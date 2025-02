Jane Seymour, memorabilă pe podium la New York Fashion Week. Cum a apărut actrița

Jane Seymour a fost toată un zâmbet pe podium. Cu doar câteva zile înainte de a împlini 74 de ani pe 15 februarie, actrița din Somewhere in Time a defilat cu grație la prezentarea colecției de toamnă 2025 a casei Nardos, desfășurată la Hotelul Plaza în timpul Săptămânii Modei de la New York.

Jane Seymour a defilat pe podium la NYFW

Jane Seymour a deschis spectacolul și a atras toate privirile într-o rochie roșie, asimetrică, decorată cu detalii florale spectaculoase. Ținuta a fost completată cu pantofi bej cu aplicații strălucitoare, cercei lungi aurii și inele masive. Părul său blond, devenit emblematic, a fost coafat în bucle lejere, iar machiajul subtil i-a oferit un look luminos și natural.

Entuziasmată de această experiență, Seymour a împărtășit pe Instagram imagini din culise, surprinzând procesul de pregătire înainte de spectacol. „Vino cu mine în culisele show-ului @nardosdesign! 📸🤩 #NYFW,” a scris ea în descrierea unui videoclip. „O să fie distractiv. Iată-i pe profesioniști! Iar eu sunt doar o micuță” spune actrița în clip, oferind o privire rapidă asupra modelelor și a ținutelor din colecție.

Seymour a adăugat: „Va fi o experiență palpitantă și ador hainele create de Nardos.” Apoi, în timp ce echipa se ocupa de ultimele pregătiri, actrița a făcut o piruetă pentru a-și etala ținuta completă. „Sunt considerabil mai în vârstă și mai scundă decât toate modelele de aici, dar sunt fericită să fiu prezentă,” a spus ea.

Potrivit unui comunicat de presă, colecția de toamnă 2025 a designerului „se inspiră din măiestria detaliată a artei bijutierilor.”

Directorul creativ a explicat: „Am vrut să onorez frumusețea complexă a măiestriei artizanale, în special arta creării bijuteriilor.”

Cum se menține actrița în formă

Actrița a împărtășit recent că primește un mic ajutor în plus în ceea ce privește aspectul ei datorită unui truc al luminii pe care l-a dezvoltat de-a lungul anilor. Ea l-a numit Jane’s Igloo și insistă să îl folosească ori de câte ori apare pe ecran.

Într-un interviu pentru Definition, ea a explicat: „Nimeni altcineva nu are nevoie de unul (n.r. un truc de lumină) pentru că are sub 30 de ani. Practic, în momentul în care îmi dai jos lumina de sus nu mai am pungi sub ochi. Dacă ai lumina de sus, ochii mei devin foarte mari. Așa că am nevoie de ceva direct la mine. Din fericire, pot suporta multă lumină”.

Jane Seymour a continuat să vorbească despre modul în care a învățat despre folosirea luminilor corect de-a lungul anilor. Aceasta a precizat că și oamenii cu care lucra au învățat din prima zi care este lumina perfectă pentru ea.

„Am făcut atât de multe filme în care am înțeles care este lumina potrivită pentru mine, sunt și artistă și îmi place să fac și fotografie, așa că înțeleg ce înseamnă o lumină bună și una proastă pentru mine – ce va funcționa și ce nu”, a spus ea.

Actrița a insistat anterior că a îmbătrânit cu grație, fără să apeleze la proceduri cosmetice pentru a inversa procesul de îmbătrânire și spune că acordă o atenție deosebită bunăstării tenului său. Seymour a declarat pentru NewBeauty că are impresia că „a avea o piele bună este cu adevărat secretul pentru a nu-ți îmbătrâni fața”.

