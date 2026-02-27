Succes pe plan internațional pentru serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Ce s-a aflat despre producția ce poartă semnătura Ruxandrei Ion

Serialul original ce poartă semnătura Ruxandrei Ion şi este produs de Dream Film Production pentru Antena 1, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, îşi continuă parcursul de succes dincolo de granițele României.

  de  Andreea Ilie
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN
Serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” este una dintre cele mai de succes seriale românești.

Succes pe plan internațional pentru serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Producția „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, care a cucerit publicul din România a fost achiziționată pentru difuzare în Slovenia şi Ungaria, marcând un nou pas important în extinderea internațională a conținutului românesc.

Cu un puternic impact asupra publicului, serialul a captivat telespectatorii difuzare cu difuzare prin povestea sa impresionantă şi personajele puternic conturate. Scenariştii proiectului, Ruxandra Ion, Radu Grigore, Bianca Mina şi Raluca Mănescu, au ales o temă desprinsă din realitate, îmbrăcată în emoţiile unei tinere care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii din trecut pe care mulţi le-ar dori îngropate în uitare.

Rezultatele obținute încă de la primele difuzări ale serialului original au confirmat potențialul acestuia de a atrage audiențe şi din alte teritorii, iar vânzarea sa în Slovenia şi Ungaria reconfirmă interesul crescut pentru producțiile românești premium și capacitatea acestora de a concura pe piața internațională de conținut TV.

„Suntem onorați că povestea noastră merge mai departe în lume şi ajunge la publicul din publicul din Slovenia și Ungaria. Pentru noi, această vânzare internațională nu înseamnă doar o reușită comercială, ci o confirmare a faptului că emoția autentică, poveștile bine spuse și personajele construite cu sinceritate pot depăși orice graniță culturală sau lingvistică. Ne dorim ca publicul internațional să descopere în această poveste aceeași emoție, aceeași intensitate și aceeași autenticitate care au cucerit telespectatorii din România!”, dezvăluie Ruxandra Ion.

Extinderea în noi teritorii a serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN marchează un nou pas important în strategia Antena Group de a duce poveștile românești autentice pe piețele internaționale, prin parteneriate solide și o viziune globală. Povestea Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN poate fi urmărită în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Serialul a fost lansat pe plan internațional în vara anului trecut

În cadrul prestigiosului eveniment internațional NEM Dubrovnik 2025, serialul original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN", ce poartă semnătura Ruxandra Ion și este produs de Dream Film Production pentru Antena 1, a fost lansat oficial pe piața internațională, în prezența partenerilor de la Calinos Entertainment și a numeroși cumpărători de conținut TV din întreaga lume.

În cadrul prestigiosului eveniment internațional NEM Dubrovnik 2025, serialul original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, ce poartă semnătura Ruxandra Ion și este produs de Dream Film Production pentru Antena 1, a fost lansat oficial pe piața internațională, în prezența partenerilor de la Calinos Entertainment și a numeroși cumpărători de conținut TV din întreaga lume.

Evenimentul, desfășurat pe rooftop-ul spectaculos al Hotelului Palace Dubrovnik, a reunit actori din distribuția serialului, reprezentanți ai Antena Group, Dream Film și Calinos Entertainment, într-o atmosferă vibrantă și emoționantă.

„A fost o seară minunată, aşa cum merită serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Ne bucură enorm interesul pentru acest proiect pe piața internațională!”, a declarat Ruxandra Ion, creatoarea serialului.

Publicul internațional a avut parte de o vizionare exclusivă din primul sezon, la care a răspuns cu entuziasm și aplauze. Artistul și actorul Emilian a interpretat live piesa de generic a serialului, Scrisă în ADN, iar reacțiile au fost elogioase, atât din partea invitaților, cât și din partea reprezentanților industriei de media și televiziune prezenți la eveniment.

„Pe lângă orașul superb, a fost un sentiment foarte special să văd secvențe din serial cu subtitrare în engleză. Mă bucur că lumea a reacționat foarte frumos la cântec și la prestația mea. M-am simțit atât artist, cât și actor în adevăratul sens al cuvântului”, a declarat Emilian, imediat după prestația care a adus ovații pe rooftop-ul hotelului Palace Dubrovnik.

La rândul ei, Karina Jianu, prezentă la eveniment, a declarat: „A fost o bucurie să particip la lansarea internațională a serialului. Nici nu mi-ar fi trecut prin minte acum un an că voi fi în această perioadă în Croația și voi viziona trailerul serialului în care joc. Pe această cale țin să le mulțumesc colegilor, doamnei Ruxandra și celor de la Calinos”.

Foto: PR

