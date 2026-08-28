Prințul Harry, primit cu brațele deschise de familia Prințesei Diana după revenirea în Marea Britanie

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Prințul Harry a fost primit cu multă căldură de un membru al familiei Prințesei Diana, după revenirea sa în Marea Britanie. Lady Eliza Spencer, fiica fratelui Dianei, Charles Spencer, și verișoara primară a lui Harry, este primul membru al familiei acestuia care a vorbit public despre întoarcerea lui în Regatul Unit alături de Meghan Markle și de copiii lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Într-o declarație oferită publicației Mirror miercuri, 26 august, la doar câteva ore după ce Harry și Meghan au aterizat la Birmingham, în urma unui zbor privat din California, Eliza și-a exprimat bucuria de a-i avea din nou în Marea Britanie pe vărul său și familia acestuia.

„Categoric, este emoționant!”, a declarat Eliza, în vârstă de 34 de ani, în timpul evenimentului organizat la Londra pentru lansarea propriului brand de vin rosé, Lala V. „Ne-ar plăcea foarte mult să găsim puțin timp pentru a ne vedea.”

Momentul are și o coincidență interesantă: prin noua sa afacere, Lady Eliza Spencer îi calcă pe urme soției vărului său. Meghan a lansat anul trecut un vin rosé din Napa Valley prin intermediul brandului său de lifestyle, As ever. Întrebată dacă ar putea face schimb de sfaturi despre producerea vinului cu Ducesa de Sussex, acum că aceasta s-a întors în Marea Britanie, Eliza a răspuns sugestiv: „Poate!”

Declarațiile sale vin într-un moment important pentru Prințul Harry, care a rămas apropiat de rudele din partea mamei sale, chiar dacă relațiile cu unii membri ai familiei regale continuă să fie tensionate. Harry și Meghan Markle au petrecut timp alături de familia Spencer în timpul vizitei lor în Marea Britanie din luna iulie. Cei doi i-au dus pe Archie, în vârstă de șapte ani, și pe Lilibet, de cinci ani, la Althorp, locul în care Diana și-a petrecut copilăria și unde se află mormântul acesteia. Acolo, familia a petrecut timp cu Charles Spencer, soția lui, Cat Jarman, și mai mulți veri din familia Dianei.

Vizita a reprezentat o parte importantă a dorinței lui Harry de a le oferi copiilor săi o legătură mai puternică atât cu originile lor britanice, cât și cu familia bunicii pe care nu au avut niciodată ocazia să o cunoască. Acum, aceste relații ar putea fi mai ușor de întreținut.

Harry și Meghan revin în Marea Britanie pentru o perioadă mai lungă, împreună cu Archie și Lilibet, care au fost înscriși la școală în Regatul Unit. Familia a ajuns miercuri în țară și începe să-și construiască aici o nouă viață.

Pentru Harry, mutarea înseamnă și că va fi mai aproape de rudele și prietenii vechi cărora le-a simțit lipsa în cei șase ani petrecuți în California. Surse au declarat pentru PEOPLE, în materialul exclusiv de copertă din această săptămână, că Harry se gândea de ceva vreme să-și refacă viața în Marea Britanie și că „nu a încetat niciodată cu adevărat să-i fie dor de casă”. Legătura sa cu familia Spencer a rămas deosebit de importantă. Harry continuă să fie apropiat de unchiul său, Charles, iar relația cu rudele Dianei s-a păstrat în ciuda distanței geografice din ultimii ani.

Eliza și sora ei geamănă, Lady Amelia Spencer, au participat la nunta regală a lui Harry și Meghan, care a avut loc în mai 2018, la Capela St. George de la Castelul Windsor. Eliza avea numai cinci ani când mătușa sa, Diana, și-a pierdut viața într-un accident de mașină produs la Paris, în august 1997.

Declarațiile Elizei vin în perioada în care aceasta se pregătește pentru un moment important din propria viață. Ea s-a logodit cu partenerul său de lungă durată, Channing Millerd, și a declarat pentru Mirror că se află încă în primele etape ale organizării nunții. Întrebată dacă atât Harry, cât și fratele de care acesta s-a îndepărtat, Prințul William, vor fi invitați, Eliza a afirmat că membrii familiei se vor afla pe lista oaspeților, fără a oferi însă detalii.

Foto: Getty Images

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