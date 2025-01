Prințul Harry a soluționat lupta juridică cu ziarul The Sun. Suma fabuloasă pe care Ducele de Sussex a primit-o drept despăgubiri

Prințul Harry a obținut o sumă de opt cifre drept despăgubiri, după ce a ajuns la o înțelegere surprinzătoare în cadrul luptei sale juridice împotriva editorului ziarului britanic The Sun.

Conform publicației People, înțelegerea vizează acuzațiile de colectare ilegală de informații de către jurnaliști și investigatori privați. Se estimează că suma primită de Prințul Harry depășește 12 milioane de dolari.

Într-o declarație obținută de People, emisă pe 22 ianuarie, după ce cele două părți au ajuns la un acord înainte de începerea oficială a procesului de la Londra, NGN (News Group Newspapers) a declarat că oferă „scuze complete și neechivoce” Ducelui de Sussex și a confirmat că s-a angajat să-i plătească „daune substanțiale.” Totuși, înțelegerea nu a inclus scuze din partea unor directori executivi care erau în funcție la momentul faptelor.

Vorbind în fața Înaltei Curți din Londra în numele lui Harry și al co-reclamantului său, fostul membru al Partidului Laburist Tom Watson, avocatul David Sherborne a cerut o investigație asupra ziarului și a detaliat modul în care procesul intentat de Prințul Harry i-a afectat viața și familia.

„Într-o victorie monumentală, astăzi, News UK a recunoscut că The Sun, publicația de referință a imperiului media din Marea Britanie al lui Rupert Murdoch, a recurs la practici ilegale. Această recunoaștere reprezintă o victorie nu doar pentru Prințul Harry, ci și pentru sutele de alte victime care au fost constrânse să accepte înțelegeri fără a putea afla adevărul despre ceea ce li s-a întâmplat”, a declarat Sherborne.

„După ani de rezistență, negări și lupte juridice din partea NGN, inclusiv cheltuieli de peste un miliard de lire sterline pe despăgubiri, costuri legale și mușamalizări, News UK este în sfârșit tras la răspundere pentru acțiunile sale ilegale și pentru disprețul său flagrant față de lege. De asemenea, au recunoscut în mod specific că au comis acte ilegale împotriva lui Tom Watson și a Prințului Harry, atât la The Sun, cât și la News of the World.”

Sherborne a dezvăluit că „NGN a angajat în mod ilegal peste 100 de investigatori privați pe o perioadă de cel puțin 16 ani, în peste 35.000 de cazuri. Aceste acțiuni s-au desfășurat atât la The Sun, cât și la News of the World, cu știința editorilor și directorilor de la toate nivelurile companiei.”

El a adăugat: „Rezultatul de astăzi a fost obținut doar datorită curajului și determinării extraordinare ale Prințului Harry și Lordului Watson, care au dus NGN în fața instanței, ceea ce a condus direct la această recunoaștere istorică a ilegalităților.”

Sherborne a subliniat impactul negativ asupra Ducelui: „Ca urmare a demersului său, Prințul Harry și familia sa apropiată au trebuit să facă față unor atacuri mediatice agresive și răzbunătoare timp de mai bine de cinci ani, ceea ce a ridicat serioase îngrijorări legate de siguranța lor.”

El a cerut ca „statul de drept să își urmeze cursul complet. Prințul Harry și Tom Watson solicită autorităților să investigheze nu doar activitățile ilegale recunoscute, ci și sperjurul și mușamalizările din timpul acestui proces. Astăzi, minciunile și mușamalizările au fost demascate. Se demonstrează că nimeni nu este deasupra legii. A sosit momentul ca cei responsabili să fie trași la răspundere.”

Acordul din 22 ianuarie a avut loc după o zi intensă de negocieri.

Într-o declarație, NGN a spus:

„Ne cerem scuze în mod complet și neechivoc Ducelui de Sussex pentru intruziunile grave în viața sa privată, inclusiv activitățile ilegale desfășurate de investigatori privați angajați de The Sun între 1996 și 2011. Ne cerem scuze pentru interceptarea telefoanelor, supravegherea și utilizarea abuzivă a informațiilor private, atât la News of the World, cât și la The Sun.”

De asemenea, NGN a recunoscut impactul asupra Ducelui și familiei sale, dar și asupra Prințesei Diana, mama sa decedată: „Ne cerem scuze pentru suferința cauzată și am fost de acord să-i plătim daune substanțiale.”

Foto: Hepta

