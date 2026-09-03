Pepe, noi detalii despre mutarea la Kanal D. Artistul a renunțat la colaborarea cu Antena 1: „Am ales acum o altă cale”

Pepe a făcut noi dezvăluiri despre proiectele pe care le va avea la postul de televiziune Kanal D, după ce a renunțat la colaborarea sa îndelungată cu Antena 1. Artistul este încântat de noul capitol profesional din viața lui.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Pepe
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Pepe, pe numele său complet Ionuț Nicolae Pascu, a luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că începe un nou capitol profesional la Kanal D. Din 2022, artistul prezenta emisiunea „Te cunosc de undeva!” la Antena 1 alături de Alina Pușcaș. La același post de televiziune, Pepe a mai fost prezentatorul show-ului „Splash! Vedete la apă” și a fost în juriul emisiunii de talente „Next Star.”

Pepe face dezvăluiri despre colaborarea pe care o începe cu Kanal D

Pepe este foarte bucuros de noua lui colaborare profesională cu postul Kanal D. Artistului îi expirase contractul pe care îl avea cu Antena 1, iar între timp a apărut această oportunitate, pe care a acceptat-o cu brațele deschise. 

„Sperăm să fie de bun augur! Logic, abia aștept să fac cunoștință cu toată familia Kanal D. E un nou început pentru mine, am acumulat foarte multă experiență în atâta perioadă de timp de când tot evoluez în televiziune, cea mai lungă perioadă a mea a fost în Antena 1, le mulțumesc mult de tot. Vreau de acum încolo să merg într-o altă familie, la Kanal D, am semnat deja contractul și sper ca toți cei de acasă să se bucure, să se distreze, pentru că formatele pe care le voi face la Kanal D sunt cu totul și cu totul deosebite și potrivite pentru mine, pentru că am stat să cântăresc foarte bine această mutare, dacă era cazul să o fac, cu toate că oricum mie îmi expirase contractul, adică eram liber de contract, puteam face această mutare și am făcut-o cu tot sufletul. M-am sfătuit chiar și cu cei de la Antena 1, e cât se poate de… am plecat cât se poate de mulțumit”, a spus Pepe pentru VIVA!

Pepe a mai dezvăluit că a fost susținut de colegii săi de la Antena 1 în acest capitol pe care îl începe la Kanal D. De asemenea, Alina Pușcaș, alături de care a prezentat emisiunea „Te cunosc de undeva!”, a avut deja o reacție publică în ceea ce privește plecarea artistului de la Antena 1. 

„Alina Pușcaș a postat și în mediul online și m-a și sunat. Și toți colegii din Te cunosc de undeva, mai ales cei de pe grupul nostru, mi-au urat succes, mi-au spus toți că regretă că nu am rămas în echipă, dar din punctul meu de vedere, Te cunosc de undeva, indiferent cu cine e în față, e vorba de prezentator sau de invitați speciali sau de jurați sau de concurenți, va merge mai departe, pentru că este show-ul transformărilor cel mai bun.”

Ce emisiuni va prezenta Pepe la Kanal D

Pentru moment, încă nu au fost făcute publice proiectele în care este implicat Pepe la Kanal D. Însă, artistul a dat de înțeles că este vorba despre formate de divertisment.

„Eu am ales acum o altă cale, o cale plină de distracție, în care sunt sunt pionul principal și vreau continuitate, vreau să fiu pe post și să muncesc cât mai mult. Am ales niște proiecte foarte frumoase, m-am sfătuit cu cei din Antena 1, nu am fugit. Contractul meu, repet, expirase, am fost doar să întreb dacă facem repede ceva, că eu am o altă ofertă și am avut un verde plin de susținere din inimă din partea lor. Adică chiar le mulțumesc mult de tot!”

Citește și:
Monica Bîrlădeanu, apariție elegantă alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță. Cum arată ținutele cu care cei doi au atras toate privirile

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Kim Kardashian, criticată după ce fiica sa, North West, a apărut cu un machiaj puternic pe internet
People
Kim Kardashian, criticată după ce fiica sa, North West, a apărut cu un machiaj puternic pe internet
Ramona Bădescu, declarații despre creșterea fiului ei. Ce reguli îi impune vedeta: "Să-l învăț și pe el responsabilitatea"
People
Ramona Bădescu, declarații despre creșterea fiului ei. Ce reguli îi impune vedeta: "Să-l învăț și pe el responsabilitatea"
Irina Fodor, filmare cu peripeții în Uzbekistan. Cu ce problemă inedită s-a confruntat prezentatoarea Asia Express: "Își iau avânt și apoi te scuipă"
People
Irina Fodor, filmare cu peripeții în Uzbekistan. Cu ce problemă inedită s-a confruntat prezentatoarea Asia Express: "Își iau avânt și apoi te scuipă"
Andreea Bălan, alături de Victor Cornea la un turneu important. Cum au sărbătorit victoria sportivului
People
Andreea Bălan, alături de Victor Cornea la un turneu important. Cum au sărbătorit victoria sportivului
Liviu Teodorescu, emoționat pentru fiica lui. Ce etapă importantă începe Ecaterina
People
Liviu Teodorescu, emoționat pentru fiica lui. Ce etapă importantă începe Ecaterina
Ce crede Donald Trump despre Kate Middleton? Dezvăluirea făcută de un biograf al casei regale britanice
People
Ce crede Donald Trump despre Kate Middleton? Dezvăluirea făcută de un biograf al casei regale britanice
Publicitate
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Ce avere a lăsat în urmă Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie. Cine o va moșteni pe artistă. Detaliul din testament ce schimbă tot
Ce avere a lăsat în urmă Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie. Cine o va moșteni pe artistă. Detaliul din testament ce schimbă tot
EXCLUSIV | S-a aflat primul invitat din noul sezon „Furnicuțele”! Apariție-surpriză alături de Scama, Blană și Cătălin Măruță
EXCLUSIV | S-a aflat primul invitat din noul sezon „Furnicuțele”! Apariție-surpriză alături de Scama, Blană și Cătălin Măruță
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
După Dan Alexa, Andreea Popescu a fost surprinsă recent, de mai multe ori, în compania lui Radu Ciucă. Întrebat ce relație are cu fosta dansatoare, DJ-ul emisiunii "Furnicuțele" a fost cât se poate de direct. Ce a mărturisit
După Dan Alexa, Andreea Popescu a fost surprinsă recent, de mai multe ori, în compania lui Radu Ciucă. Întrebat ce relație are cu fosta dansatoare, DJ-ul emisiunii "Furnicuțele" a fost cât se poate de direct. Ce a mărturisit
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, imagini superbe din vacanța în Santorini. Ipostazele tandre în care au apărut împreună
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, imagini superbe din vacanța în Santorini. Ipostazele tandre în care au apărut împreună
People

Cleopatra Stratan și Edward Sanda le-au arătat fanilor care îi urmăresc pe rețelele de socializare cum s-au distrat în vacanța pe care au petrecut-o recent în Santorini.

+ Mai multe
Richard Gere a împlinit 77 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soția sa, Alejandra Silva, și ce fotografii speciale a dezvăluit
Richard Gere a împlinit 77 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soția sa, Alejandra Silva, și ce fotografii speciale a dezvăluit
People

Richard Gere și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 77 de ani alături de soția sa, Alejandra Silva, iar imaginile publicate de aceasta pe rețelele sociale au surprins tandrețea dintre cei doi.

+ Mai multe
Ilinca Vandici, dezvăluiri despre sarcină. Ce pofte are vedeta, care așteaptă al doilea copil: "Am voie maxim..."
Ilinca Vandici, dezvăluiri despre sarcină. Ce pofte are vedeta, care așteaptă al doilea copil: "Am voie maxim..."
People

Ilinca Vandici traversează o perioadă specială, după ce a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. Prezentatoarea a dezvăluit și cum se simte în această sarcină, dar și ce pofte are, iar preferințele sale culinare s-au schimbat.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC