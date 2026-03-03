Fiica Larisei Iordache a împlinit un an. Fosta gimnastă a organizat o petrecere de vis pentru Amira: „Îți dorim cea mai frumoasă viață”

Amira, fiica Larisei Iordache, a împlinit un an, iar fosta gimnastă i-a organizat o petrecere cu această ocazie.

Larisa Iordache a devenit mamă pentru prima dată pe 28 februarie 2025. Fosta gimnastă a născut o fetiță, pe care a ales să o cheme Amira-Andreea. Ea și soțul ei, Cristian Chiriță, au botezat-o pe fiica lor pe data de 8 iunie 2025, la un an de când fosta gimnastă și partenerul ei s-au căsătorit civil.

Pe Instagram, Larisa Iordache a publicat mai multe imagini speciale cu ocazia aniversării fiicei sale. Amira a împlinit un an, iar fosta gimnastă a marcat acest moment plin de emoție așa cum se cuvine. Ea, soțul ei, Cristian Chiriță, și fetița lor au realizat o ședință foto de familie.

„Acum un an te așteptam emoționați, cu inimile pline de tandrețe și nerăbdare, întrebându-ne cum va fi când îți vom auzi glasul pentru prima dată.

Astăzi trăim cele mai minunate momente alături de tine — pline de bucurie, iubire, inocență, puritate și voie bună.

Tu ești floarea vieții noastre, minunea noastră mică.

Mami și tati te iubesc până la cer și dincolo de el.

Îți mulțumim că ne-ai ales să îți fim părinți”, a scris Larisa Iordache pe Instagram.

Larisa Iordache, imagini adorabile cu Amira

Larisa Iordache a mai transmis și un alt mesaj, alături de mai multe fotografii cu soțul ei și fiica lor, Amira. Fosta gimnastă se bucură din plin de rolul de mamă și se simte binecuvântată de când a venit pe lume fetița ei.

„15:26 – Copilul nostru minunat

Te iubește mami din toată inima ei.

Iar tati… tati nici nu mai are nevoie de cuvinte — este topit pur și simplu de tine.

Ești omulețul nostru mic care ne-a învățat cele mai mari lucruri despre iubire, răbdare, curaj și sensul adevărat al vieții.

Și în fiecare zi, datorită ție, devenim mai buni”, a fost mesajul transmis de Larisa Iordache pe Instagram.

De asemenea, Larisa Iordache a împărtășit și un video care conține mai multe cadre de la aniversarea fiicei sale, Amira.

„Amintiri pentru o viață.

Un an binecuvântat.

Zâmbete, flori, cadouri și multă iubire… așa a fost ziua Amirei.

La mulți ani, minunea noastră!

Ești cel mai frumos dar primit de la Dumnezeu pentru mami și tati.

Te iubim infinit și îți dorim cea mai frumoasă viață, plină de iubire, magie, bucurii și oameni la fel de frumoși ca sufletul tău pur.

Suntem recunoscători pentru fiecare zi alături de tine și pentru fiecare persoană dragă nouă care ne-a fost alături și a sărbătorit împreună cu noi acest prim an magic”, a mai transmis Larisa Iordache.

Foto: Instagram

