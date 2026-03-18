Emisiunea „Apropo TV”, scoasă din grilă. Ce s-a aflat despre show-ul lui Andi Moisescu de la PRO TV

Emisiunea „Apropo TV”, realizată de Andi Moisescu la PRO TV, ar fi fost scoasă din grilă. Show-ul prezentatorului TV și-a făcut debutul pe micile ecrane în anul 2005.

Potrivit informațiilor furnizate de cancan.ro, emisiunea „Apropo TV” pe care publicul o urmărea în fiecare săptămână duminica, de la ora 13:00, a fost scosă din grila PRO TV. Motivul se pare că ar fi avut legătură cu faptul că producătorii nu ar fi fost tocmai mulțumiți de audiențele show-ului realizat de Andi Moisescu. Aceeași sursă mai transmite că în locul emisiunii „Apropo TV” va fi difuzat show-ul „Fața la joc”, găzduit de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Până la acest moment, Andi Moisescu și reprezentanții PRO TV nu au făcut declarații oficiale despre viitorul emisiunii „Apropo TV.”

În 1990, Andi Moisescu și-a făcut debutul la Radio Costinești. La Pro FM, a lucrat ca director de programe, începând cu 1996, moment în care a început și colaborarea lui cu postul de televiziune PRO TV. Între 2000 și 2004, a fost realizatorul emisiunii „Marcă Înregistrată”, tot la PRO TV. Din anul 2011, are rolul de jurat în show-ul de talente „Românii au talent.” Între 2019 și 2020, a prezentat timp de patru sezoane quiz show-ul „Pe bune?!” de la PRO TV. El a fost înlocuit atunci de către Mihai Bobonete.

Andi Moisescu, despre plecarea de la PRO TV, după o colaborare de aproape 30 de ani

Numele lui Andi Moisescu este strâns legat de postul de televiziune PRO TV cu care colaborează de aproape 30 de ani la diferite proiecte.

În prezent jurat în cadrul emisiunii Românii au talent, unde descoperă talente noi alături de Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete, Andi Moisescu recunoaște că, de-a lungul anilor a primit numeroase oferte din partea altor televiziuni, oferte extrem de avantajoase din punct de vedere financiar.

„Cred că potrivirea dintre mine și Pro TV m-a ajutat cel mai tare din punctul ăsta de vedere, pentru că aici am simțit că e locul în care mă pot desfășura cel mai bine tot timpul și în care viziunea mea se împletește perfect cu viziunea stației. Pe scurt, ăsta a fost un ingredient extrem de important care întotdeauna a făcut ca balanța să nu se încline în alte părți, chiar dacă de-a lungul vremii au mai venit oferte. Pe vremea când, sigur, din asta se făcea tam-tam, părea că se transferau oamenii de la o televiziune la alta precum jucătorii de fotbal de la o echipă la altă, da. Am prins vremurile alea, am avut și eu oferte, întotdeauna am pus în balanță niște ani pe care deja îi petrecusem în Pro TV și niște relații profesionale foarte importante care mă asigurau că întotdeauna aici lucrurile vor merge în direcția în care îmi doresc și eu. Și de partea cealaltă era un oarecare necunoscut și nu m-am…”, a povestit Andi Moisescu pentru Cancan.ro.

Andi Moisescu, care a divorțat de Olivia Steer, mai spune că nicio ofertă financiară nu l-a determinat să renunțe la colaborarea cu PRO TV.

„Pentru mine, motivația financiară n-a fost niciodată extrem de puternică încât să mă facă să deviez de la drumul meu”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

Foto: Facebook Andi Moisescu

