în timp ce Cage a ales un costum semnat Tom Ford.

„Sunt foarte fericit că sunt căsătorit. Știu că cinci este mult, dar cred că de data asta am făcut alegerea corectă”, declara ulterior Nicolas Cage pentru Los Angeles Times.

Actorul a mai fost căsătorit de patru ori, cu Patricia Arquette, Lisa Marie Presley, Alice Kim și Erika Koike. Cea mai lungă dintre căsniciile sale anterioare a fost cea cu Alice Kim, cei doi fiind căsătoriți din 2004 până în 2016. Într-un alt interviu, atunci când a fost întrebat despre lucrurile sale preferate din viață, Cage a menționat-o prima pe Riko.

În septembrie 2022, Nicolas Cage și Riko Shibata au devenit părinții primului lor copil împreună, o fetiță pe nume August.

„Nicolas și Riko sunt fericiți să anunțe nașterea fiicei lor. Mama și fiica se simt bine”, a declarat reprezentantul cuplului într-un comunicat transmis la momentul respectiv.

Câștigătorul premiului Oscar mai are doi copii din relații anterioare. Nicolas Cage este tatăl lui Weston, fiul său din relația cu Christina Fulton, și al lui Kal-El, pe care îl are împreună cu fosta sa soție, Alice Kim.

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Foto: Getty, Profimedia

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