Prințul Harry, surpriză extravagantă pentru Meghan Markle de Valentine’s Day. Cât de scump a fost cadoul pentru Ducesa de Sussex

Ducesa de Sussex a primit un cadou extrem de extravagant de la soțul ei de Ziua Îndrăgostiților. Meghan Markle, în vârstă de 43 de ani, este o mare iubitoare de bijuterii de lux, purtând accesorii în valoare de mii de lire sterline în timpul recentei sale vizite la Vancouver pentru Jocurile Invictus 2025.

Anul trecut, Prințul Harry i-a oferit un cadou strălucitor pentru a marca Ziua Îndrăgostiților, iar fără îndoială, va adăuga încă o bijuterie impresionantă la colecția sa în câteva zile, pe măsură ce se apropie 14 februarie. Potrivit Hello!, Harry, în vârstă de 40 de ani, a cumpărat pentru soția sa o pereche de cercei Diamond Cascade în valoare de 1.620 de lire sterline, creați de bijutierul Maya Brenner din California.

Cadoul a fost o alegere atentă din partea lui Harry, având în vedere că Meghan adoră acest brand de lux, fondat de Maya Brenner – mamă, asistentă socială și antreprenoare, care și-a construit afacerea de la zero.

Creatoarea din Los Angeles a recunoscut în 2019 că a fost „puțin copleșită” când a văzut-o pe Meghan purtând unul dintre colierele sale în timpul unei plimbări în Toronto, în decembrie 2016. Lănțișorul delicat avea două pandantive cu inițialele „H” și „M” – un semn timpuriu al seriozității relației lor.

Vorbind pentru Hello! la acea vreme, Maya a mărturisit că s-a temut de efectul „Meghan” asupra vânzărilor, anticipând o explozie a comenzilor. „E ca la păcănele în Las Vegas – tragi de manetă și tamburul începe să se învârtă,” a spus ea. „Am putut vedea cum comenzile intrau una după alta, cu o viteză incredibilă.”

Explicând cum a fost nevoită să închidă temporar site-ul după ce brandul său a fost asociat cu fosta actriță, Maya a continuat: „Eram foarte încântată să o văd purtând bijuteriile mele, dar eram și precaută. Totul este realizat manual, iar eu nu voiam să accept un număr mare de comenzi pe care nu le puteam onora.”

Meghan a purtat pentru prima dată public colierul în timp ce se afla la cumpărături în Toronto, la scurt timp după ce Harry a făcut un ocol de 1.700 de mile pentru a o vizita, în timp ce se întorcea în Marea Britanie din Caraibe.

La acea vreme, Ducesa locuia în Canada și filma serialul american Suits, iar Harry a profitat de ocazie pentru a o vedea înainte de a reveni la Londra din Barbados, unde avusese angajamente oficiale.

Colierul din aur de 14 karate, cu cele două inițiale, costa în jur de 240 de lire sterline, cu un cost suplimentar de 48 de lire pentru litere suplimentare. Produsele Mayei Brenner sunt apreciate de celebrități, iar vedete precum Mila Kunis, Scarlett Johansson și Kristen Bell au fost surprinse purtând creațiile sale.

Recent, Meghan Markle și-a lăsat inelul de logodnă să fie în centrul atenției în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Invictus. Ducesa de Sussex a adoptat un stil discret și elegant, exceptând inelul său de logodnă, estimat la 120.000 de lire sterline, care a strălucit atunci când l-a sărutat pe Prințul Harry pe scenă, sâmbătă seara.

LOVE IN CANADA ~ Prince Harry & Meghan Markle were all loved up at the opening ceremony of the 2025 Invictus Games in Vancouver this Saturday.



