Prințul Harry și Meghan Markle, surprinși într-o ipostază neașteptată la Jocurile Invictus. Ce gest a făcut Ducele de Sussex față de soția lui

Prințul Harry a glumit că o va pune pe Meghan să cânte în fața a 1.000 de oameni la ceremonia de bun venit a Jocurilor Invictus din Whistler – după ce prietenul lor apropiat, Michael Bublé, a încântat publicul cu o serenadă.

Meghan Markle și Prințul Harry, prezenți la Jocurile Invictus

Ducele de Sussex a mulțumit mulțimii pentru sprijinul acordat înainte de a-și aduce soția pe scenă pentru a deschide cele trei zile de evenimente de la stațiunea de lux de schi, după ce mai întâi s-au bucurat împreună de câteva beri.

În timp ce publicul aplauda, Meghan Markle, elegantă într-un palton alb lung, un top negru și o căciulă, a stat lângă soțul ei, care a spus în glumă: „Acum o să cânte!” Luată prin surprindere, Ducesa a dat din cap râzând, în timp ce mulțimea entuziastă a încercat să o convingă să urce pe scenă.

Cu doar câteva momente înainte, starul canadian Michael Bublé interpretase spontan o versiune a hitului său Feeling Good după ce a fost invitat pe scenă pentru a-l prezenta pe Harry. Prințul a salutat mulțimea, formată din participanți la jocuri și turiști, care au înfruntat frigul pentru a fi prezenți.

Înainte de a deschide oficial competiția din stațiunea montană, Harry a fost văzut bătând din picioare pentru a se încălzi, în timp ce el și Meghan așteptau într-un restaurant.

În discursul său, i-a menționat pe primarul din Whistler, despre care a remarcat că este „roșcat”. Apoi, adresându-se mulțimii, a întrebat în glumă: „Mai sunt și alți roșcați aici?” Ceremonia de deschidere s-a încheiat cu un zbor la joasă altitudine al două avioane de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene Canadiene.

Harry și Meghan petrec trei zile în Whistler urmărind competițiile de sporturi de iarnă adaptate, inclusiv proba de skeleton și schi alpin.

Ducele și Ducesa de Sussex au înfruntat temperaturi sub zero grade pentru a se întâlni cu echipa britanică participantă la proba de skeleton. Îmbrăcați călduros împotriva frigului de -11°C, au discutat cu sportivii și familiile acestora pe marginea pistei.

Meghan a purtat un palton alb Mackage în valoare de 1.000 de lire sterline, o căciulă Hattack și cizme Sorrel în timpul vizitei lor în Whistler. Ea s-a aplecat pentru a vorbi cu frații Benjamin și Sebastian Evans, recunoscându-i din cadrul Jocurilor Invictus 2023, desfășurate la Düsseldorf, Germania.

Această vizită are loc în contextul în care cei doi își continuă turneul în Canada, după ce anterior le-au mulțumit locuitorilor din Valea Squamish.

Într-o postare pe Instagram Stories, Meghan a împărtășit mai multe imagini și videoclipuri cu oameni dansând în costume tradiționale indigene. Într-o fotografie, cuplul poate fi văzut aplaudând fascinați, în timp ce un grup cu instrumente tradiționale cânta în fața lor.

Meghan a adăugat un text peste imagine, spunând: „Mulțumim că ne-ați primit pe pământul vostru sacru.”



Într-un alt videoclip, Meghan a etichetat Centrul Chief Joe Mathias din North Vancouver, BC, un loc care, conform descrierii sale online, „servește ca hub comunitar pentru evenimente culturale și educaționale”. Acesta oferă un spațiu pentru întâlniri, ateliere și programe menite să celebreze și să păstreze tradițiile și cunoștințele indigene.

Cuplul, criticat pentru gestul nepotrivit

Anterior, cuplul fusese în Vancouver pentru a șaptea ediție a Jocurilor Invictus, pe care Harry le-a fondat în 2014 pentru militarii răniți, bolnavi sau răniți în misiune. Totuși, duminică, cei doi au fost criticați pentru că au circulat cu o mașinușă de golf pe lângă veteranii cu dizabilități de la Jocurile Invictus.

Un scurt videoclip în care cuplul este văzut într-o mașină de golf, postat pe Instagramul lui Meghan, a stârnit reacții online, unii numindu-i „disperați” pentru că au trecut cu mașina pe lângă veterani, dintre care unii erau în scaune cu rotile.

În clipul care s-a răspândit rapid online, cuplul „perfect sănătos” poate fi văzut trecând cu mașina pe lângă veteranii care îi aclamează și scandează „Harry” în timp ce trec.

Un utilizator a scris: „Deci Meghan și Harry, doi oameni perfect sănătoși, sunt plimbați într-un golf cart pe lângă veterani cu dizabilități. Unii dintre veterani sunt în scaune cu rotile. Ar fi trebuit să meargă printre ei, să îi salute și să dea mâna cu ei. Și toate acestea, evident, cu o cameră care îi urmărește. De necrezut.”

Altă persoană a comentat: „Conduc pe acolo fiind filmați de mașina din spate… în timp ce oamenii sunt încurajați să le strige numele. Când se termină această nebunie?”

Cineva a întrebat retoric: „Cine este onorat aici? Veteranii SAU Harry și Meghan, onorați de veterani?”

