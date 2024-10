Domnica Mărgescu, despre Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week și altele

În general nu emit păreri despre subiecte pe care nu le stăpânesc sau care nu fac parte din domeniul meu de activitate, deoarece cred cu tărie că este mult mai valoros să vorbești doar despre ceea ce știi cu adevărat. Altfel, tăcerea este de aur, așa cum spune o expresie celebră. Asta cred că este o regulă general valabilă și nu se aplică doar în domeniul modei.

Ei bine, mă simt în măsură să povestesc despre prima ediție Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (la care am participat fără să ratez vreo prezentare sau vreun eveniment) mai ales pentru că, de peste 20 de ani de ani, sunt prezentă la diverse Fashion Week-uri internaționale în marile capitale ale modei precum Paris, Londra, Milano, New York sau Copenhaga, orașe care se pot lăuda că prin aceste evenimente definit și construit istoria modei.

Odată cu Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, pot spune că Bucureștiul poate sta alături de orașele înșirate mai sus. Să vă spun de ce:

– Invitații internaționali, care au inclus oameni de modă precum buyeri reprezentând business-uri imense (Galleries Lafayette sau Bloomingdales, printre ele), editori de modă de la ELLE sau Vogue, reprezentanții celor mai cunoscute showroom-uri (Place Rouge, Riccardo Grassi) au avut ocazia să petreacă timp cu designerii români și să le studieze colecțiile. Acesta este un lucru minunat, unic și total nou pentru România.

– Parteneriatul cu Camera Nazionale della Moda Italiana și prezența președintelui acesteia, Carlo Capasa, la show-uri, dar și la conferința de sustenabilitate a adus industriei de modă din Romania un plus de valoare și un vot de încredere din partea unei industrii mult mai mature.

– Conferințele și workshop-urile au completat show-urile și au oferit studenților ocazia de a înțelege mai bine sistemul modei, unul dintre cele mai greu de accesat.

– Scena principală, pe care au defilat modele din România, dar și internaționale, a fost construită în Sala Tronului a Palatului Regal, iar set-up-ul a fost atât de modern, dar atât de bine integrat într-o sală plină de istorie care nu permite orice, încât armonia a fost perfectă. Iar designerii care au avut show-uri individuale au reușit o performanță incredibilă, fiind la același nivel (sau chiar peste) cu orice alt show de la Milano sau Paris.

– Pe lângă participarea celor mai consacrați designeri din România și a brand-urilor pentru care muncesc (Cristina Săvulescu, Almaz, Rhea Costa, Ami Amalia, Murmur, Manuri, Nissa, Carmen Secăreanu), au fost invitați să își prezinte creațiile și designeri importanți din Italia (Ermanno Scervino, Romeo Gigli), Ukraina (Litkovska, Elena Reva, Keburia), Georgia (Gudu) sau Republica Moldova (Katea Gri), care au întregit această săptămână a modei.

– A existat concursul Fashion Talent Award, prin intermediul căruia tineri designeri au avut ocazia să-și trimită portofoliile și să câștige un premiu cu care să-și poată începe o colecție. Aici pot să vă mărturisesc că am făcut parte din juriu și că toți participanții sunt extrem de talentați, iar alegerea unui singur câștigătora fost o reală provocare. Însă cei opt finaliști au avut ocazia să-și prezinte mini colecțiile pe scena principală a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, ceea ce este o oportunitate și o experiență valoroasă pentru oricare dintre ei.

– Expozițiile Fashion Panorama (curated by Vogue), Seen Users (Talk to a stranger – Fashion Installation), Moldavian Corner și Fashion Space Installation, deschise publicului larg, au fost de asemenea foarte bine primite și concepute la cel mai înalt nivel.

– Și nu în ultimul rând showroom-ul creat special pentru întâlnirile dintre designeri și buyeri a închis acest cerc complicat al modei.

Cam acestea ar fi punctele principale pe care Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week le-a atins cu această primă ediție, iar eu pot spune că am avut trei zile pline, pe care le-am savurat, de care m-am bucurat, din care m-am inspirat. Am cunoscut oameni noi, am schimbat idei, pe scurt, m-am simțit ca la Paris Fashion Week. Programul a fost intens și foarte bine organizat, cu toate că am alergat de la un show la altul, la propriu. Dar cred că acesta este farmecul Săptămânilor Modei: adrenalină, energie pozitivă, noutate, agitație, deschidere și, evident, inspirație pe care o iei de la designerii care-și prezintă mereu noile colecții într-un cadru creativ și foarte personal. Iar de această dată, absolut toți designerii români au avut show-uri impresionante, fiecare în stilul lui, dar atât de actuale și de relevante încât vor face istorie!

Un lucru mai spun, foarte important pentru o astfel de Săptămână a modei: publicul participant a fost unul aparte. Editori de modă, artiști, influencers, vedete, designeri și fel de fel de oameni din industria creativă au ajutat ca atmosfera să fie una caldă, prietenoasă, dar și inspirațională în același timp.

Ca la orice Fashion Week, totul s-a încheiat cu o petrecere de neuitat pe scena Teatrului Odeon. Ei bine, da, chiar pe scenă, în ciuda faptului că invitații nu au știut la ce să se aștepte și au avut tot felul de surprize până când s-a ridicat cortina teatrului, care a devoalat scena, transformată într-un adevărat ring de dans!

Dear all, see you next time!

Foto: PR

