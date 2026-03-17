Larisa Iordache, declarații emoționante despre fiica ei, Amira. Cum s-a schimbat fosta gimnastă de când este mamă: „Am devenit mult mai echilibrată”

Larisa Iordache a vorbit despre cum percepe până acum rolul de mamă și cum i s-a schimbat viața de când a venit pe lume fiica ei.

Larisa Iordache și familia
Larisa Iordache a vorbit cu emoție despre creșterea fiicei sale, Amira. Fosta gimnastă a dezvăluit cum s-a schimbat dinamica dintre ea și soțul ei, Cristian Chiriță, după venirea pe lume a fetiței lor. 

Larisa Iordache, declarații despre creșterea fiicei sale

Larisa Iordache a devenit mamă pentru prima dată pe 28 februarie 2025. Fosta gimnastă a născut o fetiță, pe care a ales să o cheme Amira-Andreea. Ea și soțul ei, Cristian Chiriță, au botezat-o pe fiica lor pe data de 8 iunie 2025, la un an de când fosta gimnastă și partenerul ei s-au căsătorit civil.

Larisa Iordache, care a sărbătorit recent primul an din viața fiicei sale, Amira, a făcut declarații emoționante despre schimbările care au apărut odată cu rolul de mamă. 

„Ce s-a schimbat cel mai mult în viața mea sunt prioritățile. Ne organizăm diferit și vedem lucrurile altfel față de perioada în care eram doar noi doi, eu și soțul meu. Acum suntem trei și ne dorim ca Amira să crească sănătos și să aibă o viață foarte frumoasă. Asta ne face să fim total diferiți față de cum eram înainte. Dar, în același timp, suntem la fel de uniți și ne bucurăm de fiecare lucru pe care îl trăim”, a spus Larisa Iordache pentru cancan.ro

Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, sunt amândoi la fel de implicați în creșterea fiicei lor. Fosta gimnastă a mai vorbit despre ce anume a făcut-o să descopere despre ea rolul de mamă. 

„Trăim și învățăm. Cred că acesta este sloganul după care funcționez în viață. Fiecare zi te învață ceva despre tine, dar rolul de mamă nu se compară deloc cu rolul de sportiv de performanță sau cu orice altă activitate. Cred că am descoperit că sunt mult mai grijulie decât credeam. Mă organizez mult mai bine și reușesc să fac lucrurile la timp atunci când trebuie făcute. Poate înainte îmi permiteam să le mai amân pentru o altă zi, dar acum totul trebuie făcut la momentul potrivit. Am devenit mult mai echilibrată și mai organizată. Chiar dacă în sportul de performanță înveți aceste lucruri și le exersezi zilnic, acolo ai un program pe care trebuie să îl respecți. În viața reală ți-l faci singur, mai ales când ești mamă și un copil depinde de tine. Asta te obligă să fii foarte organizat ca să îți faci viața mai ușoară. Și am mai învățat un lucru: că iubirea poate fi mai mare decât credeam eu.”

Larisa Iordache, despre relația cu soțul ei

Larisa Iordache a mai recunoscut faptul că dinamica dintre ea și soțul ei a trecut prin schimbări pozitive după ce au devenit părinți pentru prima dată. 

„Într-adevăr, dinamica unei relații se schimbă după venirea unui copil, dar pentru noi schimbarea a fost în bine. Ne înțelegem mai bine decât înainte, ne iubim mult mai mult decât înainte, ne dorim să facem lucruri mult mai multe împreună și să ne bucurăm de fiecare moment. Suntem prezenți unul pentru celălalt, iar asta este foarte important într-o relație. Ne bucurăm de copilul nostru și suntem recunoscători că ne avem unul pe altul și că o avem pe Amira în viața noastră, care ne înflorește viața.”

Cele mai vândute colecții!
Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box Panini Adrenalyn XL 2026 World Top Clubs – Surprise Box 150 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri Panini Adrenalyn XL Start Signings 2026 – Set Exclusiv de Carduri 70 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 Panini Adrenalyn XL Excellence Box – FIFA 2026 250 RON Cumpără acum
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum

