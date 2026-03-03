Fiica Larisei Iordache a împlinit un an. Fosta gimnastă a organizat o petrecere de vis pentru Amira: „Îți dorim cea mai frumoasă viață”

Fiica Larisei Iordache a împlinit un an, iar fosta gimnastă a publicat imagini adorabile cu Amira.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Larisa Iordache și familia
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Amira, fiica Larisei Iordache, a împlinit un an, iar fosta gimnastă i-a organizat o petrecere cu această ocazie. 

Amira, fiica Larisei Iordache, a împlinit un an

Larisa Iordache a devenit mamă pentru prima dată pe 28 februarie 2025. Fosta gimnastă a născut o fetiță, pe care a ales să o cheme Amira-Andreea. Ea și soțul ei, Cristian Chiriță, au botezat-o pe fiica lor pe data de 8 iunie 2025, la un an de când fosta gimnastă și partenerul ei s-au căsătorit civil.

Pe Instagram, Larisa Iordache a publicat mai multe imagini speciale cu ocazia aniversării fiicei sale. Amira a împlinit un an, iar fosta gimnastă a marcat acest moment plin de emoție așa cum se cuvine. Ea, soțul ei, Cristian Chiriță, și fetița lor au realizat o ședință foto de familie. 

„Acum un an te așteptam emoționați, cu inimile pline de tandrețe și nerăbdare, întrebându-ne cum va fi când îți vom auzi glasul pentru prima dată.
Astăzi trăim cele mai minunate momente alături de tine — pline de bucurie, iubire, inocență, puritate și voie bună.
Tu ești floarea vieții noastre, minunea noastră mică.
Mami și tati te iubesc până la cer și dincolo de el.
Îți mulțumim că ne-ai ales să îți fim părinți”, a scris Larisa Iordache pe Instagram.

Larisa Iordache, imagini adorabile cu Amira

Larisa Iordache a mai transmis și un alt mesaj, alături de mai multe fotografii cu soțul ei și fiica lor, Amira. Fosta gimnastă se bucură din plin de rolul de mamă și se simte binecuvântată de când a venit pe lume fetița ei.

„15:26 – Copilul nostru minunat
Te iubește mami din toată inima ei.
Iar tati… tati nici nu mai are nevoie de cuvinte — este topit pur și simplu de tine.
Ești omulețul nostru mic care ne-a învățat cele mai mari lucruri despre iubire, răbdare, curaj și sensul adevărat al vieții.
Și în fiecare zi, datorită ție, devenim mai buni”, a fost mesajul transmis de Larisa Iordache pe Instagram.

De asemenea, Larisa Iordache a împărtășit și un video care conține mai multe cadre de la aniversarea fiicei sale, Amira. 

„Amintiri pentru o viață.
Un an binecuvântat.
Zâmbete, flori, cadouri și multă iubire… așa a fost ziua Amirei.
La mulți ani, minunea noastră!
Ești cel mai frumos dar primit de la Dumnezeu pentru mami și tati.
Te iubim infinit și îți dorim cea mai frumoasă viață, plină de iubire, magie, bucurii și oameni la fel de frumoși ca sufletul tău pur.
Suntem recunoscători pentru fiecare zi alături de tine și pentru fiecare persoană dragă nouă care ne-a fost alături și a sărbătorit împreună cu noi acest prim an magic”, a mai transmis Larisa Iordache.

Citește și:
Succes pe plan internațional pentru serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN'. Ce s-a aflat despre producția ce poartă semnătura Ruxandrei Ion

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Antonia și Alex Velea dezvăluie secretul relației lor de durată: "Asta mă motivează foarte mult"
People
Antonia și Alex Velea dezvăluie secretul relației lor de durată: "Asta mă motivează foarte mult"
Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Primele dezvăluiri despre ceremonia cuplului
People
Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Primele dezvăluiri despre ceremonia cuplului
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: "Unul dintre marile noastre câștiguri personale este..."
People
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: "Unul dintre marile noastre câștiguri personale este..."
Ce fel de educație îi oferă Theo Rose fiului ei, Sasha: "Să trăiască din magia vieții la sat"
People
Ce fel de educație îi oferă Theo Rose fiului ei, Sasha: "Să trăiască din magia vieții la sat"
Otilia, confesiuni despre schimbările din relația cu soțul ei după ce artista a dezvăluit că are probleme de sănătate: "A fost un șoc, dar..."
People
Otilia, confesiuni despre schimbările din relația cu soțul ei după ce artista a dezvăluit că are probleme de sănătate: "A fost un șoc, dar..."
Flavia Mihășan, despre dorința de a se căsători cu partenerul ei, Andrei Ciobanu: "Sunt pregătită de data asta"
People
Flavia Mihășan, despre dorința de a se căsători cu partenerul ei, Andrei Ciobanu: "Sunt pregătită de data asta"
Libertatea
Vedetele din România care au investit în Dubai. Doar Cristi Borcea a „băgat” 6 milioane de euro în UAE
Vedetele din România care au investit în Dubai. Doar Cristi Borcea a „băgat” 6 milioane de euro în UAE
Instanța o ține cu „sufletul la gură” pe Oana Zăvoranu. Un judecător de la Curtea de Apel București a amânat pronunțarea timp de un an în dosarul șantajului de 800.000 de euro
Instanța o ține cu „sufletul la gură” pe Oana Zăvoranu. Un judecător de la Curtea de Apel București a amânat pronunțarea timp de un an în dosarul șantajului de 800.000 de euro
Cum i-a schimbat emisiunea „Power Couple România”, pe Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Detalii neștiute despre cei doi
Cum i-a schimbat emisiunea „Power Couple România”, pe Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Detalii neștiute despre cei doi
Câți bani ar fi primit Naba Salem pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după opt săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Naba Salem pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după opt săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Așa a slăbit, de fapt, Damian Drăghici! Trucul care l-a ajutat „să ardă" mai bine de 70 de kilograme: „Nu mai mănânc deloc, niciun fel..."
Așa a slăbit, de fapt, Damian Drăghici! Trucul care l-a ajutat „să ardă" mai bine de 70 de kilograme: „Nu mai mănânc deloc, niciun fel..."
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, o recunoști? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală / Foto
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, o recunoști? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală / Foto
catine.ro
Cauza morții lui Eric Dane. Ce diagnostic a primit actorul înainte să se stingă din viață la 53 de ani
Cauza morții lui Eric Dane. Ce diagnostic a primit actorul înainte să se stingă din viață la 53 de ani
Cu cine și-a petrecut Justin Bieber cea de-a 32-a aniversare. Artistul a făcut o declarație neașteptată
Cu cine și-a petrecut Justin Bieber cea de-a 32-a aniversare. Artistul a făcut o declarație neașteptată
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din people
Fiul Danei Rogoz a împlinit 12 ani. Cum l-a sărbătorit actrița pe Vlad și ce mesaj i-a transmis: "M-ai ajutat să fiu un om mai bun"
Fiul Danei Rogoz a împlinit 12 ani. Cum l-a sărbătorit actrița pe Vlad și ce mesaj i-a transmis: "M-ai ajutat să fiu un om mai bun"
People

Vlad, fiul Danei Rogoz, a împlinit 12 ani. Cum l-a sărbătorit actrița pe băiatul ei?

+ Mai multe
Covorul roșu la The Actor Awards: cele mai inspirate ținute
Covorul roșu la The Actor Awards: cele mai inspirate ținute
People

Covorul roșu la The Actor Awards a fost mai cuminte decât anticipam, celebritățile așteptând probabil să se dezlănțuie stilistic la ceremonia premiilor Academiei Americane de Film.

+ Mai multe
Cele mai sexy ținute pe care le-am admirat la The Actor Awards 2026
Cele mai sexy ținute pe care le-am admirat la The Actor Awards 2026
People

Dress code-ul stabilit pentru The Actor Awards 2026 a fost vintage Hollywood vibes, însă unele vedete au reușit să îl reinterpreteze într-un mod extrem de sexy.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC