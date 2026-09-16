Ce se întâmplă cu emisiunea Apropo TV, după ce a fost scoasă din grila PRO TV. Anunțul neașteptat făcut de prezentatorul Andi Moisescu

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Emisiunea „Apropo TV”, realizată de Andi Moisescu la PRO TV, a fost scoasă din grilă în primăvara acestui an. Show-ul prezentatorului TV și-a făcut debutul pe micile ecrane în anul 2005.

Emisiunea Apropo TV a fost scoasă din grila PRO TV în primăvară

În primăvara acestui an au apărut primele știri cu privire la scoaterea din grila de programe PRO TV a emisiunii „Apropo TV”, realizată de Andi Moisescu.

Știrea a fost confirmată ulterior și de echipa emisiunii printr-un mesaj publicat pe Facebook în care se specifica faptul că realizatorii și-au dorit să facă o pauză timp de un sezon. De asemenea, decizia echipei show-ului a fost susținută și de către conducerea postului de televiziune.

„După 44 de sezoane de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul ăsta ne-am permis să luăm un sezon pauză.

Întrucât chiar ne străduim să ne menținem relevanți și actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire.

Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată și cum PRO TV a fost atât de drăguț încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit.

Încercăm să facem totul cu discreția și eleganța care ne-au consacrat. Pentru că, să fim sinceri, e suficientă agitație și gălăgie în jur. Asta mai lipsea, să mai fi început și bormașinile noastre să urle, în tot contextul ăsta.

Promitem să vă ținem la curent și să revenim imediat ce încheiem toate pregătirile, la fel de înalți și blonzi cum ne-ați cunoscut.

Și ne bucurăm să aflăm „pe surse” că vă e dor de noi. Vă garantăm că o luăm foarte personal și vă mulțumim frumos, neapărat!”, a transmis echipa emisiunii „Apropo TV.”

Andi Moisescu, anunț neașteptat despre emisiunea Apropo TV

Spre încântarea fanilor, Andi Moisescu a dezvăluit că emisiunea pe care o prezintă va reveni pe micile ecrane, el făcând declarații și despre noul format și data de lansare.

„Emisiunea a fost într-o pauză și revine acum pe 4 octombrie. Suntem chiar după ședința noastră de sumar. Am avut de filmat azi un podcast pentru un alt film care urmează să se lanseze puțin mai în toamnă, în octombrie”, a spus Andi Moisescu pentru Libertatea.

Noul sezon Apropo TV își propune să păstreze direcția stabilită în anii precedenți, a mai dezvăluit prezentatorul, iar una dintre rubricile preferate de fani, Căminul Cultural, se va regăsi și în noul sezon. Mai mult, el va avea ca invitați și artiști consacrați din domeniu.

„Noul sezon Apropo TV vine cumva în siajul sezoanelor precedente. Avem două direcții: una dintre ele foarte cunoscută, mergem mai departe și cu Căminul Cultural, o să mai avem cinci episoade din noua serie tot cu Bogdan Simion. Trei dintre ele sunt filmate în țară, prin diverse locații: Gorj, Caraș-Severin și Bihor, trei lucruri complet diferite. Noi insistăm să căutăm ce mai mișcă în materie de folclor autentic”, a detaliat Andi Moisescu pentru sursa citată.

Prezentatorul s-a declarat extrem de încântat de revenirea pe micile ecrane cu noul sezon Apropo TV.

„Pentru mine e o surpriză extrem de plăcută să văd că un canal de televiziune generalist difuzează o emisiune care nu e neapărat din zona generalistă, e oarecum o zonă de nișă și care nu reprezintă neapărat o miză comercială. Deci o iau așa ca pe un gest de curtoazie și nu pot decât să-l apreciez”, ne-a mai spus Andi Moisescu.

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Foto: Facebook Andi Moisescu

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