Zalando lansează o nouă campanie în parteneriat exclusiv cu Diane von Furstenberg

Când eleganța întâlnește inovația, iar tradiția este reinterpretată prin lentila prezentului, se nasc parteneriate care inspiră. Așa este și cazul colaborării dintre Zalando și inconfundabila Diane von Furstenberg, o întâlnire între două universuri care celebrează puterea feminină, stilul personal și libertatea de a fi exact cine ești. La Berlin, într-o atmosferă rafinată și creativă, s-a scris un nou capitol în povestea DVF, unul în care moda nu doar îmbracă, ci și conferă putere. Bine ai venit în culisele unei campanii care promite să strălucească pe tot continentul!

Desfășurat în spațiul contemporan Reethaus, evenimentul a sărbătorit moștenirea DVF, prezentând elemente cheie de arhivă alături de noua colecție, disponibilă ȋn Europa exclusiv pe site-ul Zalando. În cadrul evenimentului, Diane von Fursternberg și Lena-Sophie Röper – vicepreședinte, designer la Zalando s-au reunit pe scenă pentru o conversație spumoasă despre tradiția casei DVF și noua era brand-ului, în lumina parteneriatului recent anunțat. Moderat de scriitoarea și regizoarea, Alexandra Bondi de Antoni, discuția a sărbătorit lansarea noii campanii Zalando și DVF, explorând în același timp istoria iconică a Dianei și susținând femeile.

La ȋnceputul conversației, Diane a vorbit despre semnificația din spatele unui citat încurajator din cartea sa „Own it – The Secret of Life”, „Ceea ce am vrut să spun cu femeia din cealaltă parte a camerei (citat), este că ea pare atât de sigură pe ea, atât de echilibrată, dar adevărul este că se uită la tine și crede că tu ești cea mai puternică – așa că este felul meu de a spune, că fiecare dintre noi este femeia din cealaltă parte a camerei”. Discutând despre femeile care au susținut-o de-a lungul carierei, ea a menționat-o pe mama ei, „Mama mea a avut o mare influență asupra mea. Era foarte puternică și nu mi-a permis să-mi fie frică vreodată”, alături de Diana Vreeland, „Când am venit la New York, redactorul șef Vogue – Diana Vreeland – a fost foarte instrumentală”.

Diane a continuat descriind modul în care succesul pe care l-a cunoscut de atât de tânără i-a permis să devină cu adevărat o „femeie responsabilă”. „Aș putea trăi viața unui bărbat într-un trup de femeie, ceea ce mi-am și dorit. Dar făcând asta, am devenit și un canal pentru alte femei… cu toții putem inspira.” Diane a mai discutat și despre faptul că, în această etapă a carierei sale, are putere și prin bunătate: „Bunătatea este o monedă de schimb. La fel ca banii și generozitatea, este cea mai bună investiție. Așa că acesta este ‘my new thing’… în fiecare zi încerc să prezint o persoană unei persoane care iar putea schimba viața, pe care nu ar fi ȋntâlnit-o niciodată fără mine”.

Așteptând cu nerăbdare acest nou parteneriat cu Zalando, Lena-Sophie Röper a vorbit despre amintirile sale cu DVF, povestind despre cum a întâlnit prima dată brandul. „M-am mutat la New York pentru a lucra în modă ca buyer și una dintre primele mele achiziții a fost o rochie DVF din mătase culoarea lavandei, pe care o dețin și astăzi”. Având în vedere că DVF face parte din portofoliul Zalando din 2018, Lena a oferit detalii despre cum a apărut parteneriatul. „A fost potrivirea perfectă. Dintr-o perspectivă a valorilor, ea împărtășește atât de multe cu Zalando și modul ȋn care ne dorim să facem fiecare individ să se simtă încrezător în propriul stil”.

Diane a adăugat că parteneriatul cu Zalando a fost o alegere pe care a făcut-o pentru viitorul mărcii sale, după ce a preluat controlul deplin asupra afacerii sale în februarie 2025: „A fost important să găsesc parteneri digitali, care să-mi susțină produsul și povestea. Zalando este o companie remarcabilă care are doar 16 ani, dar face totul atât de bine. Sunt atât de multe lucruri pe care le putem face împreună.” Vorbind în continuare despre viitorul brand-ului, ea a divulgat că „Mi-a fost clar că avem atât de multe de oferit și, odată ce începem cu adevărat, putem face istorie”. Lena a continuat, explicând că „avem ȋmpreună o mulțime de abilități și puncte forte care merg mână-n mână, putem face multe lucruri și vedem potențialul de a conduce această situație către următorul nivel”.

Conversația s-a încheiat cu Diane ȋmpărtășind informații despre campanie și cele patru sfaturi pe care le are pentru a fi o femeie ‘in charge’: „Să știi cine vrei să fii, să ai încredere, să ȋți asumi cine ești și să știi că bunătatea este o monedă de schimb”. Apoi a ȋncheiat cu idea pe care și-a dorit ca publicul să o rețină: „Trăim într-o lume foarte haotică, așa că mai mult ca niciodată, este important să fim cinstiți cu noi ȋnșine, să fim mereu onești și buni. Trebuie să căutăm ȋntotdeauna lumina, chiar și atunci când este ȋntuneric, pentru că tot lumina este cea care alungă ȋntunericul”.

Cu un aer de încredere calmă, dar molipsitoare, Diane von Fürstenberg ne amintește că puterea autentică pornește din interior – iar moda este doar una dintre formele prin care o exprimăm. Parteneriatul cu Zalando nu este doar o colaborare stilistică, ci o declarație de intenție: aceea de a scrie istorie împreună, cu empatie, viziune și un strop de lavandă DVF. Așa cum spunea chiar Diane, în momentele în care lumea pare haotică, alege lumina. Și, de ce nu, o rochie care îți amintește că ești deja femeia din cealaltă parte a camerei.

Foto: PR

