10 designeri de urmărit la Romanian Jewelry Week 2024

Romanian Jewelry Week 2024 a devenit deja o tradiție în peisajul fashion bucureștean, iar faptul că ajunge anul acesta la a cincea ediție nu face decât să întărească interesul unui public din ce în ce mai larg pentru artizanatul practicat în această zonă. Iar ediția aceasta promite să fie încă mai amplă decât ne obișnuise, cu expoziții, târguri, vernisaje, conferințe, tururi ghidate și tot soiul de alte ocazii celebrând meșteșugul și creativitatea de care dau dovadă designerii. În plus, evenimentul e marcat și de colaborări cu Diploma Show 2024, Institutul Goethe și concept store-ul de design autohton AlbAlb.

Așa că nu vei duce lipsă de inspirație vizuală în cele câteva zile în care în oraș se vor aduna peste 230 de designeri și colective din 40 de țări, selectați de un juriu format din specialiști (David Sandu, curator și fondator al ROJW; Byron Vafeiadis, curator al Muzeului de Bijuterii Ilias Lalaounis din Atena; Justyna Teodorczyk, directoarea Galeriei de Artă din Legnica din Polonia; Irina Probst, manager expoziție Inhorgenta Munich; Magdalena Velez, Președintă AdOC și organizatoare MUESTRA – ORFEBRERIA CONTEMPORANEA, Madrid; Charon Kransen de la Charon Kransen Arts New York și Lisa Balasso, fondator Venice Design Week). Așa încât, până să decizi la care dintre evenimente să participi (programul complet e pe www.romanianjewelryweek.com), ți-am pregătit un mic ghid cu câteva mostre inspirate ale unora dintre designerii participanți.

Monika Czuba

Cu o creativitate care a făcut-o să-și extindă preocupările spre pictură, design de interior și bijuterie, designerița poloneză care deține și propria galerie și-a inspirat cea mai recentă colecție, creată începând din 2023, din lumea dragonilor. Da, ai citit bine! Pentru că în general piesele ei vorbesc onest despre experiențele proprii, și această colecție vine din dragostea și familiaritatea ei cu dragonii, care i-au pasionat inițial pe cei trei copii ai săi. Așa încât poveștile pentru cei mici s-au materializat în aceste variante abstractizate, stilizate și purtabile, tăiate manual din alamă și argint, acoperite cu aur, ce reflectă interesul său nu doar pentru forme, ci și pentru combinațiile de materiale.

Bruno da Rocha

Designerul portughez cu o îndelungată experiență și-a început activitatea în anii 1980, așa încât era de așteptat ca creativitatea explozivă și estetica specială ale perioadei să-și pună amprenta pe creațiile sale, mici sculpturi realizate din metale nobile ce transpun purtătorul într-o lume imaginară dominată de vietăți interpretate cu îndrăzneală. Natura îi servește permanent drept inspirație, așa că insectele, plantele și florile, ca reprezentante ale unui ecosistem luxuriant adus în mediul urban, sunt reinventate alături de forme arhitecturale și geometrice. Rezultă astfel piese de o sensibilitate estetică aparte, ale căror detalii atent realizate reflectă și aptitudinile tehnice ale creatorului.

Chelsea Xiaoyu Li

Artista care lucrează în Londra a fost preocupată, până să ajungă la secția de Jewellery & Metal de la Royal College of Art, mai ales de pictură, iar anii de studiu și experimente i-au extins talentul și abilitățile, așa încât acum poate realiza și bijuterie contemporană, dar știe și meșteșugul tradițional, pe care îl folosește și ca inspirație pentru piesele pe care le creează, deseori apărute și în urma unor experiențe personale. Utilizând metal, jad și alte materiale, așa cum a făcut și în cea mai recentă colecție, Chelsea explorează tensiunile dintre identitatea personală și hibriditatea culturii. Rezultatul? Piese contemporane surprinzătoare în care pietrele sunt fixate în jad, într-un contrast deopotrivă coerent și inovator.

Kalita Jewelry

Brand-ul ucrainean fondat de Igor Kalita poate părea, dintre cele pe care ți le arătăm aici, cel mai apropiat de tehnicile și look-ul tradițional al bijuteriilor, datorită utilizării pietrelor și texturilor naturale. Însă aparențele sunt înșelătoare, căci designerul a încapsulat în colecția pe care o va prezenta aici, Fairy Flowers, poezia și diversitatea, magia și emoția evocate de flori de tot felul. Așa încât liniile organice caracterizează fiecare piesă, concepută pornind de la ideea că florile ne însoțesc într-unele dintre cele mai emoționante sau chiar dureroase ocazii ale vieților noastre, atunci când celebrăm, dar și atunci când ne întristăm; la fel cum bijuteriile ne sunt alături permanent.

ESHTE x Madeleine

Designerul de bijuterii Mădălina Tudor Radulea (ale cărei creații le-ai mai văzut de-a lungul anilor în paginile revistei) și-a unit de data aceasta forțele cu Fundația ESHTE, care sprijină talentul local contemporan, într-o colaborare reușită: colecția Scratching Love. Iar dacă numele te intrigă, află că face referire fix la ceea ce pare; adică bijuterii pe care fiecare zgârietură gravată poartă o semnificație, o experiență, invocând-o nu doar pe aceasta, ci ideea de atingere umană în general. Iar cuvântul gravat pe inel poate fi un scop pe care ți-l propui, astfel încât piesa pe care o porți să fie un talisman și un reminder util și stylish.

Yuki Yoshioka

Designerul japonez născut în 1994 a fost deja premiat la o mulțime de competiții internaționale de profil, pe bună dreptate, după cum se vede din piesele sale aparte, care interpretează utilizarea metalelor, tradiționale pentru bijuterie, în moduri îndrăznețe și originale, sfidând stereotipurile. Iar ideea colecției pe care o prezintă la Romanian Jewelry Week 2024 chiar despre ideile noastre fixe și prejudecățile noastre vorbește, încercând să le combată. Cum se poate face asta prin intermediul bijuteriei? Ei bine, creând, spre exemplu, broșe din aluminiu flexibil și inox magnetic, care pot arăta ca rândurile unei tablete de ciocolată, dar sunt de fapt mobile. Așa încât surprind, atât vizual, cât și tactil, contrazicând modul în care privim metalele.

Octavia Chiru

Deși am cunoscut-o inițial ca designer vestimentar, tânăra artistă a fost dintotdeauna pasionată de ceramică, iar acum câțiva ani și-a direcționat interesul spre crearea de bijuterii care să-i însoțească hainele. Așa au luat naștere piese spectaculoase ce vorbesc despre modă, artă și artizanat, o intersecție de interese la care se adaugă și o preocupare pentru practici sustenabile. Colecția OrGAniC my VIEW, realizată manual, celebrează individualitatea și este dedicată unei idei ce rezonează deseori în creațiile Octaviei: aceea că natura este artista absolută. Utilizând ceramică, bumbac, in, argint și aur în procesul de lucru meticulos și complet manual, creatoarea ajunge la piese unice, în care atingerea umană e vizibilă și semnificativă.

Olga Tea Krek la Romanian Jewelry Week 2024

Creatoarea din Estonia a absolvit în 2019 Academia de Arte, specializându-se în bijuterie și prelucrarea metalelor, dar a studiat și farmacie, lucru care se poate dovedi interesant când vine vorba de inspirația pentru piesele sale, ce amintesc de bijuteriile victoriene care încorporau șuvițe de păr sau alte vestigii anatomice drept talismane care să-ți amintească de cineva. Colecția sa, J. Doe, spune artista, este o încercare de a reprezenta o metaforă: cea a granițelor temporale și spațiale, care pot altera întreaga structură a realității unei persoane. Anonimitatea e un alt aspect important, iar piesele, din argint și porțelan, includ și păr și dinți provenind de la persoane necunoscute.

Anli Hou

Designerița chineză care a câștigat deja competiții prestigioase (The Contemporary Cutlers Design Competition, Artistar Jewels Work Award) se gândește la bijuterii ca la markeri identitari care îi ajută pe oameni să-și găsească preocupări comune. La asta se adaugă interesul ei pentru combinarea dintre metale și materiale neașteptate, pentru a le explora posibilitățile; iar pentru cea mai recentă colecție a luat inspirație din nevoia colectivă de relaxare. Așa a ajuns la conceptul de transă, interpretat în obiecte care te pot salva de plictiseală pentru că nu te saturi să le privești. Sculpturile purtabile sunt însoțite și de suporturi pentru lumânări, sursele sentimentelor de căldură și siguranță pentru artistă.

Andreia Gabriela Popescu

Profesoară, designer și bijutier, Andreia lucrează în domeniu din 2010 și e deja cunoscută (și a fost recompensată cu premii la expoziții internaționale de prestigiu) pentru modalitatea inovatoare în care își interpretează arta în obiecte speciale, îndrăznețe și jucăușe, care se disting prin volume interesante, un simț aparte pentru culoare și combinații năstrușnice de materiale, de la cele tradiționale până la cele alternative, pe care le prelucrează folosind fie tehnici străvechi, fie unele noi, curajoase. Colecția pe care o prezintă la Romanian Jewelry Week 2024 pornește de la ideea de a asocia culori cu vocale, subliniind bogăția și muzicalitatea limbajului și a mesajelor pe care le formează.

Foto: PR

