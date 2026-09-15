Adela Popescu, despre perioada în care soțul ei, Radu Vâlcan, era la filmările pentru Insula Iubirii: „Pentru Radu este o traumă”

Adela Popescu nu l-a însoțit pe soțul ei, Radu Vâlcan, în Thailanda la filmările pentru emisiunea Insula Iubirii 2026.

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  . Actualizat 15.09.2026, 11:23,  de  ELLE.ro
Adela Popescu și Radu Vâlcan
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Adela Popescu nu l-a însoțit pe soțul ei, Radu Vâlcan, în Thailanda pentru filmările show-ului Insula Iubirii de la Antena 1. Actrița a fost cea care a rămas acasă cu cei trei copii ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian. 

Adela Popescu, detalii despre perioada în care a stat departe de Radu Vâlcan

Adela Popescu a explicat recent că ea și Radu Vâlcan au uneori stiluri diferite în ceea ce privește educația celor trei copii. Actrița și prezentatorul TV se bazează pe aceleași valori, însă există și situații în care Radu Vâlcan este mult mai precaut în anumite privințe. 

„Alexandru are 10 ani, pentru mine e în regulă ca el să meargă un kilometru pe jos până la magazin. Pentru Radu este o traumă. Ei sunt copii crescuți în mașină. Adică ei nu au nici măcar responsabilitatea întârzierii lor la școală… Ei nu au reflexul format când traversează, trebuie expuși la lucrul ăsta, ca să-l învețe.

Avem foarte mulți prieteni care aleg pentru copiii lor o viață singuratică. Li se pare că cel mai sigur loc în care pot să și crească copiii este acea familie pe care ei și-au construit-o din doi oameni. Mi se pare că pentru copii e atât de important să crească cu multe ancore”, a povestit Adela Popescu în podcast-ul „Ac de siguranță” moderat de Răzvan Exarhu. 

De asemenea, Adela Popescu a explicat motivul pentru care pentru ea nu sunt de ajutor cărțile de parenting. 

„Pe mine, cărțile de parenting nu mă pot ajuta în situația în care sunt. Nicio carte nu e scrisă pentru familiile cu trei băieți cu diferență mică… Când copilul tău are un tantrum, când s-a bătut cu celălalt care are și el un tantrum… Ești depășit numeric, la cine te duci primul?”

Cât costă lunar școala privată la care învață copiii cuplului Adela Popescu și Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan au împreună trei copii: Alexandru, în vârstă de 9 ani, Andrei, în vârstă de 7 ani, și mezinul Adrian, care are 4 ani. Adrian este înscris la grădiniță, iar frații săi mai mari sunt deja la școală, în ciclul primar.

Cuplul a optat pentru o școală privată pentru cei trei copii, o unitate de învățământ de prestigiu situată în Voluntari. Decizia lor de a alege învățământ privat pentru cei trei băieți, despre care Adela Popescu a vorbit în numeroase ocazii, vine însă și cu un cost pe măsură.

Mai exact, pentru fiecare copil, taxa pentru programul educațional standard este de 700 de euro pe lună, iar taxa administrativă ajunge la 850 de euro pe lună. Astfel, costul pentru un singur copil înscris în acest program este, astfel, de 1.550 de euro în fiecare lună, scrie Cancan.ro.

La grădiniță, costurile diferă: programul educațional costă 1.080 de euro, sumă este alcătuită din 600 de euro pentru programul educațional standard și 480 de euro reprezentând taxa administrativă.

Unitatea de învățământ oferă și un program preșcolar extins, de luni până vineri, între orele 8:00 și 17:00. Acesta presupune, bineînțeles, un cost suplimentar: taxa este de 600 de euro pe lună, la care se adaugă o taxă administrativă de 570 de euro pe lună, taxă care se aplică fiecărui copil.

De ce au ales cei doi o școală privată pentru copiii lor

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu a explicat de ce ea și soțul său, Radu Vâlcan au decis să își înscrie copiii la o școală privată.

Vedeta a povestit că învățământul privat vine la pachet cu multe beneficii, printre care și un program prelungit, dar și numeroase activități, pe care școlile de stat nu le oferă.

„Toți spun să dai copilul la o școală de stat, pentru că e mai puțin costisitor, dar asta înseamnă că la ora 12.00 ți-l trimite acasă, iar tu nu ai un program ca să poți să îl iei. Atunci îl vei da la un after school, care costă cam jumate din cât costă o școală privată. Și ce să vezi, după trebuie să îl duci și la tot fel de opționale, pe care la privat le ai incluse. Altele, chiar dacă sunt cu bani, le ai tot acolo. Nu mai bați orașul să te duci la bazin, la karate. Când vezi o taxă la o școală privată poate să ți se pară mult, dar când tragi linie îți dai seama că ajungi tot acolo, dar cu mai mari bătăi de cap. Ca să ajung la o școală de stat bună trebuia să merg 40 de minute cu mașina, să mă coste la after school 500-600 de euro, după care să îl duc la Dinamo etc”, a explicat Adela Popescu pentru unica.ro.

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Foto: Arhiva ELLE

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