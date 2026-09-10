Angelina Jolie, declarații rare despre relația cu cei șase copii ai săi: „Îmi cunosc toate laturile”

Angelina Jolie a vorbit deschis despre relația pe care o are cu cei șase copii ai săi și despre felul în care încearcă să îi susțină fără să le influențeze alegerile.

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  de  ELLE.ro
Angelina Jolie, declarații rare despre relația cu cei șase copii ai săi: "Îmi cunosc toate laturile"

Angelina Jolie a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu cei șase copii ai săi, într-un moment în care distanțarea unora dintre aceștia de tatăl lor, Brad Pitt, continuă să atragă atenția presei. Angelina Jolie și Brad Pitt au împreună șase copii: Maddox, 25 de ani, Pax, 22 de ani, Zahara, 21 de ani, Shiloh, 20 de ani, și gemenii Knox și Vivienne, în vârstă de 18 ani.

Într-un nou interviu acordat L’Officiel USA, actrița în vârstă de 51 de ani a vorbit despre viața de familie și a mărturisit că cei șase copii ai săi o cunosc foarte bine.

„Mă cunosc destul de bine și îmi cunosc toate laturile”, a spus Angelina Jolie.

Actrița a avut ocazia să lucreze și alături de doi dintre fiii săi, Maddox și Pax, care au fost asistenți de regie la proiectele sale cinematografice.

„Evident, pentru mine este frumos să-i am în preajmă, dar eu sunt pur și simplu mama lor, care își dorește să fie alături de familie”, a explicat ea.

Jolie spune că este mândră de faptul că fiecare dintre copiii săi și-a dezvoltat propria personalitate și consideră că rolul unui părinte este să îi ofere copilului libertatea de a-și găsi propriul drum.

„Ca părinte, încerci să faci multe lucruri, dar încerci și să nu stai în calea acestei ființe umane care are o viață separată de a ta și atât de mult potențial în propria minte. Vrei să te asiguri că îi oferi sprijin.”

Angelina Jolie a clarificat și declarațiile anterioare potrivit cărora ar fi evitat să plângă în fața copiilor săi până când a filmat „Maria”, pelicula din 2024 în care a interpretat-o pe Maria Callas.

„Ca să fie clar, nu cred că există vreo mamă care să nu fi plâns niciodată în fața copilului ei. Dacă îmi dau o felicitare de ziua mea, plâng. Sunt oarecum cunoscută pentru faptul că plâng foarte repede. Dar acea durere emoțională profundă este ceva ce cu siguranță ascundeam de copiii mei până la ‘Maria’. Este dureros să vezi pe cineva la care ții suferind atât de mult.”, a spus actrița râzând.

Actrița și-a amintit cu drag și de perioada în care a lucrat alături de copiii ei în Italia, în timpul filmărilor pentru „Without Blood”, drama cu Salma Hayek pe care Jolie a regizat-o. O experiență importantă pentru familie a fost și perioada petrecută de Zahara la Spelman College din Atlanta. Jolie a povestit că a fost impresionată de comunitatea pe care fiica ei și-a găsit-o acolo.

„Nu ar fi existat un loc mai potrivit pentru ea. A transformat-o cu adevărat și acum face parte, într-un fel, și din familia noastră”, a mărturisit actrița.

În prezent, toți cei șase copii ai Angelinei Jolie au ajuns la vârsta adultă, iar actrița începe să se gândească la următoarea etapă a vieții sale. Jolie spune că își dorește să călătorească mai mult, să revină la munca pe teren și să petreacă mai mult timp în diferite comunități din întreaga lume.

„Au avut-o pe mama atunci când mama trebuia să fie mamă. Acum și-ar dori să îi sun din Tunisia, după ce tocmai am aterizat cu un avion, ca să mă întâlnesc cu artiști locali. Sunt de acord că ar fi foarte frumos.”

Declarațiile sale vin în contextul relației complicate dintre Brad Pitt și o parte dintre copiii fostului cuplu. În ultimii ani, mai mulți dintre ei au renunțat sau au făcut demersuri pentru a renunța la numele Pitt. Vivienne este cea mai recentă care a solicitat oficial schimbarea numelui din Jolie-Pitt în Jolie, invocând motive „personale”. O sursă apropiată Angelinei Jolie declara pentru People că actrița nu își dorește continuarea conflictului: „Angie nu se luptă și nu este furioasă. Își dorește doar ca toată lumea să se vindece.”

Brad Pitt și Angelina Jolie s-au despărțit în 2016, după o relație de peste un deceniu și doi ani de căsnicie. De atunci, cei doi au fost implicați în mai multe dispute juridice, inclusiv în cea privind Château Miraval, domeniul viticol pe care l-au deținut împreună în sudul Franței.

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Foto: Getty Images

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