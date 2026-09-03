Ramona Bădescu, declarații despre creșterea fiului ei. Ce reguli îi impune vedeta: „Să-l învăț și pe el responsabilitatea”

Ramona Bădescu a vorbit despre creșterea băiatului ei, Ignazio, dar și despre principiile pe care le aplică în ceea ce privește educația lui.

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  de  ELLE.ro
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Ramona Bădescu a făcut confesiuni despre felul în care îl crește pe fiul ei, Ignazio. 

Ramona Bădescu, mărturisiri despre educația fiului ei

Ramona Bădescu a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 51 de ani, iar această veste a luat prin surprindere pe toată lumea, deși în trecut și-a făcut publică dorința de a avea un copil alături de partenerul ei. Vedeta locuiește de mai bine de 30 de ani în Italia, însă obișnuiește să vină des în România

Ramona Bădescu formează din 2017 un cuplu alături de Fabio Cali, un om de afaceri de origine italiană. Cei doi sunt logodiți și au împreună și un băiat, pe nume Ignazio, care a venit pe lume în luna septembrie a anului 2019.

În cadrul unui interviu acordat recent, Ramona Bădescu a vorbit despre cum îl educă pe fiul ei, Ignazio, și despre cum gestionează accesului băiatului ei la tehnologie. 

„Să știi că este o fire foarte atentă, studiază… Ne uităm foarte mult și lucrăm și pe tabletă, și pe cărți, adică combinăm lucrurile. În ziua de astăzi nu poți să-i refuzi copilului actualitatea. Nu sunt de părere ca cineva să spună: „Nu, nu te uita!”, sau: „Uită-te toată ziua!”. Avem niște reguli. Înțelegem, că și eu mă uit la televizor, și eu mă uit pe tabletă. Bine, sunt mare, sunt responsabilă, dar vreau să-l învăț și pe el responsabilitatea. Să înțelegem că avem un orar la care să te uiți, după ce vine de la călărie, după ce vine de la înot…”, a declarat Ramona Bădescu pentru spynews.ro

Ce reguli îi impune Ramona Bădescu fiului ei

Ramona Bădescu a dezvăluit că băiețelul ei are o mulțime de activități extrașcolare cu care își ocupă timpul, fiind, de altfel, și o modalitate prin care cel mic stă cât mai departe de tot ceea ce înseamnă tehnologie. Vedeta nu îi interzice accesul la televizor și tabletă, dar consideră că trebuie să existe un echilibru în acest sens.

„Mergem la înot, la călărie, la lecțiile de afterschool… Eu asta încerc să-i fac, să-i umplu programul și să-i încerc aptitudinile, să văd ce ar vrea să facă atunci când va fi mare. Este important să-l ajuți să înțeleagă ce-i place să facă. Încerc să-i ocup timpul în așa fel încât, când ajunge acasă, să fie atât de obosit încât să se culce. Nu sunt de părere cu «Nu te uita pe tabletă!». Sunt cea care încearcă să-i ocupe timpul astfel încât să ajungă acasă și să nu-și mai dorească el. Asta cred că este tehnica pe care eu o pun în aplicare și cred că e cea mai bună din punctul meu de vedere. Funcționează!”.

Ramona Bădescu și-a pus pe pauză cariera artistică în primii cinci ani de viață ai copilului ei, pentru a fi alături de fiul ei într-o perioadă atât de importantă și de formare. 

„Am încercat să fac un compromis cu lucrurile în așa fel încât să nu se simtă niciodată lipsa mea. Cât timp am stat acasă, cinci ani de zile am renunțat total la activitatea mea, l-am crescut, am stat acasă. Întorcându-mă la munca mea, pe care am iubit-o și o fac de când sunt mică, încerc să le combin în așa fel încât să nu simtă lipsa mea, dar în același timp să înțeleagă.”

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Foto: Instagram

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