Matthew McConaughey, apariție rară alături de soția sa, Camila Alves, și cei trei copii ai lor lor. Cum au fost surprinși

Matthew McConaughey și soția sa, Camila Alves, au fost surprinși împreună cu cei trei copii ai lor — Levi (16 ani), Vida (15 ani) și Livingston (12 ani) — în timpul unei ieșiri la Universal Studios, în Los Angeles. Prezența întregii familii în public este o apariție rară, având în vedere că actorul și soția sa preferă o viață discretă, departe de atenția presei.

Câștigătorul premiului Oscar a adoptat un look relaxat, purtând o cămașă din in albastru deschis și pantaloni scurți albi, tot din in, pe care le-a accesorizat cu o pereche de șlapi, o șapcă, un lanț din aur și o pereche de ochelari de soare.

Soția lui, Camila Alves, a adoptat un look casual-chic, purtând pantaloni sport în nuanțe de verde și albastru marin, alături de un top alb, lejer. Ea și-a completat ținuta cu o pălărie Stetson cu boruri maro și o pereche de pantofi sport albi.

Cei trei copii ai cuplului au optat pentru ținute lejere, potrivite pentru o zi petrecută în aer liber. Vida a purtat jeanși evazați cu talie joasă, un pulover asimetric în alb și negru și pantofi sport albi, iar părul lung l-a prins într-o coadă. Levi a ales o pereche de pantaloni scurți bleumarin, un tricou alb cu mânecă lungă și adidași albi. Cel mai mic dintre frați, Livingston, a fost îmbrăcat simplu, cu pantaloni scurți negri, un tricou și aceeași alegere confortabilă de încălțăminte.

Matthew McConaughey și Camila Alves au ales să își crească familia în statul natal al actorului, Texas, departe de agitația vieții de la Hollywood. Pentru a-și păstra viața de familie cât mai privată, apar rareori împreună în public. Totuși, o excepție a fost făcută la începutul acestui an, când întreaga familie a participat la gala anuală Mack, Jack & McConaughey, organizată în Austin.

Matthew McConaughey și Camila Alves au împlinit 13 ani de căsnicie

Matthew McConaughey și soția sa, Camila Alves, s-au întâlnit pentru prima dată în 2006 într-un club. Într-un interviu din 2016 pentru revista PEOPLE, actorul a dezvăluit că pentru el a fost dragoste la prima vedere.

„Am văzut cu colțul ochiului această siluetă de un verde-albăstrui care a trecut plutind prin cadru, la aproximativ șase metri de mine. Ochii mei s-au ridicat și îmi amintesc ce am spus. Nu am zis: ‘Cine este asta? Am spus: ‘Ce este asta?. În timp ce încercam să-i atrag atenția de la distanță, m-am gândit: ‘Nu este genul de femeie pe care să o chemi de la distanță, McConaughey. Ridică-ți fundul de pe scaun și du-te să o cunoști. Ceea ce am și făcut”, a adăugat el.

Matthew McConaughey și Camila Alves McConaughey s-au căsătorit pe 9 iunie 2012 în casa lor din Austin, Texas. La petrecerea care a durat trei zile au participat mai multe celebrități, printre care și Reese Witherspoon, Kenny Chesney și Woody Harrelson.

Într-un alt interviu acordat pentru PEOPLE în 2020, Matthew a mărturisit că, înainte de a o întâlni pe Camila, nu era sigur că va găsi vreodată „persoana potrivită.”

„Eram la modul: ‘Așteaptă, doar așteaptă. Fii tu însuți. Ea va veni dacă e menită să vină. Și dacă nu vine, e în regulă, ești tot un om bun, McConaughey'”, a povestit actorul. „De când ne-am întâlnit, nu am vrut să îmi petrec timpul cu nicio altă femeie, cu siguranță nu am vrut să am relații intime cu altcineva. Nu am vrut să am copii cu altcineva decât cu ea”, a adăugat Matthew despre soția sa. „Avem o dragoste pe care nu o punem niciodată la îndoială.”

