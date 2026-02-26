Vlad Plavicheanu, în culisele Showpony la New York Fashion Week

Intră în culisele prezentării Showpony de la New York Fashion Week alături de modelul Vlad Plavicheanu!

Vlad Plavicheanu, în culisele Showpony la New York Fashion Week

La New York Fashion Week, într-un sezon în care multe colecții au mizat pe siguranță și referințe nostalgice, Showpony a ales un alt limbaj. Unul visceral, tactil, aproape incomod. Părul nu a fost accesoriu, nici extensie a look-ului de beauty, ci însăși structura hainelor.

Evanie Frausto a construit o colecție în jurul ideii „hair-as-clothes”, transformând șuvițe de păr în rochii, fuste, cape dramatice și cizme până la genunchi. Fiecare piesă avea o disciplină tehnică riguroasă, dar și o încărcătură emoțională evidentă. Era despre transformare, despre identitate și despre cât de departe poți împinge limitele autoexprimării fără să pierzi coerența.

 

Show-ul a evoluat gradual, de la siluete monocrome către apariții tot mai teatrale, în care culoarea, textura și elementele de beauty au amplificat tensiunea vizuală.

În acest cadru a defilat și modelul Vlad Plavicheanu, cu care am stat de vorbă despre experiența de a face parte dintr-un show care a estompat granița dintre modă și frumusețe.

ELLE: Ce a însemnat pentru tine să defilezi la New York Fashion Week într-un show atât de conceptual? Cum a arătat procesul de casting și ce direcție își dorea echipa?

Vlad Plavicheanu: Pentru mine, New York Fashion Week este de fiecare dată diferit, pentru că moda americană are o capacitate incredibilă de a se reinventa și de a inova constant, iar asta se vede atât pe podium, cât și în discursul marilor publicații de fashion, care trec printr-o nouă etapă editorială și o reinterpretare a rolului lor global. Show-ul a fost unul foarte conceptual, iar tocmai acest lucru m-a atras. Castingul propriu-zis nu a existat, am primit direct invitația din partea echipei Showpony, lucru care m-a onorat și m-a făcut să intru pe podium cu și mai multă responsabilitate și entuziasm.

ELLE: Cum ți s-a părut experiența de a purta hair-as-clothes? A fost diferită față de orice alt show?

V.P.: A fost surprinzător de confortabil și mult mai fluid decât m-aș fi așteptat, iar senzația pe care ți-o dă este aproape cinematografică. Nu porți doar o piesă vestimentară, ci intri într-un personaj. Te face să te simți puternic, magnetic și complet asumat. Fiecare show are energia lui, dar de data aceasta mood-ul construit de coregraf a fost unul de Alice in Wonderland, adică ușor suprarealist, jucăuș și, totodată, sofisticat, iar asta a transformat întreaga experiență într-o poveste în care nu doar defilezi, ci trăiești momentul.

ELLE: Ce gânduri ai avut când ai văzut pentru prima dată ținuta ta completă?

V.P.: Ținuta a fost foarte personală pentru mine, pentru că a pornit de la culoarea părului meu, aleasă recent într-un mic proces de rebranding. Estetica full-pink imaginată de Evanie s-a aliniat perfect cu momentul meu, iar eu am avut încredere totală în echipa Showpony. Faptul că direcția a primit și validarea discretă a lui Patti Wilson mi-a confirmat că suntem exact unde trebuie.

ELLE: A fost dificil fizic să defilezi într-o piesă realizată din păr?

V.P.: Nu pot spune că a fost dificil, dar nici complet simplu. Pantalonii au fost concepuți astfel încât extensiile din păr natural să se târască ușor pe jos, iar încălțările aveau aceeași logică estetică, ceea ce pe un runway, unde trebuie să mergi sigur și hotărât poate deveni un mic test de control și concentrare. Din fericire, indicația coregrafică data de Ash Rucker a fost să păstrăm un ritm lent și foarte asumat, ceea ce a făcut experiența nu doar gestionabilă, ci chiar elegantă și plină de atmosferă.

ELLE: Care a fost atmosfera din backstage la un show atât de neconvențional?

V.P.: Atmosfera din backstage a fost intensă și extrem de efervescentă, foarte multă presă, fotografi de la publicații importante din fashion, interviuri în lanț și acea agitație specifică momentelor în care simți că se întâmplă ceva diferit. Eu aveam și misiunea de a realiza un behind the scenes pentru o publicație din SUA, ceea ce m-a pus în contact direct cu designeri, stiliști, modele și echipe creative. Practic am trăit show-ul nu doar din perspectiva celui care defilează, ci și ca observator al mecanismului din spatele lui, ceea ce a făcut experiența și mai interesantă.

ELLE: Cum a fost procesul de beauty pentru acest show?

V.P.: De partea de make-up s-a ocupat Kali Kennedy, care are un instinct incredibil și știe să citească imediat energia unui show. Mood-ul pentru mine a fost „narcotic vampire”, acel aer ușor decadent, ca după o săptămână intensă de NYFW, obosit, dar magnetic. A fost unul dintre acele momente în care machiajul nu doar completează o ținută, ci spune o poveste.

În ceea ce privește hairstyling-ul, Evanie Frausto a fost, evident, persoana responsabilă. Colaborarea cu el a fost foarte organică, pentru că întregul concept a pornit chiar de la culoarea și vibe-ul părului meu, astfel încât tot procesul a avut ceva foarte personal și autentic.

ELLE: Ce detaliu de beauty ți s-a părut cel mai spectaculos?

V.P.: Cred că cel mai spectaculos detaliu a fost textura pielii, acel aspect aproape translucid, care oferea un aer magnetic fără să pară forțat. Machiajul nu era strident, ci mai degrabă sugera o poveste, perfect aliniată cu atmosfera ușor decadentă și misterioasă a show-ului.

ELLE: Cât timp a durat pregătirea de beauty în ziua show-ului?

V.P.: Având în vedere ședințele foto, interviurile și repetițiile din ziua respectivă, pregătirea de beauty a durat, în total, aproximativ 4-5 ore. A însemnat mai mult decât machiaj și coafat, a inclus planificare, ajustări pe parcurs și intrarea treptată în atmosfera show-ului, astfel încât totul să se lege natural până în momentul în care defilam pe podium.

ELLE: Cum funcționează, din punct de vedere logistic, o ținută din păr pe podium?

V.P.: Este mai puțin complicat decât pare, dar, clar, nu este ca o ținută obișnuită. Există o structură foarte bine gândită dedesubt, astfel încât tot părul aplicat să cadă natural și să nu te încurce la mers, iar înainte de podium echipa verifică fiecare detaliu. Practic, trebuie doar să intri în ritm și să ai încredere în construcția piesei; restul ține de atitudine și de felul în care duci momentul.

ELLE: Cum a fost colaborarea cu echipa lui Evanie Frausto?

V.P.: Colaborarea cu echipa lui Evanie a fost extrem de fluidă și creativă, sunt oameni care știu exact ce poveste vor să spună și creează un spațiu în care te simți în siguranță să experimentezi. Există o chimie reală între noi și cred că asta se vede în rezultat: totul pare organic, nu forțat. Pentru mine a fost mai degrabă un dialog creativ decât o simplă colaborare de show.

ELLE: Ce detaliu tehnic din culise ți s-a părut cel mai impresionant?

V.P.: Cel mai impresionant detaliu tehnic pentru mine a fost munca incredibilă pe care Devin Hershey a făcut-o pentru Showpony. Am fost martor la ultimele zile de pregătiri, la ajustări milimetrice, la rafinări și la decizii luate pe loc, însă știu că în spate au stat săptămâni întregi de construcție pentru fiecare piesă. Modul în care a reușit să dea coerență și sens fiecărei ținute, să lege conceptul de execuție fără să piardă din forță, mi s-a părut absolut remarcabil.

ELLE: Crezi că astfel de show-uri estompează granița dintre beauty și fashion?

V.P.: Da, cred că astfel de show-uri fac granița tot mai fluidă. Beauty-ul nu mai e doar un complement, ci devine parte din concept și din poveste, iar când totul funcționează ca un întreg, rezultatul e mult mai puternic estetic.

ELLE: Cum vezi locul acestui show în contextul actual al New York Fashion Week?

V.P.: Cred că show-ul acesta vine exact într-un moment în care New York Fashion Week caută din nou sens și relevanță, iar asta se simte puternic la noua generație de designeri. Nume ca Gabe Gordon, Zoe Gustavia Anna Whallen, Campillo sau The Twink Next Door aduc o sinceritate și o urgență creativă care, sincer, revitalizează industria. În acest context, Showpony mi se pare clar unul dintre acei viitori „unicorni” ai modei, un proiect care nu doar propune o estetică, ci spune ceva real despre prezent.

ELLE: În ce fel a rezonat cu tine tema transformării și a libertății de a deveni exact cine ești, propusă de Evanie Frausto?

V.P.: A rezonat foarte natural cu mine, pentru că trec și eu printr-o perioadă de redefinire personală și profesională. Cred mult în ideea că identitatea nu este ceva fix, ci un proces continuu, iar moda poate fi unul dintre cele mai oneste instrumente prin care îți exprimi transformările. Tema propusă de Evanie mi s-a părut tocmai despre libertatea de a te exprima fără explicații, iar asta, pentru mine, este o formă reală de eleganță.

ELLE: Ce ți-ai dori ca publicul să înțeleagă după ce vede imaginile din acest show?

V.P.: Mi-ar plăcea să înțeleagă că moda nu e doar despre haine, ci despre emoție, identitate și curajul de a te exprima fără compromisuri. Show-ul acesta vorbește despre libertatea de a experimenta și de a te reinventa, iar dacă oamenii pleacă cu senzația că pot fi puțin mai autentici cu ei înșiși, atunci cred că mesajul a ajuns unde trebuie.

Citește și:
Chappell Roan sau anatomia unui scandal

Foto: Profimedia, David Gannon

