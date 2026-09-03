Pepe, noi detalii despre mutarea la Kanal D. Artistul a renunțat la colaborarea cu Antena 1: „Am ales acum o altă cale”

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Pepe, pe numele său complet Ionuț Nicolae Pascu, a luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că începe un nou capitol profesional la Kanal D. Din 2022, artistul prezenta emisiunea „Te cunosc de undeva!” la Antena 1 alături de Alina Pușcaș. La același post de televiziune, Pepe a mai fost prezentatorul show-ului „Splash! Vedete la apă” și a fost în juriul emisiunii de talente „Next Star.”

Pepe face dezvăluiri despre colaborarea pe care o începe cu Kanal D

Pepe este foarte bucuros de noua lui colaborare profesională cu postul Kanal D. Artistului îi expirase contractul pe care îl avea cu Antena 1, iar între timp a apărut această oportunitate, pe care a acceptat-o cu brațele deschise.

„Sperăm să fie de bun augur! Logic, abia aștept să fac cunoștință cu toată familia Kanal D. E un nou început pentru mine, am acumulat foarte multă experiență în atâta perioadă de timp de când tot evoluez în televiziune, cea mai lungă perioadă a mea a fost în Antena 1, le mulțumesc mult de tot. Vreau de acum încolo să merg într-o altă familie, la Kanal D, am semnat deja contractul și sper ca toți cei de acasă să se bucure, să se distreze, pentru că formatele pe care le voi face la Kanal D sunt cu totul și cu totul deosebite și potrivite pentru mine, pentru că am stat să cântăresc foarte bine această mutare, dacă era cazul să o fac, cu toate că oricum mie îmi expirase contractul, adică eram liber de contract, puteam face această mutare și am făcut-o cu tot sufletul. M-am sfătuit chiar și cu cei de la Antena 1, e cât se poate de… am plecat cât se poate de mulțumit”, a spus Pepe pentru VIVA!

Pepe a mai dezvăluit că a fost susținut de colegii săi de la Antena 1 în acest capitol pe care îl începe la Kanal D. De asemenea, Alina Pușcaș, alături de care a prezentat emisiunea „Te cunosc de undeva!”, a avut deja o reacție publică în ceea ce privește plecarea artistului de la Antena 1.

„Alina Pușcaș a postat și în mediul online și m-a și sunat. Și toți colegii din Te cunosc de undeva, mai ales cei de pe grupul nostru, mi-au urat succes, mi-au spus toți că regretă că nu am rămas în echipă, dar din punctul meu de vedere, Te cunosc de undeva, indiferent cu cine e în față, e vorba de prezentator sau de invitați speciali sau de jurați sau de concurenți, va merge mai departe, pentru că este show-ul transformărilor cel mai bun.”

Ce emisiuni va prezenta Pepe la Kanal D

Pentru moment, încă nu au fost făcute publice proiectele în care este implicat Pepe la Kanal D. Însă, artistul a dat de înțeles că este vorba despre formate de divertisment.

„Eu am ales acum o altă cale, o cale plină de distracție, în care sunt sunt pionul principal și vreau continuitate, vreau să fiu pe post și să muncesc cât mai mult. Am ales niște proiecte foarte frumoase, m-am sfătuit cu cei din Antena 1, nu am fugit. Contractul meu, repet, expirase, am fost doar să întreb dacă facem repede ceva, că eu am o altă ofertă și am avut un verde plin de susținere din inimă din partea lor. Adică chiar le mulțumesc mult de tot!”

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Foto: Instagram

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