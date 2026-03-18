Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Emisiunea "Apropo TV", scoasă din grilă. Ce s-a aflat despre show-ul lui Andi Moisescu de la PRO TV

Emisiunea „Apropo TV”, realizată de Andi Moisescu la PRO TV, ar fi fost scoasă din grilă. Show-ul prezentatorului TV și-a făcut debutul pe micile ecrane în anul 2005. 

Emisiunea „Apropo TV”, scoasă din grilă?

Potrivit informațiilor furnizate de cancan.ro, emisiunea „Apropo TV” pe care publicul o urmărea în fiecare săptămână duminica, de la ora 13:00, a fost scosă din grila PRO TV. Motivul se pare că ar fi avut legătură cu faptul că producătorii nu ar fi fost tocmai mulțumiți de audiențele show-ului realizat de Andi Moisescu. Aceeași sursă mai transmite că în locul emisiunii „Apropo TV” va fi difuzat show-ul „Fața la joc”, găzduit de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Până la acest moment, Andi Moisescu și reprezentanții PRO TV nu au făcut declarații oficiale despre viitorul emisiunii „Apropo TV.”

În 1990, Andi Moisescu și-a făcut debutul la Radio Costinești. La Pro FM, a lucrat ca director de programe, începând cu 1996, moment în care a început și colaborarea lui cu postul de televiziune PRO TV. Între 2000 și 2004, a fost realizatorul emisiunii „Marcă Înregistrată”, tot la PRO TV. Din anul 2011, are rolul de jurat în show-ul de talente „Românii au talent.” Între 2019 și 2020, a prezentat timp de patru sezoane quiz show-ul „Pe bune?!” de la PRO TV. El a fost înlocuit atunci de către Mihai Bobonete. 

Andi Moisescu, despre plecarea de la PRO TV, după o colaborare de aproape 30 de ani

Numele lui Andi Moisescu este strâns legat de postul de televiziune PRO TV cu care colaborează de aproape 30 de ani la diferite proiecte.

În prezent jurat în cadrul emisiunii Românii au talent, unde descoperă talente noi alături de Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete, Andi Moisescu recunoaște că, de-a lungul anilor a primit numeroase oferte din partea altor televiziuni, oferte extrem de avantajoase din punct de vedere financiar.

„Cred că potrivirea dintre mine și Pro TV m-a ajutat cel mai tare din punctul ăsta de vedere, pentru că aici am simțit că e locul în care mă pot desfășura cel mai bine tot timpul și în care viziunea mea se împletește perfect cu viziunea stației. Pe scurt, ăsta a fost un ingredient extrem de important care întotdeauna a făcut ca balanța să nu se încline în alte părți, chiar dacă de-a lungul vremii au mai venit oferte. Pe vremea când, sigur, din asta se făcea tam-tam, părea că se transferau oamenii de la o televiziune la alta precum jucătorii de fotbal de la o echipă la altă, da. Am prins vremurile alea, am avut și eu oferte, întotdeauna am pus în balanță niște ani pe care deja îi petrecusem în Pro TV și niște relații profesionale foarte importante care mă asigurau că întotdeauna aici lucrurile vor merge în direcția în care îmi doresc și eu. Și de partea cealaltă era un oarecare necunoscut și nu m-am…”, a povestit Andi Moisescu pentru Cancan.ro.

Andi Moisescu, care a divorțat de Olivia Steer, mai spune că nicio ofertă financiară nu l-a determinat să renunțe la colaborarea cu PRO TV.

„Pentru mine, motivația financiară n-a fost niciodată extrem de puternică încât să mă facă să deviez de la drumul meu”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

Citește și:
Andra, anunț profesional neașteptat după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „O amintire frumoasă a…'

Foto: Facebook Andi Moisescu

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Răzvan Bănică, confesiune inedită despre începutul relației cu soția lui, Sandra Izbașa. Declarația cu care și-a surprins fanii: "Deși pare clișeic și rupt din filme..."
People
Răzvan Bănică, confesiune inedită despre începutul relației cu soția lui, Sandra Izbașa. Declarația cu care și-a surprins fanii: "Deși pare clișeic și rupt din filme..."
Planurile pentru nunta lui Miley Cyrus sunt deja puse în practică. Ce își dorește vedeta?
People
Planurile pentru nunta lui Miley Cyrus sunt deja puse în practică. Ce își dorește vedeta?
La ce show-uri TV vor să participe Oana Moșneagu și Vlad Gherman. Sunt emisiuni populare și îndrăgite de public
People
La ce show-uri TV vor să participe Oana Moșneagu și Vlad Gherman. Sunt emisiuni populare și îndrăgite de public
Brad Pitt nu renunță la procesul pentru Chateau Miraval. Ce îi cere acum fostei soții?
People
Brad Pitt nu renunță la procesul pentru Chateau Miraval. Ce îi cere acum fostei soții?
Irina Fodor dezvăluie cum au reușit ea și soțul ei, Răzvan Fodor, să gestioneze clipele dificile din relație: "Am trecut prin toate, ca orice cuplu"
People
Irina Fodor dezvăluie cum au reușit ea și soțul ei, Răzvan Fodor, să gestioneze clipele dificile din relație: "Am trecut prin toate, ca orice cuplu"
Nicole Kidman ar avea o nouă relație și este vorba despre un actor celebru. Cine este noul ei partener și ce părere are fostul ei soț, Keith Urban: "Urăște faptul că..."
People
Nicole Kidman ar avea o nouă relație și este vorba despre un actor celebru. Cine este noul ei partener și ce părere are fostul ei soț, Keith Urban: "Urăște faptul că..."
Libertatea
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Familia lui Horia Brenciu a reușit să se întoarcă în România din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul acasă
Familia lui Horia Brenciu a reușit să se întoarcă în România din Kuala Lumpur. Cum i-a așteptat artistul acasă
Un fost fotbalist român și-a invitat socrii la restaurant și a trimis hoții să le fure 108.000 de lire sterline din lada canapelei
Un fost fotbalist român și-a invitat socrii la restaurant și a trimis hoții să le fure 108.000 de lire sterline din lada canapelei
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Imagini copleșitoare cu salvarea câinilor de la adăpostul ASPA IVETS din Uzunu! Reacțiile animalelor, când au apărut salvatorii
Imagini copleșitoare cu salvarea câinilor de la adăpostul ASPA IVETS din Uzunu! Reacțiile animalelor, când au apărut salvatorii
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Ca-n filme Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Ca-n filme Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
„Nu sunt alcoolic” Lucian Viziru spune lucrurilor pe nume! A transmis un mesaj public, pentru ca toată lumea să știe de la el
„Nu sunt alcoolic” Lucian Viziru spune lucrurilor pe nume! A transmis un mesaj public, pentru ca toată lumea să știe de la el
catine.ro
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Mai multe din people
Dezvăluirea făcută de Dana Rogoz despre casa ei de la Viscri: "Trăim un moment minunat"
Dezvăluirea făcută de Dana Rogoz despre casa ei de la Viscri: "Trăim un moment minunat"
People

Dana Rogoz a trecut într-o etapă importantă în ceea ce privește amenajarea casei ei de la Viscri.

+ Mai multe
Modul copilăresc în care Meghan Markle se comporta în timpul întâlnirilor, pe care le considera "jignitoare", cu reprezentanții Netflix
Modul copilăresc în care Meghan Markle se comporta în timpul întâlnirilor, pe care le considera "jignitoare", cu reprezentanții Netflix
People

Publicația Variety a publicat un articol care a adus lumină asupra relației Ducesei de Sussex cu serviciul de streaming.

+ Mai multe
Andra, anunț profesional neașteptat după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiunea de la PRO TV: "O amintire frumoasă a..."
Andra, anunț profesional neașteptat după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiunea de la PRO TV: "O amintire frumoasă a..."
People

Andra este una dintre cele mai de succes artiste din România, cu un număr impresionant de fani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC